¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¹ñÎ©Ï»Âç³ØÏ¢·È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ÈÂæËÌÂç³ØÏ¢ÌÁ¤¬³ØÀ¸¸òÎ®¶¨Äê¤òÄù·ë
2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ 12·î 19Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡¢ËÜ³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñÎ©Ï»Âç³ØÏ¢·È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡ÊÀéÍÕÂç³Ø¡¢¿·³ãÂç³Ø¡¢¶âÂôÂç³Ø¡¢²¬»³Âç³Ø¡¢Ä¹ºêÂç³Ø¡¢·§ËÜÂç³Ø¡Ë¤ÈÂæËÌÂç³ØÏ¢ÌÁ¡ÊÂæËÌ°å³ØÂç³Ø¡¢¹ñÎ©ÂæËÌ²Êµ»Âç³Ø¡¢¹ñÎ©ÂæËÌÂç³Ø¡¢¹ñÎ©ÂæÏÑ³¤ÍÎÂç³Ø¡Ë¤¬¡¢³ØÀ¸¸òÎ®¶¨Äê¤ÎÄ´°õ¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤«¤é´Ø·¸¼Ô¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¹ñÎ©Ï»Âç³ØÏ¢·È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¹ñºÝÏ¢·Èµ¡¹½¤Îµ¡¹½Ä¹¤òÌ³¤á¤ëËÜ³Ø¤ÎÎëÌÚ¹§µÁÉû³ØÄ¹¡Ê¹ñºÝ¡¦Æ±Áë²ñÃ´Åö¡Ë¤È¡¢ÂæËÌÂç³ØÏ¢ÌÁ¤Î´´»ö¹»¤Ç¤¢¤ë¹ñÎ©ÂæËÌ²Êµ»Âç³Ø¤Î²¦¼âÊ¡³ØÄ¹¤¬¶¨Äê½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÎ©Ï»Âç³ØÏ¢·È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ÈÂæËÌÂç³ØÏ¢ÌÁ¤Ï¡¢2020Ç¯6·î¤Î¹ñºÝ¸òÎ®¶¨ÄêÄù·ë°ÊÍè¡¢¸¦µæ¸òÎ®¤ÎÂ¥¿Ê¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆËèÇ¯¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Í§¹¥´Ø·¸¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÇ¯5·î¤Ë¤Ï¹ñºÝ¸òÎ®¶¨Äê¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö³º³ØÀ¸¸òÎ®¶¨Äê¤Ï¡¢²ÃÌÁÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿Í°ÕµÁ¤Ê³Ø½Ñ·Ð¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¸òÎ®¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¶µ°é¸òÎ®¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚÉû³ØÄ¹¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ø¤Î¼Õ°Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤Î°ìÁØ¤ÎÏ¢·È¿¼²½¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±Æü¡¢Ä´°õ¼°¤ËÂ³¤¤¤ÆËÜ³Ø¤Î¶¦ÁÏ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥é¥Ü¡ÊKIBINOVE¡¢¤¤Ó¤Î¤Ù¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè5²ó¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤Æ³ØÀ¸ÂÐ¾Ý¤Î¥æー¥¹¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à²ÃÌÁ10Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤·¡¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ÎÆâÍÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö³ØÀ¸¤È¤·¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥°¥ëー¥×¤´¤È¤Ë°Õ¸«¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Åö³º¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯½é¤Î³èÆ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Î³ØÀ¸¸òÎ®Â¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿Âè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¹ñÎ©Ï»Âç³ØÏ¢·È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡¢ÂæËÌÂç³ØÏ¢ÌÁ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎëÌÚÉû³ØÄ¹¡Êº¸¡Ë¤È²¦¹ñÎ©ÂæËÌ²Êµ»Âç³ØÄ¹¡Ê±¦¡Ë
½ðÌ¾¤ÎÍÍ»Ò
½¸¹ç¼Ì¿¿
²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¦ÁÏ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥é¥Ü¡ÊKIBINOVE¡¢¤¤Ó¤Î¤Ù¡Ë
¡û¹ñÎ©Ï»Âç³ØÏ¢·È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à
¡¡¹ñÎ©Ï»Âç³Ø¤¬¡¢¼«¼ç¼«Î©¤òÂº½Å¤·¤Ä¤ÄÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¶µ°é¡¦³Ø½Ñ¸¦µæ¡¦¼Ò²ñ¹×¸¥Åù¤Îµ¡Ç½¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¼Ò²ñ¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¿Íºà°éÀ®¤Î¿ä¿Ê¤È³Ø½Ñ¸¦µæ¤ò¹âÅÙ²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿À®25Ç¯3·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡https://sixers.jp/
¡¡
¡û¹ñÎ©Ï»Âç³Ø¹ñºÝÏ¢·Èµ¡¹½
¡¡¹ñÎ©Ï»Âç³ØÏ¢·È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡¢¹ñÎ©Ï»Âç³Ø´Ö¤Î¹ñºÝÅª³èÆ°¤ÎÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëµ¡¹½¡£ËÜ³Ø¤ÎÎëÌÚ¹§µÁÉû³ØÄ¹¡Ê¹ñºÝ¡¦Æ±Áë²ñÃ´Åö¡Ë¤¬µ¡¹½Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡»² ¹Í
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¹ñÎ©Ï»Âç³ØÏ¢·È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ÈÂæËÌÂç³ØÏ¢ÌÁ¤Ë¤è¤ëÂè4²ó¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç³«ºÅ
