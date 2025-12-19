¡Ø¥Ïー¥È¥­¥ã¥Ã¥Á¥×¥ê¥­¥å¥¢¡ª¡Ù¤è¤êE-flower¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤òÀè¹Ô¼õÃíÈÎÇä³«»Ï¡ª

¢¡Àè¹ÔÈÎÇä´ü´Ö

2025Ç¯12·î19Æü(¶â)～2026Ç¯1·î18Æü(Æü)


¢¡¡Ø¥Ïー¥È¥­¥ã¥Ã¥Á¥×¥ê¥­¥å¥¢¡ª¡Ù¡ß E-flower ¾¦ÉÊ¾ðÊó




¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Õ¥é¥ïー¥Ü¥Ã¥¯¥¹


ÈÎÇä²Á³Ê¡§³Æ13,200±ß (ÀÇ¹þ)


BOX¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹ÌóW244¡ßH170mm


ÁÇºà¡§Â¤²Ö¡¢ÌÚ¡¢MDF¡¢¥¬¥é¥¹¡¢»æ¤Ê¤É


¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§²Öºé¤Ä¤Ü¤ß¡¢Íè³¤¤¨¤ê¤«¡¢ÌÀÆ²±¡¤¤¤Ä¤­¡¢·î±Æ¤æ¤ê¡ÎÁ´4¼ï¡Ï




¡Ò¥Õ¥é¥ïー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´°ÆÆâ¡Ó


¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¤²Ö¤ÎÂç¤­¤µ¤ä·Á¡¢¿§¤Ê¤É¤Ë¸ÄÂÎº¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÀ­¾å¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¤²Ö¤Î²Ö¤Ó¤é¤«¤éÁ¡°Ý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÂ¤²Ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¿å¤ä¤ê¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£


¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÀ½Â¤¾å¤ÎÍýÍ³¤Ç¼õÃí¿ô¤Ë¾å¸Â¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾å¸Â¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Àè¹ÔÈÎÇä¸å¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£




¥ªー¥í¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É

ÈÎÇä²Á³Ê¡§³Æ2,200±ß(ÀÇ¹þ)


ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Ìó99¡ß148mm°ÊÆâ


ÂæºÂ¥µ¥¤¥º¡§Ìó50¡ß48mm°ÊÆâ


ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë


¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§²Öºé¤Ä¤Ü¤ß¡¢Íè³¤¤¨¤ê¤«¡¢ÌÀÆ²±¡¤¤¤Ä¤­¡¢·î±Æ¤æ¤ê¡ÎÁ´4¼ï¡Ï






¥ªー¥í¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥­ー¥Û¥ë¥Àー

ÈÎÇä²Á³Ê¡§³Æ1,430±ß(ÀÇ¹þ)


ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Ìó70mm³ÑÆâ


¥Ñー¥Ä¥µ¥¤¥º¡§Ìó20mm³ÑÆâ


ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢¥¹¥Áー¥ë


¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§²Öºé¤Ä¤Ü¤ß¡¢Íè³¤¤¨¤ê¤«¡¢ÌÀÆ²±¡¤¤¤Ä¤­¡¢·î±Æ¤æ¤ê¡ÎÁ´4¼ï¡Ï






¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸

ÈÎÇä²Á³Ê¡§³Æ660±ß(ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§Ìó¦µ56mm


ÁÇºà¡§¥Ö¥ê¥­¡¢PET¡¢»æ


¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§²Öºé¤Ä¤Ü¤ß¡¢Íè³¤¤¨¤ê¤«¡¢ÌÀÆ²±¡¤¤¤Ä¤­¡¢·î±Æ¤æ¤ê¡ÎÁ´4¼ï¡Ï






A1È¾ºÛ¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー

ÈÎÇä²Á³Ê¡§³Æ4,400±ß(ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§Ìó297¡ß841mm


ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë


¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§²Öºé¤Ä¤Ü¤ß¡¢Íè³¤¤¨¤ê¤«¡¢ÌÀÆ²±¡¤¤¤Ä¤­¡¢·î±Æ¤æ¤ê¡ÎÁ´4¼ï¡Ï






¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡õ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥»¥Ã¥È

ÈÎÇä²Á³Ê¡§3,740±ß(ÀÇ¹þ)


¥¹¥¿¥ó¥É¥µ¥¤¥º¡§Ìó140¡ß178mm


¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥µ¥¤¥º¡§Ìó100¡ß148mm


ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢¶âÂ°¡¢»æ








A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë

ÈÎÇä²Á³Ê¡§550±ß(ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§A4ÂÐ±þ


ÁÇºà¡§PP






¥¯¥ê¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È

ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,870±ß(ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§Ìó60mm³ÑÆâ


ÁÇºà¡§PET





¢¡¹ØÆþÆÃÅµ

E-flowerÄÌÈÎ¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¡Ø¥Ïー¥È¥­¥ã¥Ã¥Á¥×¥ê¥­¥å¥¢¡ª¡Ù¾¦ÉÊ¤ò2,500±ß(ÀÇ¹þ)¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç¡Ö¥Û¥í¥°¥é¥à¥Õ¥©¥È¥«ー¥É(Á´4¼ï)¡×¤«¤é1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£




¡Ò¤´°ÆÆâ¡Ó


¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä»þ´ü¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨ÆÃÅµ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¹¥¤­¤ÊÊÁ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


■会社概要

¢£¥¤ー¥Ç¥£¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


https://edith.co.jp/


¡Ø¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¡¢¤Ç¤­¤ë¤ó¤À¡ª¡Ù¤Î´ë¶È¥¹¥íー¥¬¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Âç¼ê¾¦¶È»ÜÀß¡¦¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ê¤É¤Î½¸µÒ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¦¥¨¥ê¥¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢³°¿©¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤¿Å¹ÊÞ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


ºÇ¿·¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê»öÎã¡¦¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡£


ÂçÀÚ¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ë°Õ³°À­¤Î¤¢¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥¨¥­¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¶Ã¤­¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ø¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£




¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥Ç¥£¥¹


ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿¹¡¡½ÓÊ¿


½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔË­Åç¶èÅìÃÓÂÞ1-23-13


»ö¶È¡§¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¡¦¥°¥Ã¥º»ö¶È




¢£¡ÖEDITH ONLINE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


https://edith-online.com/


¼«¼Ò¤Ç¤Î´ë²è¾¦ÉÊ¤ä¡¢¼«¼Ò´ë²è¥¤¥Ù¥ó¥È¥°¥Ã¥º¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤ê°·¤¤Ãæ¡£


´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ä¤³¤³¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤â¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£