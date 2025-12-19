Antigravity A1 ¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ-À¤³¦½é£¸K360ÅÙÁ´·Ê¥É¥íー¥ó¤Ë¤è¤ëÌ¤Íè¤ÎÈô¹Ô¤Ø
Insta360¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥É¥íー¥ó¥Ö¥é¥ó¥É Antigravity¡Ê¥¢¥ó¥Á¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¡Ë ¤è¤ê¡¢À¤³¦½é*¤È¤Ê¤ë8K 360ÅÙÁ´·Ê¥É¥íー¥ó¡ÖAntigravity A1(https://www.antigravity.tech/jp/drone/antigravity-a1/buy)¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¯Çä¤ËÀèÎ©¤Á¡¢12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢½ª»Ï¤¢¤¿¤¿¤«¤¯ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢50Ì¾°Ê¾å¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¡¢KOL¡¢¥É¥íー¥ó¥¹¥¯ー¥ë´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï¡¢12·î4Æü¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎA1¥æー¥¶ー¤¬À©ºî¤·¤¿Í¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£ A1¤Ç¹â»³¤ä¸Ð¡¢³¤¤òÈô¤Ó¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë±ÇÁü¤ò»£±Æ¤·¤¿ºîÉÊ¤ä¡¢²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÆü¾ï¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤½Ö´Ö¤òµÏ¿¤·¤¿±ÇÁü¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Antigravity¤¬ÌÜ»Ø¤¹À¤³¦´Ñ¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÖÈô¤Ö¥«¥á¥é¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÃ¯¤â¤¬¤â¤Ã¤È¼«Á³¤Ë¡¢¶õ´Ö¤òµÏ¿¤·¡¢¶¦Í¤Ç¤¤ë»þÂå¡É¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
*¡ÖÀ¤³¦½é¡×¤È¤Ï¡¢2025Ç¯7·î28Æü»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Antigravity¤¬»Ô¾ì¤Ç½é¤È¤Ê¤ë8K 360ÅÙÁ´·Ê¥É¥íー¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¤«¤é3»þ´Ö¤ÇÈÎÇä¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÆInsta360¤Î¥«¥ó¥È¥êー¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ç¤¢¤ëKinki¤Ï¡¢Antigravity A1ÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÍýÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Ç®¤¤È¿¶Á¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Antigravity A1¤ÏÈ¯Çä¤«¤é¤ï¤º¤«3»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¡¢¹ñÆâÂç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î¥É¥íー¥óÈÎÇä¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×2¤òÆÈÀê¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Èà½÷¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ´·Ê¥É¥íー¥ó¤È½¾Íè·¿¥É¥íー¥ó¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤È¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î´Ø·¸¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´·Ê¥É¥íー¥ó¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÄ¾´¶¤ËºÇ¤â¹çÃ×¤·¤¿¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¸þ¤±¥É¥íー¥ó¤Ç¤¹¡£
Á´·Ê¥ì¥ó¥º¤ÈÂÎ´¶Áàºî·¿¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Ë¤è¤ê¡¢»ØÀè¤¬¿Ê¹ÔÊý¸þ¤È¤Ê¤ê¡¢»ëÀþ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥©ー¥«¥¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê¥«¥á¥é¥ïー¥¯¤¬É¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤ËVision¥´ー¥°¥ë¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä»¤¬¶õ¤òÈô¤Ö¤è¤¦¤Ë¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÈô¹Ô¤¹¤ëÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥É¥íー¥ó¤¬¡Ø»£±Æ°¦¹¥²È¤Î¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¡Ù¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Á´·Ê¥É¥íー¥ó¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¥É¥íー¥ó¤ò¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£ ¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë»£±Æ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èô¤Ö¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤Î³Ú¤·¤µ¤ä¡¢¶õ¤«¤éÉ÷·Ê¤òÃµº÷¤¹¤ë´î¤Ó¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÎ¹¹Ô¤Î¤¢¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¥É¥íー¥ó¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÊý¸þÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
À¤³¦½é¤Î8K 360ÅÙÁ´·Ê¥É¥íー¥ó