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002688.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¹ñÎ©Ï»Âç³Ø³ØÄ¹²ñµÄ¡¦¹ñÎ©Ï»Âç³ØÏ¢·È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¶¨µÄ²ñ¹çÆ±²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002507.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¹ñÎ©Ï»Âç³ØÏ¢·È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ÈÂæËÌÂç³ØÏ¢ÌÁ¤Ë¤è¤ëÂè3²ó¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001881.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¹ñÎ©Ï»Âç³ØÏ¢·È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ÈÂæËÌÂç³ØÏ¢ÌÁ¤Ë¤è¤ëÂè2²ó¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001118.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¹ñÎ©Ï»Âç³ØÏ¢·È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ÈÂæËÌÂç³ØÏ¢ÌÁ¤Ë¤è¤ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000427.000072793.html
¢¡»²¹Í¾ðÊó
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø¤ÎASEANÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001821.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¡ÖJapan-ASEAN Online Program toward SDGs 2023¡×¤ò³«ºÅ
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001929.000072793.html
²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
¢¡ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡²¬»³Âç³Ø ´ë²èÉô ¹ñºÝ´ë²è²Ý
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ2-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
¡¡TEL¡§086-251-7036
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14937.html
¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡ÊÀ½Ìô¡¦°åÎÅµ¡´ï´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1
¡¡²¼µURL¤è¤ê³ºÅö¤¹¤ë°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡Ê°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¸¦µæ¿ä¿Ê²Ý »º³Ø´±Ï¢·È¿ä¿ÊÃ´Åö
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1
¡¡TEL¡§086-235-7983
¡¡E-mail¡§ouh-csnw¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î»º³Ø´±Ï¢·È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ »º³Ø´±Ï¢·ÈËÜÉô
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-8463
¡¡E-mail¡§sangaku¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¸¦µæµ¡´ï¶¦ÍÑ¡Ê¥³¥¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæµ¡´ï¤Î¶¦ÍÑ¤ÎÂÎÀ©¡¦À°È÷Åù¤Î¶¯²½Â¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Áー¥à¶¦ÍÑ¡Ë
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-8705
¡¡FAX¡§086-251-7114
¡¡E-mail¡§cfp¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁÏ½ÐËÜÉô
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡E-mail¡§start-up1¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://venture.okayama-u.ac.jp/
¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¦¥§¥Ö¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º Online Shop¡§https://okadaigoods.official.ec/
¡¡²¬»³Âç³ØÅý¹çÊó¹ð½ñ2024¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³ØSDGs¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
¡¡²¬»³Âç³ØSDGs～ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÊYouTube¡Ë¡§https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
¡¡²¬»³Âç³ØImage Movie (YouTube)¡§https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
¡¡²¬»³Âç³ØÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡§https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡¡»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¡Ö²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×2025Ç¯10·î´ü¶¦ÁÏ³èÆ°¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸Ãæ¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003423.000072793.html
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂè1²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥É¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¶¦°é¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤ë²¬»³Âç³Ø¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤
- ²¬»³Âç³Ø Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html