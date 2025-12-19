Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¤ÇÏÃÂê¤Î¤¢¤ß¡õ¤³¤¦¤Ø¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Ëµó¼°¡ª¶¦±é¥á¥ó¥Ðー¤â½ËÊ¡¡ª ´¶Æ°¤Î·ëº§¼°¤ËÌ©Ãå
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µíÅÄ ·½°ì¡¢°Ê²¼¥ê¥¯¥ëー¥È¡Ë¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë·ëº§¾ðÊó»ï¡Ø¥¼¥¯¥·¥£¡Ù¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¼¥¯¥·¥£TV¡×¤Ë¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¤Î½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¢¤ß¡õ¤³¤¦¤Ø¤¤¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³µÍ×¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·ëº§¼°ÅöÆü¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ËÌ©Ãå¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤â»²Îó¤·¡¢²ñ¾ì¤¬´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï·ëº§¼°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Áª¤ÓÈ´¤¤¤¿¥É¥ì¥¹¤Ç´¶Æ°¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ßー¥È¡ª ¤ª¿§Ä¾¤·¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ê¹õ¥É¥ì¥¹¤Ç
ºòÇ¯1·î¡¢¡Ø¥¼¥¯¥·¥£¡Ù¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¼¥¯¥·¥£TV¡×¤Ë½é¤á¤Æ½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¢¤ß¤µ¤ó¡¢¤³¤¦¤Ø¤¤¤µ¤ó¡£ºòÇ¯5·î¤Ë¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î·ëº§¼°¤Ø¤ÎÌ©Ãå¼èºà¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢²ñ¾ìÃµ¤·¤ä¥É¥ì¥¹Áª¤Ó¤ò·Ð¤Æº£Ç¯11·î¡¢¤á¤Ç¤¿¤¯·ëº§¼°ÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤Ø¤¤¤µ¤ó¤ÏÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥¿¥¥·ー¥É¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÀ÷¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶âÈ±¤ÇÅÐ¾ì¡£¤¢¤ß¤µ¤ó¤Ï20Ãå°Ê¾å¤ò»îÃå¤·¤¿Ãæ¤«¤éÁª¤ÓÈ´¤¤¤¿¡¢ÇØÃæÂ¦¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÂÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¸½¤ì¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î³Ê¹¥¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ßー¥È¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤¢¤ß¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ä¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ê¤³¤¦¤Ø¤¤¤µ¤ó¡£¤¢¤ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Áá¤¯¤âÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¤½¤Ã¤È¥Ï¥°¡£¡Ö¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬¥¹¥é¤Ã¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢¤°¤Ã¤È¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¿§Ä¾¤·¤Ç¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¹õ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¤¢¤ß¤µ¤ó¡£¤³¤¦¤Ø¤¤¤µ¤ó¤Ï°ìÌÜ¸«¤¿½Ö´Ö¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤Î¤±¤¾¤ê¡¢¡Ö¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¤¢¤ß¤ÏºÇ¶¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥¥ì¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Ö²Ç»Ñ¤Ï²þ¤á¤ÆÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤¤ì¤¤¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·ëº§¼°¤ÎÍÍ»Ò¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¼¥¯¥·¥£TV¡×¤Ç12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë19:00¤è¤ê¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡Êhttps://youtu.be/tJsAgXPd70A¡Ë¡£
¢£Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¶¦±é¥á¥ó¥Ðー¤âÂç½¸¹ç¡ª °õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤Ï¡©
·ëº§¼°¤Ë¤ÏÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¤Ç¶¦±é¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ðー¤â½ÐÀÊ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÈäÏª±ã¤ÎÃæ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦¤Ø¤¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬ÃæºÂ¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ç¡¢ÄïÆó¿Í¤¬¥¨¥¹¥³ー¥È¤ËÍè¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢·»Äï°¦¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢¤ë¤«¤µ¤ó¤â¡Ö¤¢¤ì¤ò¸«¤Æ½é¤á¤Æ¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤³¤¦¤Ø¤¤¤µ¤ó¤ÎÉáÃÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤°¤Ã¤ÈÍè¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤¨¤ê¤µ¤ó¤Ï¤´Í§¿Í¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ôー¥Á¤Ë´¶Æ°¤µ¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¤À¤¤¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã²¹¤«¤¤¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤Þ¤¸¤Ç¤¤¤¤Í§Ã£Â¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Î¿ô¤Î¿ÆÍ§ºî¤ë¤ó¡©¡Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÊì¤µ¤óÉã¤µ¤ó¤Î°¦¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÍ§¿Í¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤¿¡×¿Æ¤Ø¤Î¼ê»æ¤ÇÎÞ
ÈäÏª±ã¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¿·Ïº¿·ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿Æ¤Øµ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤Ã¤¿¼ê»æ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤Ø¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÎ¾¿Æ¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈËÁÆ¬¤«¤éÎÞ¤ÇÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÊì¤µ¤óÉã¤µ¤ó¤Î°¦¤Ç¡Ê°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¡Ë¡¢¤¤¤Þ¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÍ§¿Í¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¿Æ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤Þ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤Õ¤ì¤ë»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤¢¤ß¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö»ä¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤¬Âç¹¥¤¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÀÎ¤«¤é¤Õ¤¿¤ê¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤À¤±¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÁÆ¬¤«¤éÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Þ¤¹¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À»þ¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤é½é¤á¤Æ¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿Æ¤ò¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÉô²°¤ÇÀÅ¤«¤Ëµã¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¿ôÆü¸å¡¢¡Ø¤¢¤ß¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤è¡Ù¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¡¢Âç¹¥¤¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¹ø¤òÀÞ¤Ã¤ÆÌÜ¸µ¤ò¿¡¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤Ï¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤é¤è¤¯Í¥¤·¤¤¤Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯Í¥¤·¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¼«Ëý¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡£Âç¹¥¤¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ´¶Æ°¡×¼°¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥È
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢·ëº§¼°¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ÎÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤Ø¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¤¢¤ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë²¹¤«¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤Í§¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤Þ¤¿¡¢·ëº§¼°½àÈ÷¤äÅöÆü¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬ºÙ¡¹¤·¤¿¤³¤È¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¼êÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤Þ¤á¤Ê¿Í¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤Ø¤¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö10Ç¯¸å¤â¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¡¢¡È¤¤ì¤¤¡É¤È¡Ê¤¤Á¤ó¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¡ËÅÁ¤¨¤ë¤Õ¤¦¤Õ¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤¢¤ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Æ¤¬ËÜÅö¤ËÍýÁÛ¤Î²ÈÄí¤Î·Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤â»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È
¢£½Ð±é¼Ô¾ðÊó
µÈÀ®°¡Èþ Ami Yoshinari
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¸½ºßSNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï40Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÈþÍÆ¡¢¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2024Ç¯1·î¤«¤é¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAMI YOSHINARI¡×¤ò³«»Ï¡£
Instagram @amiyoshinari
Âç¹â¹¯Ê¿ Kohei Otaka
ÈþÍÆ»Õ
ºë¶Ì¸©½Ð¿È
ÈþÍÆ»ÕÎò£±£°Ç¯
Âå´±»³¤ÎÈþÍÆ±¡¤Ç5Ç¯¶Ð¤á¡¢2022Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¸½ºß¤Ï½ÂÃ«¤Î¥·¥§¥¢¥µ¥í¥ó¤Ë¤Æ¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£
Instagram @kou_otaka
