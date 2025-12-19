¡ØÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÙÂè1ÏÃ¡¦Âè2ÏÃÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¥ì¥Ýー¥È¡¿µ×½»ÎÖ¡¦¶Üß·Í¥¡¦Ê¿ÄÍ¼Ó°Í¡¦»³ËÜÍªÍ´õ¤é¥Ò¥í¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡ªÎø¥Ð¥Ê¡õ¥é¥Ö¥³¥á¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¡È¥ê¥¢¥ëÎø°¦´Ñ¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ÆâÎ´Íµ¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É4751¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§ÍÄ¥é¥Ö¡Ë¤Î¡Ö¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉÕ¤Âè1ÏÃ¡¦Âè2ÏÃÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¡×¤ò¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢µ×½»ÎÖ¡Ê¿åË¨¼®Ìò¡Ë¡¢¶Üß·Í¥¡Ê²Ð°ÒÅôÌò¡Ë¡¢Ê¿ÄÍ¼Ó°Í¡Ê·î¸«¤ë¤ÊÌò¡Ë¡¢»³ËÜÍªÍ´õ¡ÊÆü¸þ½ÕÌò¡Ë¤é¥Ò¥í¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È4Ì¾¤¬ÅÐÃÅ¡£MC¤Ï¤¿¤¤¤Á¤¬Ì³¤á¡¢Âè1ÏÃ¡¦Âè2ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç¤Ë²Ã¤¨¡¢ºîÉÊ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¥Èー¥¯´ë²è¡¢½÷»Ò¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡ÈÎø¥Ð¥Ê¡É ¡È¥é¥Ö¥³¥á¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Þ¤Ç¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î1»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¡¢ÍÄÆëÀ÷¤È¤Î´Å¤¯¤Æ¡¢¾Ç¤ì¤ë¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡¢¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Ë¤Æ¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤Î»°Îü¿¿Ìé¤Ë¤è¤ë¡ÈºÇ½ÜÍÄÆëÀ÷¥é¥Ö¥³¥á¡É¤Ç¤¹¡£2026·î1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥È¡¢AT-X¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Ë¤Æ½ç¼¡ÊüÁ÷¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¦AnimeFesta¤Ë¤ÆWEBºÇÂ®ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï·¬¸¶ÃÒ¡¢¥·¥êー¥º¹½À®¤Ï¹ÅÄ¸÷µ£¡¢µÓËÜ¤Ï¹ÅÄ¸÷µ£¡¦¿¹ÅÄâÃÍ³Èþ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¤Ï´äºêÎáÆà¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¼êÄÍ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Ã´Åö¤·¡¢ÍÄÆëÀ÷¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÎøÌÏÍÍ¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥¢¥Ë¥áÀìÌçYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Æ¥ìÅì¸ø¼° ¤¢¤Ë¤Æ¤ì¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ë7»þ¤è¤êÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢Æ°²è¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Âè1ÏÃ¡õÂè2ÏÃ¤ò·à¾ì¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç½é¾å±Ç¡ª
Àè¹Ô¾å±Ç¤Ç¤Ï¡¢¤·¤ª¡Ê¿åË¨¼®¡Ë¤È¤¢¤«¤ê¡Ê²Ð°ÒÅô¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÊª¸ì¤¬Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹Âè1ÏÃ¡¦Âè2ÏÃ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¾å±Ç¡£ÊüÁ÷¤òÂÔ¤ÁË¾¤à¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç¤¤ÊÇï¼ê¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³ËÜ¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤¤±ºÈø³ÙÂç¡Ê³¦À¤Ç·²ð Ìò¡Ë¤Î¤¦¤Á¤ï¤ò»ý»²¤·¡¢²ñ¾ì¤¬¾Ð´é¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë´Ø¤·¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢µ×½»¤Ï¡Ö¤·¤ª¤È¤¢¤«¤ê¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ÇÍ¥¤·¤¤¡×¡¢¶Üß·¤Ï¡Ö¤·¤ª¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°»Å³Ý¤±¤ë¥¿¥¤¥×¡¢¤¢¤«¤ê¤Ï¡¢»Å³Ý¤±¤Ë¤¤¤±¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè1ÏÃ¡¦Âè2ÏÃ¤òÃæ¿´¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤Ç±ºÈø¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡Ö±ºÈø¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¨ー¤æー¡Ê³¦À¤Ç·²ð¡Ë¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸å¤í¤ÇÂÎÁàºÂ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¡×¡ÖÃ¼¤Ã¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ4¿Í¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Î¢ÏÃ¤â¡£Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¤ß¤»¡¢½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¥Èー¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡È¥ê¥¢¥ëÎø°¦´Ñ¡É¤¬ßÚÎö¡ª¡©Îø¥Ð¥Ê¤Ë¥é¥Ö¥³¥á¤¢¤ë¤¢¤ë¡Ä½÷»Ò¥Èー¥¯¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª
ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ç¤Ï¥Èー¥¯´ë²è¡ÚÎø¥Ð¥Ê Yes or No¡Û¡Ú¤ï¤¿¤·¤Ë»É¤µ¤ë¥é¥Ö¥³¥á¤¢¤ë¤¢¤ë¡Û¤ò¼Â»Ü¡£
¡ÚÎø¥Ð¥Ê Yes or No¡Û¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¤Ä¤¤Îä¤¿¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡©¡×¤Ê¤É¡¢Yes¡¿No¤ÇÅú¤¨¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢4¿Í¤¬Î¨Ä¾¤Ë²óÅú¡£
¡ÖÍ§Ã£¤È¹¥¤¤Ê¿Í¤¬Æ±¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢µ×½»¡¢¶Üß·¤¬¡Ö¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡ª¡×¡¢Ê¿ÄÍ¡¢»³ËÜ¤¬¡Ö¤¢¤¤é¤á¤ë¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¡¢»×¤ï¤ÌÎø°¦ÏÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹ðÇò¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¤·¤¿¤¤¡©¡×¤Ç¤Ï¡¢µ×½»¡¢¶Üß·¡¢Ê¿ÄÍ¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È²óÅú¤·¡¢»³ËÜ¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤ê³«¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤«¤é¡ª¡×¤ÈÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦´Ñ¡É¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÅ¸³«¤Ë¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤â¾Ð¤¤¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¯¡¢¡Ú¤ï¤¿¤·¤Ë»É¤µ¤ë¥é¥Ö¥³¥á¤¢¤ë¤¢¤ë¡Û¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»É¤µ¤ë¥é¥Ö¥³¥á¤Ç¤Î¡È¿ä¤·¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¡É¤òÇ®ÊÛ¡£¶Üß·¤¬¡ÖÂÎ°éÁÒ¸Ë¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦²¦Æ»¥·ー¥ó¤òµó¤²¤ë¤È¡¢»³ËÜ¤Ï¡¢¡ÖÆó³¬¤ÎÁë¤ò¸¼´Ø¤È»×¤¤¤¬¤Á¡×¤È²óÅú¡£¤Þ¤¿µ×½»¤Ï¡ÖÉé¤±¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢Ê¿ÄÍ¤Ï¡ÖÆó¿Í¤Ç½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¤ÎÆÍÁ³¤Î±«¡¢¤½¤·¤Æ±«½É¤ê¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥È4Ì¾¤Î¡È¤È¤¤á¤¤Î¥Ä¥Ü¡È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ë²è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥é¥¹¥È¤Ï¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤«¤é»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â
¤½¤¦¤·¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â½ª¤ï¤ê¤Î»þ´Ö¤Ë¡£¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¸å¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤«¤é¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜ¡§¡Ö¤³¤Î¸å¤«¤é¤Ï¤ë¤Á¤ã¤ó¡ÊÆü¸þ½Õ¡Ë¤â¡¢¤ë¤Ê¤³¡Ê·î¸«¤ë¤Ê¡Ë¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
Ê¿ÄÍ¡§¡Ö¤¼¤Ò¤¨ー¤æー¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¶Üß·¡§¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
µ×½»¡§¡Ö¼ýÏ¿Ãæ¡¢¤Ä¤¤¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬Ï³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¨ー¤æー¤È¥Ò¥í¥¤¥ó4¿Í¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½ª±é¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¹¥Úー¥¹¥é¥¸¥ª¤ÎÇÛ¿®·èÄê¡ª¡ØÍÄ¥é¥Ö¡Ù¤Ï1·î5Æü¡Ê·î¡Ë24»þ¤è¤ê½ç¼¡ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¡¢½é²ò¶Ø¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Î¥¹¥Úー¥¹¥é¥¸¥ª´ë²è¤Î¼Â»Ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âè1²ó¤Ï¡¢12·î26Æü¡Ê¶â¡ËÌë9»þ¤è¤êÇÛ¿®¡£¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ï¡È¤¨ー¤æー¡ÉÌò¤Î±ºÈø³ÙÂç¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡È¤·¤ª¡ÉÌò¤Îµ×½»ÎÖ¤¬½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ªTV¥¢¥Ë¥á¡ØÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éËè½µ·îÍË24»þ¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤·¡¢AT-X¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Ç¤â½ç¼¡ÊüÁ÷¤¹¤ë¤Û¤«¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¦AnimeFesta¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË24»þ30Ê¬¤è¤êWEBºÇÂ®ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¦AnimeFesta¤Ç¤Ï¡¢°ìÉôÏÃ¿ô¤Îµ¬À©¤ò²ò½ü¤·¤¿¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥É¥¥É¥¤Ê¡Ö¥×¥Á¥É¥ver. ¡×¤âÆÈÀêÇÛ¿®¡£2¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¡ÖÍÄ¥é¥Ö¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿²»³ÚÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤ËÉý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥æ¥Ë¥Ã¥È HoneyWorks¤Î½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡Ö¤¢¤¤¤é¤Ó¤å(¥Ïー¥È)¡×¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¾®¶Ì¤Ò¤«¤ê¡Ö¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¡×¤¬·èÄê¡£CDÈ¯Çä¤Ï1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¡ÈÍÄÆëÀ÷¡É¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¡¢¤½¤Î¤â¤É¤«¤·¤µ¤È¥¥å¥ó¤¬¸òºø¤¹¤ëÀÄ½Õ·²Áü¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Æ¥ìÅì¤Î¥¢¥Ë¥áÀìÌç YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Æ¥ìÅì¸ø¼° ¤¢¤Ë¤Æ¤ì¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñー¥È¤Î¸ø³«¤¬·èÄê¡ª
ÇÛ¿®Æü»þ¡§12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ë7»þ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëURL¡§https://www.youtube.com/channel/UC0OXPEQRKArB_EVyFMwDbAQ
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÙºîÉÊ¾ðÊó
¡Ú¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
¡Ö¤¨ー¤æー¡×¤³¤È³¦ À¤Ç·²ð¡¢¹â¹»£±Ç¯À¸¡£Èà½÷¤Ê¤·¡£
¥é¥Ö¥³¥á¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÍÄÆëÀ÷¤È¤Î¥é¥Ö¥³¥á¡×¤Ë¥É¤Ï¤Þ¤êÃæ¡£
¤½¤ó¤Ê¤¨ー¤æー¤Î¡¢ÌÜ²¼¤ÎÇº¤ß¤ÏÍÄÆëÀ÷¤Î¡Ö¤·¤ª¡×¤È¡Ö¤¢¤«¤ê¡×¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤³¤È¡ª¡¡
¤·¤«¤·¡¢¤¨ー¤æー¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ö¸½¼Â¤ÎÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡£
¤¬¡ªÅö¤Î¡Ö¤·¤ª¡×¤È¡Ö¤¢¤«¤ê¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¨ー¤æー¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡ª
¥Ò¥í¥¤¥óÁ´°÷¡¢ÍÄÆëÀ÷¡ª¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¯¤Æ¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤¡ª¤Ç¤â¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡ª
¡ÖºÇ½ÜÍÄÆëÀ÷¥é¥Ö¥³¥á¡×¡¢³«Ëë¡ª
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§https://anime-osalove.com/
¡ü¸ø¼°X ¡§¡÷love_Osnnjm_wm¡Êhttps://x.com/love_Osnnjm_wm¡Ë
¡ü¥Æ¥£¥¶ーPV ¡§https://youtu.be/CAdmmZ5Bu3w
¡ü¥á¥¤¥óPVÂè1ÃÆ ¡§https://youtu.be/2RJrCUf_5Zw
¡ü¥á¥¤¥óPVÂè2ÃÆ ¡§https://youtu.be/iSRJs8e5aRo
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
³¦À¤Ç·²ð ¡§±ºÈø³ÙÂç
¿åË¨¼® ¡§µ×½» ÎÖ
²Ð°ÒÅô ¡§¶Üß· Í¥
·î¸«¤ë¤Ê ¡§Ê¿ÄÍ¼Ó°Í
Æü¸þ½Õ ¡§»³ËÜÍªÍ´õ
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî ¡§»°Îü¿¿Ìé¡ØÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ ¡§·¬¸¶ ÃÒ
¥·¥êー¥º¹½À® ¡¡ ¡§¹ÅÄ¸÷µ£
µÓËÜ ¡§¹ÅÄ¸÷µ£¡¡¿¹ÅÄâÃÍ³Èþ
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ ¡¡¡¡ ¡§´äºêÎáÆà
Èþ½Ñ´ÆÆÄ ¡§ÀÆÆ£²í¸Ê
¿§ºÌÀß·× ¡§ÌýÃ«¤æ¤ß
»£±Æ´ÆÆÄ ¡§ÌÚÂ¼½ÓÌé¡ÊT2¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë
ÊÔ½¸ ¡§ÆâÅÄ ¾Ä¡Ê¥³¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ë
²»¶Á´ÆÆÄ ¡§ËÜ»³ Å¯
²»¶ÁÀ©ºî ¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ëー¥ô¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
²»³Ú ¡§ °ËÆ£ Íã¡¡ZENTA¡¡¤ä¤·¤¤ó
²»³ÚÀ©ºî ¡§¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî ¡§¼êÄÍ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ ¡§¡Ö¤¢¤¤¤é¤Ó¤å(¥Ïー¥È)¡×HoneyWorks meets ¿åË¨¼®¡¦²Ð°ÒÅô¡¦·î¸«¤ë¤Ê¡¦Æü¸þ½Õ¡ÊCV¡§µ×½»ÎÖ¡¦¶Üß·Í¥¡¦Ê¿ÄÍ¼Ó°Í¡¦»³ËÜÍªÍ´õ¡Ë
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ ¡§¡Ö¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¡×¾®¶Ì¤Ò¤«¤ê
¡ÚÊüÁ÷¾ðÊó¡Û
TV¥¢¥Ë¥á2026Ç¯1·î5Æü¤è¤ê
¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥È¡¦AT-X¡¦BSÆü¥Æ¥ì¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¡¦¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥È
1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê Ëè½µ·îÍË¿¼Ìë24»þ00Ê¬～
¡¦AT-X ¡ã¥×¥Á¥É¥ver.¡ä
1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê Ëè½µ²ÐÍË22»þ30Ê¬～
¡Ú¥ê¥Ôー¥ÈÊüÁ÷¡ÛËè½µÌÚÍË10»þ30Ê¬～¡¿Ëè½µ·îÍË16»þ30Ê¬～
¡¦£Â£ÓÆü¥Æ¥ì
1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê Ëè½µ²ÐÍË23»þ30Ê¬～
¡ÚÇÛ¿®¾ðÊó¡Û
1·î5Æü¤è¤êËè½µ·îÍË24»þ30Ê¬～
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¦AnimeFesta¤Ë¤Æ¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢ver. ¡×WEBºÇÂ®ÇÛ¿®
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¦AnimeFesta¤Ë¤Æ¡Ö¥×¥Á¥É¥ver. ¡×ÆÈÀêÇÛ¿®¡ª
1·î9Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË24»þ30Ê¬～
ABEMA¡¦Amazon Prime Video¡¦DMM TV¡¦FOD¡¦Hulu¡¦J:COM STREAM¡¦Lemino¡¦milplus¡¦TELASA¡¦TVer¡¦U-NEXT¡¦¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡¦¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¦¥Ë¥³¥Ë¥³¡¦¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¤Û¤«¤Ë¤Æ¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢ver. ¡×½ç¼¡ÇÛ¿®¡ª
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥×¥Á¥É¥ver.¡×¤Ï°ìÉô¤ÎÏÃ¿ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
Ãøºî¸¢É½µ¡§ (C)»°Îü¿¿Ìé¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿ÍÄÆëÀ÷¤È¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£¸¶ºî¾ðÊó
½ÐÈÇ¼Ò¡¡¡§¹ÖÃÌ¼Ò
ºî¼Ô¡¡¡¡¡§»°Îü¿¿Ìé
´û´©¡¡¡¡¡§1～18´¬¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×Ï¢ºÜ¡Ë
¢§»î¤·ÆÉ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://pocket.shonenmagazine.com/title/01648/episode/340426