¡ÖÉðÉôÁï»Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ ¡Ø¥¸¥Ö¥ê¤ò¤¦¤¿¤¦¡Ù ¥³¥ó¥µー¥È ¤½¤Î£²¡×Âè2ÃÆ½Ð±é¼Ô¤òÈ¯É½¡ª
±Ç²è¡ØËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡Ù¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¡Ø¥³¥¯¥ê¥³ºä¤«¤é¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¡£
¤½¤ì¤éºîÉÊ¤òºÌ¤ëÌ¾¶Ê¤ò¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ò¼á¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥¢¥ë¥Ð¥àÂè2ÃÆ¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤ò¤¦¤¿¤¦ ¤½¤Î2¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢2026Ç¯3·î¤ËÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ë¤Æ2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥µー¥È¡ÖÉðÉôÁï»Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ ¡Ø¥¸¥Ö¥ê¤ò¤¦¤¿¤¦¡Ù ¥³¥ó¥µー¥È ¤½¤Î£²¡×¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè2ÃÆ½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢º£ºî¤Î¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥¢¥ë¥Ð¥à»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¤«¤é¶Ì°æ»í¿¥¡Ê¤â¤â¤¤¤í¥¯¥íー¥ÐーZ¡Ë¡¢Ï²²¬¿¿ÂÀÏº¡¦ÂçÅç¿¿ÈÁ¡ÊPenthouse¡Ë¤¬ÄÉ²ÃÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Á°²ó¸ø±é¤Ç¶Ì°æ¤Ï¡¢¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡×¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ï¤ä¤á¤¿¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¡¢µÒÀÊ¤ÏÈà½÷¤Î¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë²«¿§°ì¿§¤Ë¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÁÇÄ¾¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢6¿ÍÁÈ¡É¥·¥Æ¥£¥½¥¦¥ë¡É¥Ð¥ó¥É¡ÖPenthouse¡×¤ÎÏ²²¬¿¿ÂÀÏº(Vo, Gt)¤ÈÂçÅç¿¿ÈÁ(Vo)¤Ïº£²ó¤¬½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
2024Ç¯³«ºÅ¡ÖÉðÉôÁï»Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ ¡Ø¥¸¥Ö¥ê¤ò¤¦¤¿¤¦¡Ù ¥³¥ó¥µー¥È¡×¤ÎÍÍ»Ò¡¿»£±Æ¡§ÅÄÃæÀ»ÂÀÏº¼Ì¿¿»öÌ³½ê
¤Þ¤¿¡¢2ÁÈ¤«¤é½Ð±é¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶Ì°æ¤Ï¡¢Á°²ó¸ø±é¤ò¡Ö²¹¤«¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³Ú¶Ê¤¿¤Á¤¬²Î¤¤·Ò¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥é¥¤¥Ö¡×¤È²ó¸Ü¤·¡¢¡ÖÅìµþ¤ÈÂçºå2ÅÔ»Ô¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Penthouse¤ÎÏ²²¬¤Ï¡¢¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´î¤Ó¤ä¼ä¤·¤µ¡¢Á°¤Ë¿Ê¤àÍ¦µ¤¤ò¤½¤Ã¤ÈÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤È¿¨¤ì¡¢¡Ö¥³¥ó¥µー¥È¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ²Î¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Âè3ÃÆ¤Î½Ð±é¼Ô¤Ï¶áÆüÈ¯É½Í½Äê¡£Â³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢12/19(¶â) ¸á¸å£·»þ¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô(ÃêÁª)¤¬¼õÉÕ³«»Ï¡£
¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤Î¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¡¢²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¾¶Ê¤¿¤Á¤¬¡¢¶¦ÌÄ¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ó¥µー¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡Ú½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Û¢¨50²»½ç¡£Âè2ÃÆÈ¯É½¤Î½Ð±é¼Ô¤Î¤ß¡£
¶Ì°æ»í¿¥¡Ê¤â¤â¤¤¤í¥¯¥íー¥ÐーZ¡Ë
¡Ö ¡Ø¥¸¥Ö¥ê¤ò¤¦¤¿¤¦¡Ù ¥³¥ó¥µー¥È ¤½¤Î£²¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³Ú¶Ê¤¿¤Á¤¬²Î¤¤·Ò¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥é¥¤¥Ö¡£º£²ó¤ÏÅìµþ¤ÈÂçºå2ÅÔ»Ô¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤ÏÊÌ¤Ë¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥³¥é¥Ü¤ä³Ú¶Ê¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤È¤â¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦²»³Ú´ÆÆÄ¤ÎÉðÉô¤µ¤ó¤Ë¤ÏÀÎ¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉðÉô¤µ¤ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¥¸¥Ö¥ê¤ÎÀ¤³¦¤ò²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
