¿ÍÎà¤ÎÂ¸Ë´¤ò¤«¤±¤¿±§ÃèÀïÁè¤òÉÁ¤¯¡Ø¥·¥É¥Ë¥¢¤Îµ³»Î¡Ù¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¡¢¡ÖJapan Pops Orchestra¡×¤Ë¤è¤ëÇ÷ÎÏ¤ÎÀ¸±éÁÕ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼çÂê²Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Öangela¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー·óÏ¯ÆÉ¤È¤·¤Æ¡Ö°©ºäÎÉÂÀ¡×¡Ö½§ºê °½¡×¡ÖÂç¸¶¤µ¤ä¤«¡×¤È¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤â·èÄê¡£2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¡¢¥·¥É¥Ë¥¢¤ÎÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦¤ò¡¢±ÇÁü¤È²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C)ÆõÉÓÊÙ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿Åì°¡½Å¹©Æ°²èÀ©ºî¶É
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
TV¥¢¥Ë¥á10¼þÇ¯µÇ°¶½¹Ô¡Ø¥·¥É¥Ë¥¢¤Îµ³»Î ¸ò¶Á²»³Úº×¡Ù¡§¼çºÅ Åì°¡½Å¹©·Ý½Ñ¶É
Æü»þ¡§2026Ç¯4·î18Æü(ÅÚ)¡¦4·î19Æü(Æü)
¡ãDAY1¡ä³«¾ì»þ´Ö¡§17:15¡¿³«±é»þ´Ö¡§18:00
¡ãDAY2¡ä³«¾ì»þ´Ö¡§13:15¡¿³«±é»þ´Ö¡§14:00
¢¨DAY1¤ÈDAY2¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¡§Âè°ìÀ¸Ì¿¥Ûー¥ë
¡Ú½Ð±é¼Ô¾ðÊó¡Û
(C)Ayane Shindo
»Ø´ø¡§ºç ¿¿Í³
¶ÍÊþ½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»²»³Ú²Ê¥Ô¥¢¥Î²Ê¤ª¤è¤Ó¶ÍÊþ³Ø±àÂç³Ø»Ø´øÀì¹¶Â´¶È¡£Æ±¸¦µæÀ¸»Ø´øÀì¹¶½¤Î»¡£»Ø´ø¤òÇßÅÄ½ÓÌÀ»á¤Ë»Õ»ö¡£2019Ç¯～2021Ç¯ NHK¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Ë¤Æ¼óÀÊ»Ø´ø¼Ô¥Ñー¥ô¥©¡¦¥ä¥ë¥ô¥£»á¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¡£2023Ç¯ NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤Î·àÃæ²»³Ú¤Î»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¡£2024Ç¯ Æ£¸¶²Î·àÃÄ¥ª¥Ú¥é¡Ö¥Ôー¥¢¡¦¥Ç¡¦¥È¥í¥á¥¤¡×¤Ë¤ÆÉû»Ø´ø¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£¶ÍÊþ³Ø±àÂç³Ø¾üÂ÷±éÁÕ°÷¡£
´É¸¹³Ú¡§Japan Pops Orchestra (JPO)
¥¿¥¯¥Æ¥£¥«ー¥È¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î¿·¤¿¤Ê¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ2025Ç¯¤ËÈ¯Â¡£
½¾Íè¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¸ø±é¤ÇÇÝ¤Ã¤¿±éÁÕÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØÁóãÖ¤Î¥Õ¥¡¥Õ¥Êー Symphony Orchestra Concert 2025¡Ù½Ð±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó¤äÂ¾¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î°¦¹¥²È¤Ê¤É¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´ë²è¡¦±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥Ã¥¯¥¹¡§Åì ½¨¼ù
ºß³ØÃæ¤è¤ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤«¤é¥Ý¥Ã¥×¥¹¡¢¥í¥Ã¥¯¡¢¸½Âå²»³Ú¤Þ¤ÇÉý¹¤¯±éÁÕ¡£Â´¶È¸å¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹ÁÕ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢Ä«ÁÒµª¹Ô»áºîÉÊ¤Ê¤É±ÇÁü¡¦¥²ー¥à²»³Ú¤Î¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¡£¥µ¥Ã¥¯¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTokyo Rockʼn Sax¡×¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆZeppÅìµþ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Û¤«¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤Ç¤Î¥ïー¥ë¥É¡¦¥µ¥¯¥½¥Õ¥©ー¥ó¡¦¥³¥ó¥°¥ì¥¹¤Ë½Ð±é¤·¹ñºÝÅª¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
¥ー¥Üー¥É¡§»³ËÜ¿¿±û(Mao)
¥ー¥Üー¥É¥×¥ì¥¤¥äー¡¦ºî¶Ê²È¡£2011Ç¯¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉLIGHT BRINGER¤Ç¥¥ó¥°¥ì¥³ー¥É NEXUS ¥ìー¥Ù¥ë¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥·¥É¥Ë¥¢¤Îµ³»Î¡Ù¡Ø¥¾¥¤¥É¥ï¥¤¥ë¥É¡Ù¡Ø¥¢¥È¥à ¥¶¡¦¥Ó¥®¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ê¤É¡¢Ä«ÁÒµª¹Ô»áºîÉÊ¤Î·àÈ¼¤Ë»²²Ã¡£¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤ÎºîÊÔ¶Ê¤âÂ¿¿ô¼ê³Ý¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥µ¥Ýー¥È¥×¥ì¥¤¥äー¤·¤ÆGRANRODEO¡¢¾¾ËÜÍü¹á¡¢MYTH & ROID¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¶¦±é¡£
¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ìー¥¿ー¡§´äÅÄ ¾»¼ù
