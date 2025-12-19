TV¥¢¥Ë¥á²½µÇ°¡ª¡Ø¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡ÙÂÐ¾Ý½ñÀÒ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ë½ñÅ¹¥Õ¥§¥¢¤ò¡¢1/8~³«ºÅ¡ª
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬´©¹Ô¤¹¤ë¥é¥¤¥É¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡Ù¤Î2026Ç¯1·î8Æü～¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢½ñÅ¹¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
ÂÐ¾Ý½ñÀÒ¤Ï¡¢¥é¥¤¥É¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡Ù1～7´¬¤È¡¢¸¶ºî¾®Àâ¤Ç¤¢¤ëGC¥Î¥Ù¥ë¥º¡Ø¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡Ù1～4´¬¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡Ö¤ª¤Þ¤´¤È¡×¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
½ñÅ¹¥Õ¥§¥¢¾ÜºÙ
¢£ÆÃÅµ¡§¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÈóÇäÉÊ¡¦2¼ï¡Ë¡¡
¢£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î8Æü～¡¡
¢¨ÆÃÅµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢¨¥Õ¥§¥¢³«»Ï¼«ÂÎ¤Ï¾åµÆü¤Ë¤Á¤è¤ê³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÉô½ñÅ¹ÍÍ¤Ç¤Ï12·î²¼½Ü¤´¤í¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÇÛÉÛÊýË¡¡§ÂÐ¾Ý¥·¥êー¥º¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1～7´¬/¥Î¥Ù¥ë¥º1～4´¬¤«¤é£±ºý¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë£±Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡Ú¥Õ¥§¥¢ÂÐ¾Ý½ñÀÒ¡Û
¥é¥¤¥É¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤ THE¡¡COMIC
1～£·´¬
Ì¡²è ¡§ÆîÊý½ã / ¸¶ºî¡§kiki / ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§¥¥ó¥¿
ÈÇ·¿¡§B6
Äê²Á¡§1～3´¬¡¡693±ß(ÀÇ¹þ)¡¢4～7´¬¡¡748±ß(ÀÇ¹þ)
GC¥Î¥Ù¥ë¥º
¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤
£±～£´´¬
Ãø¡§kiki / ¥¤¥é¥¹¥È¡§¥¥ó¥¿
ÈÇ·¿¡§B6
Äê²Á¡§1～2´¬¡¡1,100±ß(ÀÇ¹þ) ¡¢ 3´¬¡¡1,320±ß(ÀÇ¹þ)¡¢4´¬¡¡1,430±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡¡THE¡¡COMIC¡¡1
¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡¡THE¡¡COMIC¡¡2
¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡¡THE¡¡COMIC¡¡3
¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡¡THE¡¡COMIC¡¡4
¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡¡THE¡¡COMIC¡¡5
¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡¡THE¡¡COMIC¡¡6
¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡¡THE¡¡COMIC¡¡7
GC¥Î¥Ù¥ë¥º¡¡¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡¡1
GC¥Î¥Ù¥ë¥º¡¡¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡¡2
GC¥Î¥Ù¥ë¥º¡¡¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡¡3
GC¥Î¥Ù¥ë¥º¡¡¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡¡4
¢¨ÆÃÅµ¥¤¥áー¥¸
¡¦²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¦ÇÛÉÛÆÃÅµ¤Ë¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤´ÍÑ°Õ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÃå½ç¤Ë¤ÆÍ½¹ð¤Ê¤¯½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÇÛÉÛ³«»ÏÆü¤ÏÎ®ÄÌ¾õ¶·¤äÅ¹ÊÞ¤Î»ö¾ðÅù¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Å¹ÊÞ¤´¤È¤ËÇÛÉÛÊýË¡¤ä¡¢¹ØÆþ¥ëー¥ë¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¤´°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñ―¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡Ù¡¡2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=bVJlRlTVq-M ]
¡üÊüÁ÷¾ðÊó¡¡¡¡¡¡
TOKYO MX¡¢BS11¡§1·î8Æü¤è¤ê¡¢Ëè½µÌÚÍËÆü24:30～
AT-X¡§1·î10Æü¤è¤ê¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü22:30～
(¢¨Ëè½µ²ÐÍËÆü28:30～¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü7:30～¥ê¥Ôー¥ÈÊüÁ÷)