▶¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1995Ç¯6·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2008Ç¯·ëÀ®¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦¤â¤â¤¤¤í¥¯¥íー¥ÐーZ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¡¢¥¤¥áー¥¸¥«¥éー¤Ï²«¿§¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤Ï¡Ö¤â¤â¥¯¥í¤Î¼ãÂç¾¡×¡£
2019Ç¯¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¤·¤ª¤³¤¦¤¸¶Ì°æ»í¿¥¡ßºäºê¹¬Ç·½õ¤Î¤ªÂæ¾ì¥Õ¥©ー¥¯Â¼NEXT¡Ù¤ÇMC¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯9·î¤è¤ê¡Ö²»³Ú·à Ææ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Êー¤Î¤¢¤È¤Ç¡×ÊõÀ¸Îï»ÒÌò¤Ç½Ð±é¡£
¥°¥ëー¥×³èÆ°¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥½¥í¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥½¥í¥³¥ó¥µー¥È¤ò³«ºÅ¡£Â¾¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£
2025Ç¯8·î¤Ë¡¢¼«¿È¤Î30ºÐ¤È·ÝÇ½³èÆ°20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¼Ì¿¿½¸¤ò2ºýÆ±»þ¤ËÈ¯Çä¡£
Ï²²¬¿¿ÂÀÏº¡¦ÂçÅç¿¿ÈÁ¡ÊPenthouse¡Ë
Êª¿´¤Ä¤¯Á°¤ÎËÍ¤Ï¡¢ËèÄ«5»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¸ÀÍÕ¤â¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤º¢¤«¤é¡¢¥¸¥Ö¥ê¤ÎÀ¤³¦¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÆü¾ï¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð²»³Ú¤äÊª¸ì¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é²¿Ç¯¤â·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¿´¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¡¢´î¤Ó¤ä¼ä¤·¤µ¡¢Á°¤Ë¿Ê¤àÍ¦µ¤¤ò¤½¤Ã¤ÈÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢ÆüËÜ¤ËÊë¤é¤¹Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥³¥ó¥µー¥È¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ²Î¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÏ²²¬¿¿ÂÀÏº¡ÊPenthouse¡Ë¡Ë
▶¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ï²²¬¿¿ÂÀÏº(Vo, Gt)¡¢ÂçÅç¿¿ÈÁ(Vo)¡¢³ÑÌîÈ»ÅÍ[Cateen](Pf)¡¢ÌðÌî¿µÂÀÏº(Gt)¡¢Âç¸¶Âó¿¿(Ba)¡¢Ê¿°æÃ¤Åµ(Dr)¤¬¡¢R&B/¥½¥¦¥ë¡¢¥¸¥ã¥º¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¢¥´¥¹¥Ú¥ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤ò¾º²Ú¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤òËÂ¤®½Ð¤¹¡¢6¿ÍÁÈ¥Ä¥¤¥ó¡É¥êー¥É¡É¥ô¥©ー¥«¥ë¡¦¥Ð¥ó¥É¡£ÅìµþÂç³Ø¤Î¥Ð¥ó¥É¥µー¥¯¥ë¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¸½¥á¥ó¥Ðー¤Ç¡¢2019Ç¯6·î¤è¤ê³èÆ°³«»Ï¡£ 11·î24Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡¢1st EP¡ÖLiving Room¡×¤Ç¥Ó¥¯¥¿ー¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£
2022Ç¯1·î¤Ë¤ÏSpotify¤¬Áª¤Ö¡¢2022Ç¯¤ËÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃíÌÜ¤Î¹ñÆâ¿·¿Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖRADAR: Early Noise 2022¡×¤ËÁª½Ð¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï2nd Album¡ÖLaundry¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£2025Ç¯ÆüËÜÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¤ÈÂæËÌ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁ´6¸ø±é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2025 ¡ÈMidnight Diner¡É¤ò³«ºÅ¡£2026Ç¯3·î16Æü¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±é¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
¸ø±é³µÍ×
¢£¸ø±éÌ¾¡§ÉðÉôÁï»Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ ¡Ø¥¸¥Ö¥ê¤ò¤¦¤¿¤¦¡Ù ¥³¥ó¥µー¥È ¤½¤Î£²
¢¨¥«¥Ã¥³¤ÏÆó½Å¤«¤®¤«¤Ã¤³ ¢¨¡Ø¥¸¥Ö¥ê¤ò¤¦¤¿¤¦¡Ù¤ÎÁ°¸å È¾³Ñ¥¢¥± ¢¨¡Ö¥³¥ó¥µー¥È¡×¤È¡Ö¤½¤Î£²¡×¤Î´Ö¤ÏÈ¾³Ñ¥¢¥± ¢¨¡Ö£²¡×¤ÏÁ´³Ñ
¢£³«ºÅÆü¡¦²ñ¾ì¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§
¡ãÅìµþ¸ø±é¡ä
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯3·î13Æü(¶â) 18»þ³«¾ì/19»þ³«±é¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à ¥Ûー¥ëA
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§SSÀÊ 14,000 ±ß¡¿SÀÊ 11,000±ß¡¿³ØÀ¸ÀÊ2,500±ß
¡ãÂçºå¸ø±é¡ä
