¡Ú2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Û¼óÅÔ·÷Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¡Ö¹âÆ¡×¤ÎÎ¢¤Ç¿Ê¤ó¤À¹½Â¤Ê¬²½¤Î¼ÂÂÖ
¼óÅÔ·÷Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö°ìÍÍ¤Ê¹âÆ¶ÉÌÌ¡×¤Ê¤Î¤«
ÅìÆüËÜÉÔÆ°»ºÎ®ÄÌµ¡¹½¡Ê¥ì¥¤¥ó¥º¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¸½¹Ô¤Î¼óÅÔ·÷Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò¡Ö1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î²Á³Ê¿å½à¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¥Ð¥Ö¥ë²áÅÏ´ü¤Î¿å½à¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢³Æ¼ïÅý·×¤ò¸«¤Æ¤â¼óÅÔ·÷¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ï¹âÃÍ·÷¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É½ÌÌÅª¤Ê²Á³Ê¤À¤±¤ò¸«¤ì¤ÐÎò»ËÅª¹âÆ¶ÉÌÌ¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Ô¾ì¤ò¤â¤¦°ìÃÊ³¬¥ß¥¯¥í¤Ê»ëÅÀ¤Ç´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤¬É¬¤º¤·¤â¶Ñ¼Á¤Ê¾å¾º¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶Ë¤á¤Æ¤¤¤Ó¤Ä¤ÇÊÐ¤ê¤ÎÂç¤¤¤¹½Â¤¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡Ö¼óÅÔ·÷Á´ÂÎ¤¬°ìÍÍ¤Ë¶¯¤¤»Ô¾ì¡×¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸«Êý¤Ï¡¢¼ÂÂÖ¤òÀµ³Î¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤âÇ¯Ëö¤ò·Þ¤¨¤¿¸½ºß¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¼óÅÔ·÷¡Ê°ìÅÔ»°¸©¡ËÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò¡¢²Á³ÊÆ°¸þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÈÎÇä¹ÔÆ°¤äÀ®Ìó¹½Â¤¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î»ØÉ¸¤«¤éÎ©ÂÎÅª¤ËÀ°Íý¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÁü¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔ¸©ÊÌ¤Ë¸«¤¿À®ÌóÄÚÃ±²Á¤ÎÆó¶Ë²½
½ÐÅµ¡§Ê¡ÅèÁí¸¦
¤Þ¤º¡¢¼óÅÔ·÷Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÀ®ÌóÄÚÃ±²Á¤Î¿ä°Ü¤òÅÔ¸©ÊÌ¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¹½Â¤Åª¤Ê°ã¤¤¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£¿ÀÆàÀî¸©¡¦ÀéÍÕ¸©¡¦ºë¶Ì¸©¤Ç¤Ï¡¢À®ÌóÄÚÃ±²Á¤Ï²£¤Ð¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÄ¾¶á¤Ç¤Ï¤ä¤ä²¼Íî·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¤ß¤¬Â¾¸©¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¤Ê¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇµÞ·ã¤Ê±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î²Á³Ê¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¤¬ÆÈÁö¤¹¤ë»Ô¾ì¹½Â¤
¤³¤ÎÅìµþÅÔ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë°ì»þÅª¤Ê¼ûµë¤ÎÊÐ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤Î¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤«¤é¤âÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖÈÎÇäÆü¿ô¡×¤È¡ÖÃÍ²¼¤²²ó¿ô¡×¤Ë¤½¤ÎÆÃÄ§¤¬Ç¡¼Â¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¡§Ê¡ÅèÁí¸¦
ÈÎÇäÆü¿ô¤È¤Ï¡¢Êª·ï¤¬»Ô¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤«¤éÀ®Ìó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËÍ×¤·¤¿Æü¿ô¤ò»Ø¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤³¤Î´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Û¤ÉÇäµÑ¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¹ØÆþ¼ûÍ×¤¬¼å¤¤¾õÂÖ¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÃÍ²¼¤²²ó¿ô¤ÏÇä¼ç¤¬Åö½éÀßÄê¤·¤¿²Á³Ê¤«¤é¤É¤ì¤À¤±²Á³ÊÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤«¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Û¤ÉÇä¼ç¤¬¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë»Ô¾ì´Ä¶¤À¤È²ò¼á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¤Ç¤ÏÇä¼çÍ¥°Ì¤Î»Ô¾ì´Ä¶¤¬·ÑÂ³