Âç³Øºß³ØÃæ¤è¤ê³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2008Ç¯¤«¤é´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÊÔ¶Ê¡¢¥ー¥Üー¥É±éÁÕ¤ò¹Ô¤¤¡¢2011Ç¯ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥·¥êー¥º¤äCALL MY NAME¡¢East Of Eden¤Ê¤É¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¡¢¶¦ºî»ì¡¢¶¦ÊÔ¶Ê¤Ë·È¤ï¤ë¤Û¤«¡¢Panasonic¤äGoogle Gboard¤Ê¤ÉCM²»³Ú¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ìー¥¿ー¤ä±ÇÁüºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£
²»³Ú´ÆÆÄ¡¦´Æ½¤¡§Ä«ÁÒµª¹Ô
1982Ç¯¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆTBS¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¸å¡¢ºî¶Ê²È¤ËÅ¾¸þ¡£À¾ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤äCoCo¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¡£1995Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡¦ÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡Ù¤òÃ´Åö¡£1998Ç¯PlayStation¡ØÅ·ëÏ¡Ù¤Ç¤Ï¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÎÌ±Â²²»³Ú¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤òÄó¼¨¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥Èºî¡ØÀÉÏµ SEKIRO¡Ù¤ä¡¢±§Ãè¤òÂêºà¤È¤·¤¿¡Ø¥·¥É¥Ë¥¢¤Îµ³»Î¡Ù¡¢¡Ø¥¾¥¤¥É¥ï¥¤¥ë¥É¡Ù¡Ø¥¢¥È¥à ¥¶¡¦¥Ó¥®¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ê¤É¤Î·àÈ¼¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¥²¥¹¥È¡§angela
¥ô¥©ー¥«¥ë¤Îatsuko¡¢¥®¥¿ー¡õ¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎKATSU¤Ë¤è¤ë¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¥·ー¥ó¤ÇÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¿¤Ó¤ä¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤È°µ´¬¤Î¥¹¥Æー¥¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥·¥É¥Ë¥¢¤Îµ³»Î¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥·¥É¥Ë¥¢¡Ù¡Øµ³»Î¹Ô¿Ê¶Ê¡Ù¡Ø°¦¡¢¤Ò¤È·çÊÒ¡Ù¤È¡¢¼çÂê²Î¡¢·àÃæ²Î¤È¤·¤ÆÁ´¥·¥êー¥º¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£¹ñÆâ³°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢¾ï¤ËÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¡£2023Ç¯5·î21Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥²¥¹¥È¡Ê¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー·óÏ¯ÆÉ¡Ë¡§
¡ãDAY2>°©ºäÎÉÂÀ¡ÊÃ«É÷Ä¹Æ»Ìò¡Ë
¡ãDAY1¡¦DAY2> ½§ºê °½¡ÊÀ±Çò´×Ìò¡Ë
¡ãDAY1>Âç¸¶¤µ¤ä¤«¡Ê¾®ÎÓ´ÏÄ¹Ìò¡Ë
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡Û
ÆÃÅµ¥°¥Ã¥ºÉÕ¤SÀÊ¡§20,000±ß¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¿ÀÇ¹þ¡Ë
SÀÊ¡§15,000±ß¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¿ÀÇ¹þ¡Ë
ÆÃÅµ¥°¥Ã¥ºÉÕ¤AÀÊ¡§18,000±ß¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¿ÀÇ¹þ¡Ë
AÀÊ¡§13,000±ß¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¿ÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÆÃÅµ¥°¥Ã¥º¾ÜºÙ¡Û
Åì°¡½Å¹©·Ý½Ñ¶ÉÈ¯¹Ô¡§¿·Ï¿CDÉÕ¤ÆÃÊÌÁõÃúÈÇ³ÚÉè¥»¥Ã¥È
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥·¥É¥Ë¥¢¤Îµ³»Î¡×²»³Ú´ÆÆÄ¡¦Ä«ÁÒµª¹Ô¤¬ËÜ¸ø±é¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¿·Ï¿²»¤·¤¿¥·¥É¥Ë¥¢¤Îµ³»Î¥Æー¥Þ¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¼çÂê²Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦angela¤ò¥Üー¥«¥ë¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤â´Þ¤àÁ´2¶Ê¤Ë¡¢º£²óÍÑ¤Ë½ñ¤µ¯¤³¤·¤¿ËÜ¥Æー¥Þ¶Ê¤Î³ÚÉè¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥ÐーÉÕ¤¹ë²Ú¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡¦ºÇÂ®Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
¿½¹þ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î19Æü(¶â)19:00～2026Ç¯1·î4Æü(Æü)23:59
ÅöÁªÄÌÃÎ¡§2026Ç¯1·î9Æü(¶â)13:00º¢
Æþ¶â´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î9Æü(¶â)13:00～1·î14Æü(¿å)23:59
¢ª¾ÜºÙ¡¦Ãí°Õ»ö¹à¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ú¼çºÅ¡Û
¥¥ó¥°¥ì¥³ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò
