¡ÚGemini 3 Flash¡Û¼«¼£ÂÎAI zevo2025Ç¯12·î19Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¡ª
¥·¥Õ¥È¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÈø ÍµÌé¡¢ËÜÅ¹¡§µÜºê¸©ÅÔ¾ë»ÔµÜ´ÝÄ®3070ÈÖÃÏ1¡¿ËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶è¹¾¸ÍËÙ2ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡¡¹¾¸ÍËÙ¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë£¸³¬¡¿°Ê²¼¥·¥Õ¥È¥×¥é¥¹¡Ë¤ÏÅÔ¾ë»Ô¤È¶¦Æ±³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡¢ChatGPT/Claude/Gemini¤Ê¤É¤ÎÀ¸À®AI¤ò¼«¼£ÂÎ¤ÎLGWAN´Ä¶¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¼«¼£ÂÎAI zevo¡Ê¥¼¥ô¥©¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËGemini 3 Flash¤òÁ´ÍøÍÑ¼«¼£ÂÎ¤ØÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¤¿¤ËGemini 3 Flash¤òÄÉ²Ã¡ªÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊAI¥â¥Ç¥ë¿ô¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª
Gemini 3 Flash¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
¼«¼£ÂÎAI zevo¤Ç¤ÏChatGPT /Claude /Gemini¤Î3¤Ä¤ÎÀ¸À®AI¥·¥êー¥º¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²óGemini¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤ÊAI¥â¥Ç¥ë¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¼«¼£ÂÎAI zevo¤ÇÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ëGemini 3 Flash¤Ï¡¢ÊÆGoogle¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤Î¡ÖFlash¡×·ÏÅý¤ò°ú¤·Ñ¤°¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Æü¾ïÅª¤ÊÍøÍÑ¤äÂçÎÌ½èÍý¤òÁÛÄê¤·¤Ä¤Ä¡¢ÀÇ½¤ä¿äÏÀÇ½ÎÏ¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ôー¥É¤ÈÇ½ÎÏ¤Î¥È¥ìー¥É¥ª¥Õ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ç¥ë¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Gemini 3 Flash
¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡¡ÆþÎÏ¡§1,000,000 ½ÐÎÏ:64,000
¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥«¥Ã¥È¥ª¥Õ¡§2025Ç¯1·î
¥êー¥¸¥ç¥ó¡§³¤³°
¼«¼£ÂÎAI zevo¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¥â¥Ç¥ë¤òÄÉ²ÃÈñÍÑ¤Ê¤·¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢·ÑÂ³Åª¤Êµ¡Ç½³ÈÄ¥¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¼«¼£ÂÎAI zevo¤ò¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡ÖÍøÍÑ¶Ø»ß¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´ÍøÍÑ¤Ë¤ÏÁÈ¿¥´ÉÍý¼Ô¤Ë¤è¤ëÍøÍÑµö²ÄÀßÄê¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼«¼£ÂÎAI zevo¤Ï·Ò¤¬¤ë¡¢¹¤¬¤ë¡¢¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ë
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¥Äー¥ë LGTalk¤òÄó¶¡
¡Ö¼«¼£ÂÎAI zevo¡×¤ò¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢ÉÕÂÓ¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¥Äー¥ëLGTalk¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¿¦°÷¿ôÊ¬Äó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£LGTalk¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ëÌµ³²²½¤Ê¤É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Á¥ã¥Ã¥È¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥Ã¥È¾å¤«¤éÄ¾ÀÜÀ¸À®AI¡Ê¼«¼£ÂÎAI zevo¡Ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿10¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
eRex¤ÈÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ë
LGWANÀìÍÑ²»À¼Ç§¼±AIÊ¸»úµ¯¤³¤·¥Äー¥ë¡ÖeRex¡×¤ÈÏ¢·È²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡ÖeRex¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â1¥ö·î´Ö¤ÎÌµ½þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´¶½Ì£¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å¤È¤â¡¢¥·¥Õ¥È¥×¥é¥¹¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡Ö¼«¼£ÂÎAI zevo¡×¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥Õ¥È¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥Õ¥È¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2006Ç¯12·î¤ËÂçºå»ÔÀ¾¶è¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢ËÜ¼Ò¤òÂçºå»ÔÀ¾¶è¡¢ËÜÅ¹¤òµÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¤ËÃÖ¤¯¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ27¥«½ê¤Ë±Ä¶È½ê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³¤Ï¼ç¤ËÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¦ÊÝ¼é¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¶ÈÌ³¼õÂ÷¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤ÓWeb¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó°Æ¡¦Àß·×¡¦¹½ÃÛ¡¦ÊÝ¼é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à ¡ÖLedgHOME¡ã¥ì¥¸¥Ûー¥à¡ä¡×¤Î¼«¼Ò³«È¯¤È¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¶ÈÌ³Á´ÈÌ¤ò¼õÂ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Þ¤Ç520°Ê¾å¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¡Ê2025Ç¯8·îËö»þÅÀ¡Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤Î´óÉí³Û¤ÎÌó50¡ó¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£