¡ÚÍ·±àÃÏ¤à¤µ¤·¤ÎÂ¼¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡Ö¤à¤µ¤·¤ÎÂ¼de¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×12/20(ÅÚ)～25(ÌÚ)³«ºÅ¡ª

ÎÐ¤ÎÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥é¥ó¥É¤à¤µ¤·¤ÎÂ¼(½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©²Ã¿Ü»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±ÝËÜÏÂ¹Ô)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)～25Æü(ÌÚ)¤Î´ü´Ö¤Ë¡Ö¤à¤µ¤·¤ÎÂ¼de¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÚÆü¸ÂÄê¤Î¥Ó¥ó¥´Âç²ñ¤ä¡¢¤à¤µ¤·¤ÎÂ¼de¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¡¢¥µ¥ó¥¿¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¹©ºî¤Ê¤É¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍ·±àÃÏ¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ðºî¤ê¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅÆü»þ
¢ãÆüÄø¢ä2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)～25(ÌÚ)
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤è¤ê³«ºÅÆü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ã»þ´Ö¢ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¢¨¤´»²²Ã¤Ë¤ÏÆþ±àÎÁ¶â¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ó¥ó¥´Âç²ñ
¡Ò³«ºÅÆü¡Ó2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)¡¦21(Æü)
¡Ò»þ´Ö¡Ó14:00
¡Ò¾ì½ê¡Ó¥Õ¥¡¥ß¥êー´ÛÆâÂç¹´Ö¥¹¥Æー¥¸
¡Ò¶â³Û¡Ó¥Ó¥ó¥´¥«ー¥É1Ëç300±ß
¡ÒÆâÍÆ¡Ó¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥Ó¥ó¥´Âç²ñ¡ª»²²Ã¾Þ¤â¤¢¤ë¤è¡ª
¤à¤µ¤·¤ÎÂ¼de¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹
¡Ò³«ºÅÆü¡Ó2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)¡¦21(Æü)¡¦24(¿å)¡¦25(ÌÚ)
¡Ò»þ´Ö¡Ó12:00
¡Ò¾ì½ê¡Ó¥Õ¥¡¥ß¥êー´ÛÆâÆÃÀß²ñ¾ì
¡Ò¶â³Û¡ÓÌµÎÁ(¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤ÎÁ´¿È²¾Áõ¤Î¤ªµÒÍÍ¸ÂÄê(¤ª¤È¤Ê¤â¤³¤É¤â¤â²Ä))
¡ÒÆâÍÆ¡Ó¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤Î²¾Áõ¤Ç¤Î¤´Íè±à¤Ç¡¢¤à¤µ¤·¤ÎÂ¼Æþ±à+¥Õ¥êー¥Ñ¥¹¤äÆþ±à·ô¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¤¯¤¸°ú¤¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ªÂç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â»²²ÃOK¡ª²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¢ö
¥µ¥ó¥¿¤ò¤µ¤¬¤»¡ª
¡Ò³«ºÅÆü¡Ó2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)～25(ÌÚ)
¡Ò»þ´Ö¡ÓÅÚÆü9:30～16:00/Ê¿Æü10:00～15:30
¡Ò¾ì½ê¡Ó±àÆâ¤Î5¥õ½ê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡Ò¶â³Û¡ÓÌµÎÁ(Æþ±àÎÁ¶â¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£)
¡ÒÆâÍÆ¡Ó±àÆâ¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë5¼ïÎà¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤òÃµ¤½¤¦¡ª¥ー¥ïー¥É¤ò½¸¤á¤Æ¤à¤µ¤·¤ÎÂ¼LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤è¡ª
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¼êºî¤êÂÎ¸³
¡Ò³«ºÅÆü¡Ó2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)～25(ÌÚ)
¡Ò»þ´Ö¡ÓÅÚÆü9:30～16:00/Ê¿Æü10:00～15:30
¡Ò¾ì½ê¡Ó(ÈÎÇä)¥Õ¥¡¥ß¥êー´ÛÆâ¥Õ¥¡¥ß¥êーÇäÅ¹(ÂÎ¸³²ñ¾ì)¥Õ¥¡¥ß¥êー´Û1³¬ÆÃÀß²ñ¾ì
¡Ò¶â³Û¡Ó1¸Ä600±ß
¡ÒÆâÍÆ¡Ó¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¡¢¥Ú¥ó¤Ç¿§¤ò¤Ì¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÃù¶âÈ¢¤òºî¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¢ö
¤ª¤ä¤µ¤¤¥Ä¥êーÅ¸¼¨
¡Ò³«ºÅÆü¡Ó2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)～25(ÌÚ)
¡Ò»þ´Ö¡ÓÅÚÆü9:30～16:00/Ê¿Æü10:00～15:30
¡Ò¾ì½ê¡Ó¥Õ¥¡¥ß¥êー´ÛÆÃÀß²ñ¾ì
¡ÒÆâÍÆ¡Ó¤ªÌîºÚ¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥Ä¥êー¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¢ö
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.musashinomura.co.jp/events/2025christmas/
ÎÐ¤ÎÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥é¥ó¥É ¤à¤µ¤·¤ÎÂ¼ ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÍ·±àÃÏ¡Û¹â¤µ30£í¤ÎÂç´ÑÍ÷¼Ö
¡Ú±àÆâÇÀ±à¡Û¤ï¤¯¤ï¤¯¥Õ¥¡ー¥àMAP
¡Ú¤Õ¤ì¤¢¤¤ËÒ¾ì¡Û¥Ý¥Ëー¾èÇÏ
Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¿©¤ÈÇÀ¤ò»ö¶ÈÍýÇ°¤È¤¹¤ë¡¢ÇÀ±à¤È¤Õ¤ì¤¢¤¤ËÒ¾ì¤òÊ»Àß¤·¤¿Í·±àÃÏ¤Ç¤¹¡£È¾Ê¬°Ê¾å¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬0ºÐ¤Î¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Í·±àÃÏ¥Ç¥Ó¥åー¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌ¤½¢³Ø»ù¤â°Â¿´¤Î»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇÀ±à¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤Î¼ý³ÏÂÎ¸³¤ä¼ý³Ï¤·¤¿ÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©°é¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ì¤¢¤¤ËÒ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥Ëー¾èÇÏ¤ä¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¤¨¤µ¤ä¤êÂÎ¸³¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤É¤¦¤Ö¤Ä¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ì¤½¢³Ø»ù～¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯º¢¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ò¥á¥¤¥ó¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¡¢Í·±àÃÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¤ò1Æü¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤ë»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¡Ò½êºßÃÏ¡Ó¢©347-0042 ºë¶Ì¸©²Ã¿Ü»Ô»ÖÂ¿¸«1700-1
¡ÒÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Ó0480-61-4126
¡Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Óhttps://www.musashinomura.co.jp/