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯3·î20Æü(¶â½Ë) 17»þ³«¾ì/18»þ³«±é¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§¥°¥é¥ó¥¥åー¥ÖÂçºå¡ÊÂçºåÉÜÎ©¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§°ìÈÌÀÊ 13,000±ß¡¿ ³ØÀ¸ÀÊ 2,500±ß
◾¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦²»³Ú´ÆÆÄ¡§ÉðÉôÁï»Ö
◾½Ð±é¼Ô¡§
¡ãÅìµþ¸ø±é¡äÂç¸¶Ý¯»Ò¡¿Kalafina¡¿GLIM SPANKY¡¿¶Ì°æ»í¿¥¡Ê¤â¤â¤¤¤í¥¯¥íー¥ÐーZ¡Ë¡¿ Ï²²¬¿¿ÂÀÏº¡¦ÂçÅç¿¿ÈÁ¡ÊPenthouse¡Ë¡¿¿¹ºê¥¦¥£¥ó
¡ãÂçºå¸ø±é¡äÂç¸¶Ý¯»Ò¡¿Kalafina¡¿GLIM SPANKY¡¿¶Ì°æ»í¿¥¡Ê¤â¤â¤¤¤í¥¯¥íー¥ÐーZ¡Ë¡¿ Ï²²¬¿¿ÂÀÏº¡¦ÂçÅç¿¿ÈÁ¡ÊPenthouse¡Ë¡¿¿¹ºê¥¦¥£¥ó
¢¨½Ð±é¼Ô50²»½ç¡£
¢¨¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤ò¤¦¤¿¤¦ ¤½¤Î2¡×¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë»²²ÃÁ´¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È½Ð±é¤¬Á°Äó¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Åìµþ¡¦Âçºå¸ø±é¤Ç¤Ï½Ð±é¼Ô¡¦½Ð±éÁÈ¿ô¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
◾¼çºÅ
¡ãÅìµþ¸ø±é¡äWOWOW¡¿¥¥çー¥ÉーÅìµþ¡¿¥ï¥¤¥º¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡¿¥Ó¥¯¥¿ー¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
¡ãÂçºå¸ø±é¡äWOWOW¡¿¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¦¥³¥ó¥µー¥Ä¡¿¥ï¥¤¥º¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡¿¥Ó¥¯¥¿ー¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
◾¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
◾´ë²è¡¦À©ºî¡§WOWOW¡¿¥ï¥¤¥º¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡¿¥Ïー¥Õ¥Èー¥ó¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô(ÃêÁª)¼õÉÕ
[¼õÉÕ´ü´Ö]12/19(¶â) 19:00～1/6(²Ð) 23:59
[URL]https://w.pia.jp/t/ghibliwoutau2/
[·ô¼ï]
¡ãÅìµþ¸ø±é¡äSSÀÊ 14,000 ±ß¡¿SÀÊ 11,000±ß¡¿³ØÀ¸ÀÊ2,500±ß
¡ãÂçºå¸ø±é¡ä°ìÈÌÀÊ 13,000±ß¡¿³ØÀ¸ÀÊ 2,500±ß
[Ãí°Õ»ö¹à]
¡¦¼çºÅ¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯Í½þ¤Ç¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ø»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦³ÆÀÊ¼ï¤´¤È¤Ë¡¢¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦³ØÀ¸ÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆþ¾ì»þ¤Ë³ØÀ¸¤ÎÊý¤Î¤ß¹ØÆþ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¡¢Æþ¾ì»þ¤Ë³ØÀ¸¾Ú¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÉ¬¤º¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£³ØÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Æ±¹Ô¼Ô¤ÈÊÂ¤Ó¤ÎºÂÀÊ¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤ÈÆ±¤¸ÀÊ¼ï¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤ª°ì¿ÍÍÍ1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÆü¤ÎÌÏÍÍ¤Ï±ÇÁü¼ýÏ¿¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼Ö¤¤¤¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢SSÀÊ¡ÊÅìµþ¸ø±é¡Ë¡¿°ìÈÌÀÊ¡ÊÂçºå¸ø±é¡Ë¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¤¦¤¨¡¢»öÁ°¤Ë¸ø±é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¹¥Úー¥¹¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ªÏ¢¤ìÍÍ¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤Î¤´´Õ¾Þ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼«ÀÊ¤Ç¤Î¤´´Õ¾Þ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦½Ð±é¼Ô¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§Ìá¤·Åù¤Ï°ìÀÚÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡£²¿Â´¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê ¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥¢¥ë¥Ð¥à ¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤ò¤¦¤¿¤¦ ¤½¤Î2¡×
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÉðÉôÁï»Ö¤¬2Ç¯Á°¤ËÁ´ÌÌ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¡¢¹¥É¾¤ò¤¨¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê ¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÂè2ÃÆ¡£
¥ê¥êー¥¹¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤ò¤¦¤¿¤¦ ¤½¤Î£²¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§
https://ghibliwoutau.com