Antigravity¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ç¤¢¤ëJialin¤âËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÆA1¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍè¾ì¼Ô¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë×Æþ·¿¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤ëAntigravity A1¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥ì¥ó¥º¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥íー¥ó¼þ°Ï¤ÎÁ´¤Æ¤ò360ÅÙ¤ÇµÏ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÆÈ¼«¤Î¥Õ¥êー¥âー¥·¥ç¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈVision¥´ー¥°¥ë¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ÇÄ¾´¶Åª¤ÊË×Æþ·¿Èô¹Ô¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Áà½Ä¼Ô¤Ï°ìÊý¸þ¤ËÈô¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÌ¤ÎÊý¸þ¤ò¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤Ãµº÷¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢A1¤ÏËÜÂÎ½ÅÎÌ¤¬249gÌ¤Ëþ¤È¤¤¤¦·ÚÎÌÀß·×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢8K²òÁüÅÙ¤ËÂÐ±þ¡£Á´¤Æ¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤¬8K¹â²òÁüÅÙ¤ÇµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Èô¹ÔÃæ¤Ë¥Õ¥ìー¥ß¥ó¥°¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÔ½¸»þ¤Ë¼«Í³¤Ê¥ê¥Õ¥ìー¥à¤ä¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤ÎÊÑ¹¹¤¬¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æµ¢´Ôµ¡Ç½¤ä¥Ú¥¤¥íー¥É¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤âÅëºÜ¤·¡¢°ÂÁ´À¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Antigravity¤¬ÉÁ¤¯Ì¤Íè¤È¤Ï¡¢¥É¥íー¥ó¤¬Ä¾´¶Åª¤«¤ÄË×Æþ·¿¤ÎÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢¿Í¡¹¤Î¹¥´ñ¿´¡¦ÁÏÂ¤À¡¦¼«È¯À¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±Ç¤·½Ð¤¹¥Äー¥ë¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤È¤Î¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡¢½µËö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¡Ä¡Ä¤½¤Î°ì½Ö¤ò¡Ö¤¤¤Þ¡×¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éµÏ¿¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÀ¤³¦¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¥Ç¥â¡¿»î¸³Èô¹Ô
¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖÆÃÊÌ¥æー¥¶ー¡×¤È¤·¤Æ A1¤Î´ðËÜÁàºî¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥´ー¥°¥ëÆâ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à±ÇÁü¤ò¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤òÄÌ¤·¤ÆÍè¾ì¼Ô¤Ë¾Ò²ð¡£
A1¤Ï¡¢1²ó¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç360ÅÙÁ´·Ê±ÇÁü¤ò»£±Æ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Èô¹ÔÃæ¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤á¥¢¥ó¥°¥ë¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢Èô¹Ô¤½¤Î¤â¤Î¤ËË×Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¸å¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤ä¥Ñ¥½¥³¥óÍÑ¥½¥Õ¥È¤Ç¼«Í³¤Ë¹¥¤¤Ê»ëÅÀ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÆÃÄ¹¤ò³è¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥°¥ë¤Ï¸å¤Ç·èÄê¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤À©ºî¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÊÔ½¸¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÄã¶õ·ÐºÑ¿¶¶½²ñ¡×¤ª¤è¤ÓFPV¥É¥íー¥óÀìÌç¥¹¥¯ー¥ë¡ÖÌµ¸ÂLABO¡ÊFDA³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡×¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÁà½Ä¼Ô¤âÍè¾ì¤·¡¢½¾Íè¤Î¥É¥íー¥ó¤ÈA1¤ÎÁàºîÀ¤ò¼Â±éÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¾Íè¤ÎFPV¥É¥íー¥ó¤Ï¹âÅÙ¤ÊÁàºîµ»½Ñ¤ä½Ö»þ¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ーÎý½¬¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤¯¡¢»ëÅÀ¤â¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢A1¤Ï¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥æー¥¶ー¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È³¦½é¤Î¥Õ¥êー¥âー¥·¥ç¥ó¥âー¥É¤Ë¤è¤ê¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÁàºî¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Èæ³ÓÂÎ¸³¸å¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬¼¡¡¹¤È»îÈô¹Ô¤Ë»²²Ã¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤È¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
A1¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤¬¤â¤¿¤é¤¹Èô¹ÔÂÎ¸³¤Î³×¿·¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ³µÍ×
Antigravity A1(https://www.antigravity.tech/jp/drone/antigravity-a1/buy)¤Ï¡¢Antigravity¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤ÓÇ§Äê¥¹¥È¥¢¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
É¸½àÈÇ ¡§209,000±ß
¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥éー¥¥Ã¥È ¡§249,000±ß
¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥¥Ã¥È ¡§263,900±ß
Á´¤Æ¤Î¥¥Ã¥È¤Ë¡¢A1¥É¥íー¥ó¡¢Vision¥´ー¥°¥ë¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¥âー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢Áà½Ä¼Ô¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¡Ê2025Ç¯12·î18Æü20»þ～2026Ç¯1·î3Æü24»þ¡Ë¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢µÚ¤ÓÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¥¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÌµÎÁÆÃÅµ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁÆÃÅµ¡§¡ÖAntigravity Care 1Ç¯Ê¬¡Ê25,000±ßÁêÅö¡Ë¡×¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖAntigravity Care(https://www.antigravity.tech/jp/drone/care/buy?cid=1978383812148240385)¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
