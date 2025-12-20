¥Ø¥Ã¥É¥¹¥ÑÀìÌçÅ¹18Ç¯¤ÎÃÎ¸«¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡È¿·È¯ÁÛ¡É¤Î¥Ø¥¢¡õÆ¬Èé¥±¥¢¡¡¥·¥ã¥ó¥×ー¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¿·È¯Çä
R¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÝß· ÍÛ)¤Ï¡¢Æ¬Èé¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¤Ò¤È¤È¤¤Î¤·¤º¤¯¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö¥¢¥ß¥·¥ã¥ó¥×ー¡×¡Ö¥¢¥ß¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡×¤ò2025Ç¯12·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥×²èÁü
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥ÑÀìÌçÅ¹¤ò18Ç¯´Ö±¿±Ä¡£±ä¤Ù10Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»Ü½Ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿Æ¬Èé¡¦ÌÓÈ±¥Çー¥¿¤È¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸½ÂåÆÃÍ¤ÎÇº¤ß¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢·ã¤·¤¤µ¤²¹ÊÑ²½¤äÀ¸³è´Ä¶¡¢Ç¯Îð¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤«¤é¡¢¡Ö¥Õ¥±¡¦´¥Áç¡¦¤«¤æ¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æ¬Èé¥È¥é¥Ö¥ë¤È¡¢¡Ö¥¯¥»¡¦¹¤¬¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È±¤ÎÇº¤ß¤òÆ±»þ¤ËÊú¤¨¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ß¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ê£¹çÅª¤ÊÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÈÆ¬Èé¤ò½À¤é¤«¤¯À°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È±¤¬¼«Á³¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¡É¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¥Ø¥¢¡õÆ¬Èé¥±¥¢¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È(1)
Æ¬Èé¤ÈÈ±¤òÆ±»þ¤ËÀ°¤¨¤ë¡ÖW¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á½èÊý¡×
¥¢¥ß¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Æ¬Èé¤ÈÈ±¤ÎÎ¾Êý¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2¼ï¤Î²Ã¿åÊ¬²ò¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÇÛ¹ç¡£
W¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á
¡¦²Ã¿åÊ¬²ò¥¨¥é¥¹¥Á¥ó
¥´¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÃÆÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¦¥¨¥é¥¹¥Á¥ó¤ò²Ã¿åÊ¬²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ¬Èé¤Ø¤Î¤Ê¤¸¤ß¤ò¹â¤á¡¢½ÀÆð¤Ç·ò¤ä¤«¤ÊÆ¬Èé´Ä¶¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²Ã¿åÊ¬²ò¥±¥é¥Á¥ó
È±¤Î¼çÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥±¥é¥Á¥ó¤ò²Ã¿åÊ¬²ò¤·¡¢¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤¿È±ÆâÉô¤Ë¿»Æ©¡£»ØÄÌ¤ê¤È¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥»¤ä¹¤¬¤ê¤ò¡ÖÈ±¤À¤±¤ÎÌäÂê¡×¤ÈÂª¤¨¤º¡¢Æ¬Èé¤«¤éÀ°¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥ÑÀìÌçÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¢£ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È(2)
¥Õ¥±¡¦´¥Áç¡¦¹¤¬¤ê¤Ë±þ¤¨¤ë¡ÖÆ¬Èé¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥±¥¢¡×
Àö¾ôÎÏ¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤º¡¢½á¤¤¤òÊä¤¤¡¢¼é¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¡£Æ¬Èé¤ËÉ¬Í×¤Ê¿åÊ¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¥Áç¤Ë¤è¤ë¥Õ¥±¤ò¥±¥¢¤·¡¢È±¤Î¹¤¬¤ê¤ä¥¯¥»¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
Æ¬Èé¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥±¥¢