¢£ÇÛ¿®¾ðÊó
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢U-NEXT¡§1·î8Æü(ÌÚ)25:00～ÇÛ¿®³«»Ï
¤Û¤«³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤â¿ï»þÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
Ç½ÎÏÃÍ¥¼¥í¤È¤¤¤¦¿È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿À¤Î¤ª¹ð¤²¤Ë¤è¤êÍ¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥é¥à¡£
Í£°ì»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÈÈ¿Å¾"¤È¤¤¤¦Ì¤¤À¾ÜºÙ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥¹¥¥ë¤À¤±¡£
°Æ¤ÎÄê¡¢ÀïÆ®¤Ç¤ÏÁ´¤¯Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢
¤½¤ì¤Ç¤â¤á¤²¤º¤Ë¥Ñー¥Æ¥£¤Î¤¿¤á¤Ë¤È·òµ¤¤ËÆ¯¤¯¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò¡¢Å·ºÍ¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¸¼Ô¤Î¥¸ー¥ó¤ÏÁÂ¤Þ¤·¤¯»×¤¤¡¢
¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¤¤¤Ó¤êÂ³¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¶¯°ú¤ËÅÛÎì¾¦¤ØÇä¤êÊ§¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¤âÌµÇ½¤È¤·¤ÆµÔ¤²¤é¤ì¤ë¥Õ¥é¥à¤Ï¡¢
µó¤²¶ç¤ËÍ¾¶½¤È¤·¤Æ¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î±Â¿©¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥é¥à¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ÁªÂò¤ÏÆó¤Ä¡£
¾¦¿Í¤¬µº¤ì¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¡¢ÁõÈ÷¼Ô¤ò»à¤Ë»ê¤é¤·¤á¤ë¡Ø¼ö¤¤¤ÎÂç·õ¡Ù¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢
¤³¤Î¤Þ¤Þ¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Ë¶ô¤¤»¦¤µ¤ì¤ë¤«¡£
――ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹³¤¦¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤¿¤È¤¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡ÈÈ¿Å¾"¤¹¤ë¡£
¡ü¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§kiki(GC¥Î¥Ù¥ë¥º¡¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò´©)
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§¥¥ó¥¿¡¦kodamazon
¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡§ÆîÊý ½ã
´ÆÆÄ¡§¥«¥Þ¥Ê¥«¥Î¥Ö¥Ï¥ë
¥·¥êー¥º¹½À®¡§Ô¢ß·¿¿Íý»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾¾¸µÈþµ¨¡¢¾¾ËÜÊ¸ÃË¡¢Ê¡À¤¹§ÌÀ¡¢¸Åß·µ®Ê¸
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡§¿Ü²ì½Å¹Ô
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤¤à¤é¤Ò¤Ç¤Õ¤ß
¿§ºÌÀß·×¡§çÕ¶¶Èþ¹á
Èþ½ÑÀßÄê¡§³¤ÄÅÍø»Ò
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ºÙÅÄÉñ²Ú
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ËÙÌîÂçÊå
ÊÔ½¸¡§ÀçÅÚ¿¿´õ(REAL-T)
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌðÌî¤µ¤È¤·
²»¶Á¸ú²Ì¡§ÁÒ¶¶Íµ½¡
²»¶ÁÀ©ºî¡§³Ú²»¼Ë
²»³Ú¡§¹â¶¶ ÎÊ
²»³ÚÀ©ºî¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡¦MoooD Records
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¨ー¡¦¥·ー¡¦¥¸ー¡¦¥Æ¥£ー
¡ü¥¥ã¥¹¥È
¥Õ¥é¥à¡¦¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¡§¼·À¥ºÌ²Æ
¥ß¥ë¥¥Ã¥È¡§°ËÆ£ÈþÍè
¥»ー¥é¡¦¥¢¥ó¥Ó¥ì¥ó¡§Machico
¥¥ê¥ë¡¦¥¹¥¦¥£ー¥Á¥«¡§²¾²°Èþ´õ
¥¸ー¥ó¡¦¥¤¥ó¥Æー¥¸¡§ÊÝÂ¼ ¿¿
¥¨¥¿ー¥Ê¡¦¥ê¥ó¥Ð¥¦¡§µ×ÌîÈþºé
¥¬¥Ç¥£¥ª¡¦¥é¥¹¥«¥Ã¥È¡§¹õÅÄ¿òÌð
¥Þ¥ê¥¢¡¦¥¢¥Õ¥§¥ó¥¸¥§¥ó¥¹¡§±óÆ£ °½
¥é¥¤¥Ê¥¹¡¦¥ì¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ä¡§¾®³Þ¸¶¿Î
¥Ç¥¤¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ë¥¢ー¥¹¡§¿¹ÅÄÀ®°ì
¥¤ー¥é¡¦¥¸¥§¥ê¥·¥ó¡§°æ¾å¤Û¤Î²Ö
¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡§°æ¾å´îµ×»Ò
¡ü¼çÂê²Î
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡§PassCode¡ÖLiberator¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡§ÅÄÃæÍµª¡ÖI need¡×
¡üWEB
WEB¡§https://omagoto.com
X¡§https://x.com/omagoto_anime¡Ê¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤ª¤Þ¤´¤È¡Ë