°ìÅÔ»°¸©¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¤³¤Î¡ÖÈÎÇäÆü¿ô¡×¡ÖÃÍ²¼¤²²ó¿ô¡×¤ÎÁÐÊý¤¬ÌÀ³Î¤Ê¸º¾¯·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Çã¤¤¼ê¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ô¾ì¤Ø»²Æþ¤·¡¢Çä¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿Êª·ï¤¬Ã»´ü´Ö¤ÇÀ®Ìó¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÇä¼çÂ¦¤â²Á³Ê¤ò²¼¤²¤ëÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¼Â¼û¡¦Åê»ñ¼ûÍ×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¹âÆ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼ûµë´Ø·¸¤«¤é¸«¤Æ¤â¹çÍýÅª¤Ê·ë²Ì¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ23¶è¤Ç¿Ê¤à¼ûÍ×¹½Â¤¤ÎÊÑ²½
¤³¤¦¤·¤¿ÅìµþÅÔ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë23¶è¤Ç¤ÏÂ¾¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤è¤êÆÃÄ§Åª¤Ê¸½¾Ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÌÌÀÑÂÓÊÌÀ®ÌóÄÚÃ±²Á¡×¤ÎµÕÅ¾¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ¡§Ê¡ÅèÁí¸¦
ÅìµþÅÔ23¶è¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÌÌÀÑÂÓÊÌÀ®ÌóÄÚÃ±²Á¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤ë¤È¡¢2021Ç¯1·î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡Ö80Ê¿Êý¥áー¥È¥ë °Ê¾å¡×¡Ö50Ê¿Êý¥áー¥È¥ë °Ê¾å80Ê¿Êý¥áー¥È¥ë Ì¤Ëþ¡×¡Ö50Ê¿Êý¥áー¥È¥ë Ì¤Ëþ¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤ÎÌÌÀÑÂÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÄÚÃ±²Á¤ËÂç¤¤Êº¹¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢½»¸ÍÌÌÀÑ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤ÐÁí³Û¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÁØ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÄÚÃ±²Á¤Ï¤à¤·¤íÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯Ãæ½Ü»þÅÀ¤Î¥Çー¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤Î¾ï¼±¤Ï´°Á´¤ËÊ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö80Ê¿Êý¥áー¥È¥ë °Ê¾å¡×¤Î½»¸Í¤ÎÀ®ÌóÄÚÃ±²Á¤¬¡¢Â¾¤ÎÌÌÀÑÂÓ¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¡¢Ãø¤·¤¯¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¤ä¹ñÆâ³°¤ÎÅê»ñ²È¤Ë¤è¤ë¼è°ú¤Î³èÈ¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¹¤µ¡×¡ÖÄ¯Ë¾¡×¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ¡×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Âç·¿½»¸Í¤Ë¼ûÍ×¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢²Á³Ê¤è¤ê¤â»ñ»ºÀ¤ä¾ÝÄ§À¤ò½Å»ë¤¹¤ëÁØ¤¬»Ô¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÍ²¼¤²Î¨¤¬¼¨¤¹ÅìµþÅÔ¤Î²Á³Ê·èÄêÎÏ
½ÐÅµ¡§Ê¡ÅèÁí¸¦
¼¡¤Ë¡¢¿·µ¬Çä½Ð¤«¤éÀ®Ìó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ê¿¶Ñ¤·¤Æ¤É¤ÎÄøÅÙ¤ÎÃÍ°ú¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤âÅìµþÅÔ¤Î¶¯¤µ¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÔ»°¸©¤òÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÅìµþÅÔ¤ÏÃÍ²¼¤²Î¨¤¬ºÇ¤âÄã¤¯¡¢Â¾¤Î»°¸©¤È¤Îº¹¤ÏÇ¯¡¹³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÍ²¼¤²Î¨¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Çä¼ç¤¬Åö½éÀßÄê¤·¤¿²Á³Ê¤Ë¶á¤¤¿å½à¤ÇÀ®Ìó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¡ÖÂ¿¾¯¹â¤¯¤Æ¤âÇä¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦À®¸ùÂÎ¸³¤¬»Ô¾ì¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤Ï¡¢¼¡¤ÎÇä¼ç¤Î²Á³ÊÀßÄê¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯µ¤¤Ë¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ²Á³Ê¿å½à¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÀÆàÀî¸©¡¦ÀéÍÕ¸©¡¦ºë¶Ì¸©¤Ë¸«¤ë²Á³ÊÄäÂÚ¤ÎÀµÂÎ
°ìÊý¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¦ÀéÍÕ¸©¡¦ºë¶Ì¸©¤Ç¤Ï¡¢À®ÌóÄÚÃ±²Á¤¬²£¤Ð¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤ä¤ä²¼Íî·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ÏËÁÆ¬¤Ç½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆ°¤¤â¡Ö»Ô¾ì¤¬¼å´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÃ±½ã¤Ë²ò¼á¤¹¤ë¤Î¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½ÐÅµ¡§Ê¡ÅèÁí¸¦