¡¦Æ¬Èé¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤
¡¦È±¤Ï½Å¤¯¤Ê¤é¤º¡¢¼«Á³¤Ê¤Þ¤È¤Þ¤ê
¡¦ËèÆü¤Î¥·¥ã¥ó¥×ー»þ´Ö¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¬Èé¥±¥¢¤Î»þ´Ö¤Ë
¢£ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È(3)
¥À¥áー¥¸¡¦Ç¯ÎðÊÑ²½¤Ë´ó¤êÅº¤¦¸·ÁªÀ®Ê¬
¥À¥áー¥¸¥±¥¢À®Ê¬
¡¦11¼ïÎà¤Î¥¢¥ß¥Î»À
È±¤ò¹½À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðËÜÀ®Ê¬¤òÊäµë¡£
¡¦¥Ø¥Þ¥Á¥ó
»À²½¥À¥áー¥¸¤òÍÞ¤¨¡¢¥Ø¥¢¥«¥éー¤ä»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤«¤éÌÓÈ±¤ÈÆ¬Èé¤ò¼é¤ë¥µ¥Ýー¥ÈÀ®Ê¬¡£
¡¦¥Ú¥ê¥»¥¢
°°²½À®¤¬³«È¯¤·¤¿À®Ê¬¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¥À¥áー¥¸Éô°Ì¤Ø¿»Æ©¤·¡¢Êä½¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
¡¦¿¢ÊªÍ³Íè¥¨¥¥¹
Æ¬Èé´Ä¶¤ò·ò¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¡¢·ÑÂ³»ÈÍÑ¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥ß¥·¥ã¥ó¥×ー¤ÎÆÃÄ§
¤¤áºÙ¤«¤¯¤ä¤µ¤·¤¤Ë¢¤¬Æ¬Èé¤ÈÈ±¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢Ëà»¤¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÀö¾ô¡£Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤Ï¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Æ¬Èé¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¡¢È±¤Ï¤Ê¤á¤é¤«¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥ß¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§
Æ¬Èé¤ËÄ¾ÀÜÅÉÉÛ¤Ç¤¡¢´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤ÃÏÈ©¤«¤éÌÓÀè¤Þ¤Ç½á¤¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¥Òー¥È¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥äー¤ÎÇ®¤ÇÀ®Ê¬¤¬¤Ê¤¸¤ß¡¢ËèÄ«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¼Á´¶¤Ø¡£
¢£ËèÆü»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢²º¤ä¤«¤ÇÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê
¥é¥Ù¥ó¥Àー¡¢¥íー¥º¥Þ¥êー¡¢¥ì¥â¥ó¥°¥é¥¹¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÇÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¥Ïー¥Ð¥ëÄ´¤Î¹á¤ê¡£Æü¾ï¤Î¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢Ë°¤¤º¤Ë»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¹á¤êÀß·×¤Ç¤¹¡£
¹á¤ê¥¤¥áー¥¸
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸
Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Æ¬Èé¤«¤éÈþ¤·¤µ¤ò°é¤à¡£¥¢¥ß¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥±¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿Æ¬Èé¥±¥¢¡£Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¡¢³Î¤«¤ÊÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
¢£¤Ò¤È¤È¤¤Î¤·¤º¤¯ ¥¢¥ß¥·¥ã¥ó¥×ー
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡§300mL
È¯ÇäÆü¡¡¡§2025Ç¯12·î20Æü
ÈÎÇä²Á³Ê¡§2,500±ß
¢£¤Ò¤È¤È¤¤Î¤·¤º¤¯ ¥¢¥ß¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡§300ml
È¯ÇäÆü¡¡¡§2025Ç¯12·î20Æü
ÈÎÇä²Á³Ê¡§3,000±ß
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ R¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷À¾1-15-10 Âè6²£¼Ç¥Ó¥ë2F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÃÝß· ÍÛ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ Æ¬Èé¥±¥¢À½ÉÊ¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥ÑÀìÌçÅ¹±¿±Ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://ridea.info
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
R¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö
TEL¡¡ ¡§ 0120-07-1405
FAX¡¡ ¡§ 03-6455-1406
E-mail¡§ hitotoki@ridea.info