¡ÖARC Raiders¡×¥¹¥È¥êー¥ÞーÂç²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¡Öµ¢¤»¡£¡×in ARC Raiders¡ÚÂè2¾Ï¡Û～¶²¤ì¤ë¤Ê¡¢ARC¤ò¡£¼í¿Ô¤¯¤»¥ì¥¤¥Àー¤ò¡£～¡Ù¤ò12·î21Æü(Æü)19:00¤Ë³«ºÅ¡ª
UUUM¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÎëÌÚ »Ê)¤Ï¡¢¡ÖARC Raiders¡×¤Î¥¹¥È¥êー¥ÞーÂç²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¡Öµ¢¤»¡£¡×in ARC Raiders¡ÚÂè2¾Ï¡Û～¶²¤ì¤ë¤Ê¡¢ARC¤ò¡£¼í¿Ô¤¯¤»¥ì¥¤¥Àー¤ò¡£～¡Ù¤ò¡¢12·î21Æü(Æü)19:00¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¡Öµ¢¤»¡£¡×in ARC Raiders¡ÚÂè2¾Ï¡Û～¶²¤ì¤ë¤Ê¡¢ARC¤ò¡£¼í¿Ô¤¯¤»¥ì¥¤¥Àー¤ò¡£～¡Ù¤È¤Ï
¡Ø¡Öµ¢¤»¡£¡×in ARC Raiders¡ÚÂè2¾Ï¡Û～¶²¤ì¤ë¤Ê¡¢ARC¤ò¡£¼í¿Ô¤¯¤»¥ì¥¤¥Àー¤ò¡£～¡Ù¤Ï¡¢¡ÖEmbark Studios¡×¤¬Â£¤ë¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥äーTPSÃ¦½Ð¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡ÖARC Raiders¡×¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÁíÀª12Ì¾¤Î¥¹¥È¥êー¥Þー¤¬¥Áー¥à¤òÁÈ¤ß¡¢µ¡³£À¸Ì¿ÂÎ¡ÖARC¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¥ì¥¤¥Àー¤¬¤Ò¤·¤á¤¯ÃÏ¾å¤Ø¡£ º£²ó¤ÎºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢²á¹ó¤¹¤®¤ë´Ä¶ÊÑ²½¡Ö¥³ー¥ë¥É¥¹¥Ê¥Ã¥×¡×¡£ ¡Ö²°Æâ¤ËÆ¨¤²¤Ê¤±¤ì¤ÐÅà»à¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ÎÃæ¡¢´¨¤µ¤Ë¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤éÊª»ñ¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥É¥í¥É¥í¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤¥×¥ì¥¤¤ÎÊý¤â¡¢´¨¤µ¤ËÌåÀä¤¹¤ë¥ì¥¤¥Àー¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡Öµ¢¤»¡£¡×in ARC Raiders¡ÚÂè2¾Ï¡Û～¶²¤ì¤ë¤Ê¡¢ARC¤ò¡£¼í¿Ô¤¯¤»¥ì¥¤¥Àー¤ò¡£～
- ¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡§ARC Raiders
- ³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î21Æü(Æü)19:00
- ÇÛ¿®URL¡§https://www.youtube.com/live/J7IfTooTEcM
- ½Ð±é¼Ô(·É¾ÎÎ¬)¡§SHAKA sasatikk ÀÖ¸«¤«¤ë¤Ó ÇÇþ¤È¤í¤í Kamito ¥È¥Ê¥«¥¤¥È ¥Õ¥¡¥óÂÀ ¥Ï¥»¥·¥óÇòÇÈ¤é¤à¤Í½©Àã¤³¤Ï¤¯ ÀéÅõ¤æ¤¦¤Ò¶³°ìÏº
- ¼Â¶·¡§´ßÂç²Ï
- ²òÀâ¡§YamatoN
¢§¡ÖARC Raiders¡×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://nexon.link/b9y
¢£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥²ー¥àÂç²ñÃ´Åö
uuum_marketing@uuum.jp
¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü10:00～19:00