ÃÛÇ¯ÂÓÊÌ¤ËÀ®ÌóÄÚÃ±²Á¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö2006Ç¯°Ê¹ßÃÛ¡×¡Ö1983Ç¯～2005Ç¯ÃÛ¡×¡Ö1982Ç¯°ÊÁ°ÃÛ¡×¤È¤¤¤¦¶èÊ¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌÀ³Î¤Êº¹¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö2006Ç¯°Ê¹ßÃÛ¡×¤ÎÃÛÀõ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²Á³Ê¾å¾º¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÑ¿ÌÀÇ½¤äÀßÈ÷¿å½à¡¢»ñ»ºÀÉ¾²Á¤Î¹â¤µ¤«¤é¼ûÍ×¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö1983Ç¯～2005Ç¯ÃÛ¡×¡Ö1982Ç¯°ÊÁ°ÃÛ¡×¤ÎÊª·ï¤ÏÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ²£¤Ð¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ø¶á¤äÀ¸³èÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤Î©ÃÏ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Äì·ø¤¤¼Â¼û¤¬²Á³Ê¤ò°ìÄê¿å½à¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®Ìó¹½À®¤ÎÊÑ²½¤È¹ØÆþ¼Ô¤Î¸½¼ÂÅªÈ½ÃÇ
½ÐÅµ¡§Ê¡ÅèÁí¸¦
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÃÛÇ¯ÂÓ¤´¤È¤ÎÀ®Ìó·ï¿ô¤Î¡Ö³ä¹ç¡×¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¡£ÄÚÃ±²Á¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö2006Ç¯°Ê¹ßÃÛ¡×¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢²Á³Ê¿å½à¤Î¾å¾º¤È¤È¤â¤ËÀ®Ìó·ï¿ô¤Î¥·¥§¥¢¤¬½ù¡¹¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢Èæ³ÓÅª²Á³Ê¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö1983Ç¯～2005Ç¯ÃÛ¡×¤ä¡Ö1982Ç¯°ÊÁ°ÃÛ¡×¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÀ®Ìó³ä¹ç¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¹ØÆþ¼Ô¤¬¡ÖÃÛÀõÊª·ï¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Áí³Û¤Î¹â¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÇÇ°¤·¡¢Î©ÃÏ¤ä¹¤µ¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÃÛÇ¯¿ô¤Î¸Å¤¤Êª·ï¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤ËÉ½¤ì¤Ê¤¤»Ô¾ì¤Î¼ÂÁü
¤³¤ÎÀ®Ìó¹½À®¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ÎÊ¿¶ÑÄÚÃ±²Á¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£ÄÚÃ±²Á¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÃÛÀõÊª·ï¤ÎÈæÎ¨¤¬²¼¤¬¤ê¡¢ÁêÂÐÅª¤ËÄÚÃ±²Á¤ÎÄã¤¤ÃÛ¸ÅÊª·ï¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åý·×¾å¤ÎÊ¿¶ÑÄÚÃ±²Á¤Ï²£¤Ð¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤ä¤ä²¼Íî¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿ô»ú¾å¤Î¡Ö²Á³Ê²¼Íî¡×¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¸Ä¡¹¤ÎÊª·ï²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¨¡¨¡¼óÅÔ·÷Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ï¹âÅÙ¤ËÊ¬²½¤·¤Æ¤¤¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸¼óÅÔ·÷¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÅìµþÅÔ¤È¤½¤ÎÂ¾»°¸©¤Ç¤Ï¥Þー¥±¥Ã¥È¹½Â¤¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤â¥¨¥ê¥¢¤äÌÌÀÑÂÓ¡¢ÃÛÇ¯ÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ûµë´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯Ê¬²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ï¹âÆ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ìÌÌÅª¤Ê¾ðÊó¤À¤±¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¹½Â¤Åª¤ÊÏÄ¤ß¤ä¼ûÍ×¤ÎÊÐ¤ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÉÔÆ°»ºÈ½ÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¡Åè ¿¿»Ê¡Ê¤Õ¤¯¤·¤Þ¤·¤ó¤¸¡Ë
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò
¥Çー¥¿»ö¶È³«È¯¼¼¡¡
ÉÔÆ°»º¥Çー¥¿Ê¬ÀÏÀÕÇ¤¼Ô
Ê¡ÅèÁí¸¦
ÂåÉ½¸¦µæ°÷
Áá°ðÅÄÂç³ØÍý¹©³ØÉôÂ´¡£Âç¼êÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ä´ºº¤òÃ´Åö¸å¡¢
·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¤Ë¤ÆË¡Ì³¡¦Ï«Ì³¤òÃ´Åö¡£¸½ºß¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤ÆÉÔÆ°»º»Ô¾ìÄ´ºº¡¦É¾²Á»ØÉ¸¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯Åù¤ò¹Ô¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤ÎÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë°Õ»×·èÄêÅù¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡¦³Ø½Ñµ¡´ØÅù¤Ë¤â¥Çー¥¿µÚ¤ÓÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
