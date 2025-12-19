¡ÈPOP¡É¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖVICTERA¡×¡¢Âè3²ó¡ÖVICTERA EXA¡×¤ÏZepp Shinjuku¤Ç³«ºÅ¡ª¡ª
¥Ó¥¯¥¿ー¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÌîÏ¯¡Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖVICTERA¡ÊÆÉ¤ß¡§¥ô¥£¥¯¥Æ¥é¡Ë¡×¤ÎÂè3²ó¡ÖVICTERA EXA¡ÊÆÉ¤ß¡§¥ô¥£¥¯¥Æ¥é ¥¨¥¯¥µ¡Ë¡×¤ò2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËZepp Shinjuku¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
VICTERA¤Ï2024Ç¯8·î¤«¤é»ÏÆ°¤·¤¿¡¢¡ÈPOP¡É¤Î²ÄÇ½À¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Ã±¤Ê¤ë²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¸Æ¾Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ú²÷¤µ¤ä¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡¢¤½¤·¤Æ»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÉáÊ×À¤È¤¤¤Ã¤¿³µÇ°¤È¤·¤Æ¤Î¡ÈPOP¡É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é¡¢¹ñÆâ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤ä¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤È¶¯¤¯¶¦¿¶¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤¡ÈPOP¡É¤ÎÎØ³Ô¤òÂª¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1²ó¤Ç¤Ï¶áÇ¯¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¡É¥Ï¥¤¥Ñー¥Ý¥Ã¥×¡É¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¡¢4s4ki¡¢STARKIDS¡¢Mega Shinnosuke¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢Æ±¥·ー¥ó¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤«¤éÂ¾¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·¤È¤Ê¤ëÃíÌÜ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Þ¤Ç·×10ÁÈ¤¬½Ð±é¡£¤½¤ÎÀ¹¶·¤ò¼õ¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè2²ó¸ø±é¡ÖVICTERA PETA¡×¤Ç¤Ï¡¢¡É¼¡¤ÎJ-POP¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë(sic)boy¡¢lil soft tennis¡¢SATOH¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¶¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸¤¤¡¢·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¤ÏÂç¤¤ÊÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊVICTERA¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡¢Âè3²ó¸ø±é¡ÖVICTERA EXA¡×¤Î¾ÜºÙ¤òËÜÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¯É½¤µ¤ì¤¿½Ð±é¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï·×4ÁÈ¡£LA¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëBrainfeeder¤È¤Î·ÀÌó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê²»³ÚÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤ÎÆù´¶¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤¿¾×·âÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¡ÖÄ¹Ã«ÀîÇò»æ¡×¡£Spotify O-EAST¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Â¨´°¤¹¤ë¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤ÆÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¡¢¥¦»³¤¢¤Þ¤Í¡¢Kabanagu¡¢hirihiri¡¢phritz¡¢quoree¡¢yuigot¤Î6¿Í¤Ë¤è¤ëJ-POP¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖPAS TASTA¡×¡£Á´À¤³¦20ÅÔ»Ô¤ò²ö¤ë¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¤·¡¢¸ú²Ì²»¤ÎÉÔÎÉ¤È½ÅÄã²»¤ÎÇúÃÆ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Ê¤¬¤é¥°¥Ã¥É¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹Jeter¤ÈY ohtrixpointnever¤Ë¤è¤ë¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Ç¥å¥ª¡ÖPeterparker69¡×¡£¤½¤·¤ÆBring Me The Horizon¤äPAS TASTA¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹²»¸»¤Î¥ê¥êー¥¹¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¡¢K//////ATT¡¢Milkfish¡¢Helvetican¡¢SCRIPT¡¢NEUTRA¤Î5¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ösix impala¡×¤¬³¤³°¤«¤é»²Àï¡£six impala¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë½Ð±é¤ÏËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú½Ð±é¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
Ä¹Ã«ÀîÇò»æ
PAS TASTA
Peterparker69
six impala
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2²ó¤Î¸ø±é¤«¤é¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÂçÉý¤Ëºþ¿·¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥×¥é¥ó¥Êー¤Ï°ú¤Â³¤tovgo¤¬Ã´Åö¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏHeijiro Yagi¤ÈTaketo Kikuchi¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬¿·¤¿¤ËÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£4ÁÈ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÉ½¤¹¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢º£¤Î¡ÈPOP¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡ÖVICTERA EXA¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë°ì¼¡Àè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼õÉÕ¤¬ËÜÆü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÁ°Çä¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖVICTERA EXA T-Shirt¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ëT¥·¥ã¥ÄÉÕÁ°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤ÆVIP¥Á¥±¥Ã¥È¤Î3¼ïÎà¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£VIP¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖVICTERA EXA T-Shirt¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢VIPÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥½¥Õ¥¡ÀÊ¤òÈ÷¤¨¤¿B3FÀìÍÑ¥Õ¥í¥¢¤ÎÍøÍÑ¡¢Í¥ÀèÆþ¾ì¥ìー¥ó¡¢¤µ¤é¤ËÆþ¾ì»þ¤Î¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¥µー¥Ó¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡ÖVICTERA EXA T-Shirt¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸åÆü¸ø³«Í½Äê¡£
T¥·¥ã¥ÄÉÕÁ°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ª¤è¤ÓVIP¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø±é³µÍ×¡Û
¡ý¸ø±éÌ¾¡§¡ÖVICTERA EXA¡×
¡ýÆüÄø¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ý¾ì½ê¡§Zepp Shinjuku (TOKYO)
¡ý»þ´Ö¡§Open 17:00¡¡Start 18:00
¡ý¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§
Á°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¡§\6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È (T¥·¥ã¥ÄÉÕ) ¡§\11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÆÃÅµ¡Û VICTERA EXA T-Shirt (¥Õ¥êー¥µ¥¤¥º)
VIP¥Á¥±¥Ã¥È (T¥·¥ã¥ÄÉÕ, Â¾) ¡§\15,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÆÃÅµ¡Û VIPÀìÍÑ¥Õ¥í¥¢ (B3F), VICTERA EXA T-Shirt (¥Õ¥êー¥µ¥¤¥º), Í¥ÀèÆþ¾ì¥ìー¥ó, ¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯
ÅöÆü¥Á¥±¥Ã¥È¡§\7,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×
¢¨Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÅöÆü¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¡ý¼çºÅ¡¦´ë²èÀ©ºî¡§¥Ó¥¯¥¿ー¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú¸ø¼°¥ê¥ó¥¯¡Û
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://victera.jp/exa
Instagram¡§https://www.instagram.com/victera_official/
X¡§https://x.com/victera_info
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@victera_official