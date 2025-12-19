¿·¥¢¥¤¥»¥é¥à¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥«¥×¥Á¥åー¥ë ¥×¥í ¥³¥é¥¸¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡×2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä ÇÐÍ¥¡¦µÈÂôÎ¼¤¬¸ì¤ëÌ¥ÎÏ
´´ºÙË¦¸¦µæ25Ç¯¤Î¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡£¿·¤¿¤Ë¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥µ¥¤¥ó¤¬ºÇ½é¤Ë¸½¤ì¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥¨¥ê¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥«¥×¥Á¥åー¥ë ¥×¥í ¥³¥é¥¸¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜ¸µ¤Ï´é¤ÎÂ¾¤ÎÉô°Ì¤è¤ê¤â¡¢¥³¥éー¥²¥ó¤¬¸º¾¯¤·¤ä¤¹¤¯*3¡¢¥³¥éー¥²¥ó1ËÜ¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï12600¤â¤ÎATPÊ¬»Ò¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥éー¥²¥ó¤Ë¤Ï¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢´ðÄìËì¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¥³¥éー¥²¥ó¡ÊIV¡¢VII·¿¡Ë¤È¡¢¤½¤Î¥á¥Ã¥·¥å¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤ÆÈ©¹½Â¤¤ò»Ù¤¨¤ëÃì¤È¤Ê¤ë¥³¥éー¥²¥ó¡ÊI¡¢III·¿¡Ë¤¬Á´ÂÎ¤Î90¡ó¤òÀê¤á¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯À¸À®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¼ã¡¹¤·¤¤Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ï¥ê¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÜ¸µ¤Î¥Ï¥ê¹½Â¤¤òÃ´¤¦¡¢¤³¤Î£´¼ï¤Î¥³¥éー¥²¥ó¤ÏÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥³¥éー¥²¥ó¤Î¹½Â¤¤È¡¢ÌÜ¸µ¤ÎÈ©¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥«¥×¥Á¥åー¥ë¶¦ÄÌÀ®Ê¬¡ÖOX-C¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È*4¡×¤ÈÈþÍÆ°åÎÅ¤Î¥ê¥³¥ó¥Ó¥Ê¥ó¥È
¥³¥éー¥²¥óÃí¼Í¤«¤éÈ¯ÁÛ¤òÆÀ¤¿¼¡À¤Âå¡Ö¥³¥éー¥²¥ó ¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥È*1¡×¤Ç¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥«¥×¥Á¥åー¥ë ¥×¥í ¥³¥é¥¸¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢
¥Ç¥£¥ªー¥ëÆÈ¼«À®Ê¬¡ÖOX-C ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È*4¡×¤È¼¡À¤Âå¡Ö¥³¥éー¥²¥ó ¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥È*1¡×¤òÇÛ¹ç¡£
ÈþÍÆ°åÎÅ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¥Ý¥ê¥Þー¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤¬¡¢
ÌÜ¤â¤È¤òÁÀ¤Ã¤ÆÁÇÁá¤¯¥±¥¢¡£
Ç»Ì©¤Ê¥Ï¥ê¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÌÜ¸µ°õ¾Ý¤Ø¡£
97%¼«Á³Í³Íè*5
ÇÐÍ¥¡¦µÈÂôÎ¼¤¬¸ì¤ë¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥«¥×¥Á¥åー¥ë ¥×¥í ¥³¥é¥¸¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ÎÌ¥ÎÏ
¡ÖÌÜ¸µ¤Ï¡¢ºÇ¤â¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò´¶¤¸¤ë¾ì½ê¡×
¥¯¥ê¥¢¤ÇÌÀ¤ë¤¯¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÌÜ¸µ¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÁ´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦¿¦¶ÈÊÁ¡¢ÌÜ¸µ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ëµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¼Â´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¥«¥×¥Á¥åー¥ë¤Î¿·¥¢¥¤¥»¥é¥à¤Ø¤â´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ»È¤¤»Ï¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÌÜ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ðÊóÎÌ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¸µ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁêÅöÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÌò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ìò¤Ê¤Î¤ËÌÜ¸µ¤¬°Å¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤«¤é¤Ï¡¢¼ä¤·¤¤É½¾ð¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÌÜ¸µ¤Ï¡¢ºÇ¤â¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò´¶¤¸¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¿Í´Ö¤ÎÉ½¾ð¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¡£¡×¤È¡¢¥¢¥¤¥»¥é¥à¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î°õ¾Ý¤òº¸±¦¤¹¤ë¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤À½ÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
*1 ¥³¥éー¥²¥ó¥¢¥ß¥Î»À¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
*2 ³ÑÁØ¤Þ¤Ç
*3 ½ñÀÒ¥Çー¥¿
*4 ¥Î¥¦¥¼¥ó¥Ï¥ì¥ó²Ö¡¿ÍÕ¡¿·Ô¥¨¥¥¹¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
*5 ¼«Á³Í³Íè»Ø¿ô97%¡Ê¿å¤ò´Þ¤à¡ËISO16128½àµò
¡ÖÉáÃÊ¤«¤é°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥×¥Á¥åー¥ë¡£Á´¿ÍÎà¤ØÁ¦¤á¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡×
Ä¹Ç¯¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥«¥×¥Á¥åー¥ë¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ëµÈÂô¤µ¤ó¡£¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Î¿·È¯¸«¡È´´ºÙË¦¤Î¸ÆµÛ¡É¤Ø¤â¿¼¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡£¡Ö °ÊÁ°¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎLVMH¥ê¥µー¥Á¤ä¡¢µþÅÔÂç³Ø¤ÎiPSºÙË¦¸¦µæ½ê¡ÊCiRA¡Ë¤òË¬Ìä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£´´ºÙË¦¤Ï¡ÈÊì¤Ê¤ëºÙË¦¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¸ÆµÛ¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ëºÙË¦¤òÀ¸¤ß¤À¤¹¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£¡×¤È¡¢ÀèÃ¼¸¦µæ¤Ø¤ÎÍý²ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢¤¢¤ì¤À¤±Âç¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Î¿Í¿ô¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢À¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥«¥×¥Á¥åー¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê´¶¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤Þ¤Ç°Â¿´¤¹¤ë¤«¤é¡¢Á´¿ÍÎà¤ØÁ¦¤á¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤½¤ÎÀäÂç¤Ê¿®Íê¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤Ï´¥Áç¤ËÇº¤à¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥«¥×¥Á¥åー¥ë¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤ÏÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥»¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÌÜ¸µ¤Ë¥Ï¥ê´¶¤¬¤¢¤¬¤ì¤Ð¡¢É½¾ð¤ÎË¤«¤µ¤Þ¤Ç¤â¤Ï¤Ã¤¤ê½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¼ê·Ú¤Ë¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥×¥í ¥³¥é¥¸¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤âÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥«¥×¥Á¥åー¥ë¤Ï¡¢¤½¤Î¼ê±þ¤¨¤³¤½¤¬²¿¤è¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¿·À½ÉÊ ¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥«¥×¥Á¥åー¥ë ¥×¥í ¥³¥é¥¸¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÌÜ¸µÍÑÈþÍÆ±Õ¡Ë
15mL¡¡11,800±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê¡Ë ¡¿ 12,980±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë
2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë È¯ÇäÍ½Äê
»ÀÁÇ¤Ê¤·¤Ë¡¢¿Í¤ÏÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤
¡È´´ºÙË¦¤Î¸ÆµÛ¡É¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹
¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ï¡¢25Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë´´ºÙË¦¸¦µæ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢ºÙË¦¸ÆµÛ¤ò»Ê¤ë¡È»ÀÁÇ±¿ÈÂÂÎ¡É¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÀÁÇ¤ò»È¤Ã¤ÆºÙË¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¡ÊATP¡Ë¤òÀ¸À®¤¹¤ë¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Ï¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÊÑ°Û¤·¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ê´´ºÙË¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¡¢ºÙË¦¤Ïµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢²áÅÙ¤Ê»ÀÁÇ¶¡µë¤Ï»À²½¥¹¥È¥ì¥¹¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¸¶°ø¤È¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÆÀ¸°åÎÅÎÎ°è¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ÆÃåÌÜ¤µ¤ì¤¿¡È»ÀÁÇ±¿ÈÂÂÎ¡É¤Î³èÀ¤Ï¡¢»À²½¥¹¥È¥ì¥¹¤òÄã¸º¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Îµ¡Ç½²þÁ±¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁý¿£¤Þ¤Ç¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
