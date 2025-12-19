´ë¶È¤Î¼ÂÂÖ¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤ëºâÌ³Ê¬ÀÏ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー1·î23Æü³«ºÅ¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¦µæ¶¨²ñ
Äó°Æ¤äãÈµÄ¤òºÎÂò¤¹¤ë·èºÛ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â¤¤»ëºÂ¤ÇÊª»ö¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºâÌ³½ôÉ½¤ÏÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢´ë¶È¤Î¼ÂÂÖ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤ÁÄó°Æ¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¡×¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¿ï½ê¤Ç³ÎÇ§¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÃÎ¼±ÄêÃå¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¹Ö»Õ¡§ÅÚµï ´²Æó¡¡MDC³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î
¹âÃÎ»Ô½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢´ØÏ¢¤Î¹ñÆâºÇÂç¥áー¥«ー¤ÎÈÎÇä²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£
12Ç¯¶¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Âç¼ê½»Âð¥áー¥«ー¤äÀß·×»öÌ³½ê¡¢¹ÔÀ¯Åù¤Ø±Ä¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£
2000Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Àè300¼Ò¶¯¡¢1,000´ü¤òÄ¶¤¨¤ëºâÌ³Ê¬ÀÏ¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë25,000¿Í°Ê¾å¤Ë·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤ä¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥ß¥ÊーÊ¬Ìî¤Ï¡¢·Ð±Ä´´Éô°éÀ®¡¢¥êー¥Àー°éÀ®¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢ºâÌ³Ê¬ÀÏ¡¢¥í¥¸¥«¥ë¥·¥ó¥¥ó¥°¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢»ö¶È·×²èÎ©°Æ¼Â¹Ô»Ù±çÅù¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¡£
Ãø½ñ¤Ï¡¢¡ØÃ´ÊÝ¤ËÍê¤é¤º£±²¯±ß½¸¤á¤ë¡ª»ñ¶âÄ´Ã£¡Ù¡¢¡Ø¼ê·Á¡¦¾®ÀÚ¼ê¤Î¼è°ú¼ÂÌ³¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¡¢¶¦Ãø¤ÏÂ¿¿ô¡£
¥»¥ß¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¡§
1.¤Ê¤¼¡¢¤¤¤ÞºâÌ³Ê¬ÀÏÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«
1)¸½¾ì¤È·Ð±Ä¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤ÁÐíâ×¤·¤Æ´ë¶È¤òÀµ³Î¤Ë¸«Äê¤á¤ë
2)·è»»ÀâÌÀ²ñ»ñÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¼è°úÀè¤Î¡È¥ê¥¹¥¯¡É¤ä¡È¥Á¥ã¥ó¥¹¡É¤ò¸«½Ð¤¹
2.Â»±×·×»»½ñ¤«¤éÊ¬¤«¤ë¡ÖÌÙ¤±Êý¡×
1)ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¡ªÂ»±×·×»»½ñ¤¬¸ì¤ë¤³¤È¡¢´ðÁÃÃÎ¼±
2)Æ±¤¸¶È³¦¤Ç¤âÌÙ¤±Êý¤¬°ã¤¦¡ªÂ»±×·×»»½ñ¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È
3)¥ïー¥¯¡§
¡¡IT¶È³¦¤Î»öÎã¤Ç¸«¤ë¡¢Ä»¤ÎÌÜ¡¦µû¤ÎÌÜ¡¦Ãî¤ÎÌÜ¤È¶¥¹çÈæ³Ó¤Ç¼è°úÀè¤Î¶¯¤ß/¼å¤ß¤òÃÎ¤ë
3.Âß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¤«¤é¤ï¤«¤ë¡Ö²ñ¼Ò¤ÎËÜ¼Á¡×
1)¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤ò¤Ê¤¯¤¹¡ªÂß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¤ÎÆÉ¤ßÊý¡¢´ðÁÃÃÎ¼±
2)¥ê¥¹¥¯¤ò»öÁ°¤Ë²óÈò¤¹¤ë¡ª´í¸±¤Ê²ñ¼Ò¡¢°ÂÁ´¤Ê²ñ¼Ò¤Î¸«Ê¬¤±Êý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
3)¤³¤ì¤µ¤¨Ê¬¤«¤ì¤Ð°Õ»×·èÄê¤¬¤Ç¤¤ë¡ªÌÙ¤±¤ÈÂ»¤ÎÆÉ¤ß²ò¤Êý
4)¥ïー¥¯¡§
¡¡¾®Çä¶È¤Î²ÝÂê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿ô»ú¤Î°ãÏÂ´¶¥»¥ó¥µー¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ë
4.¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー·×»»½ñ¤Ç¤ï¤«¤ë¡Ö¤ª¶â¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¡×
1)CF·×»»½ñ¤¬¸ì¤ë¤³¤È¡¢´ðÁÃÃÎ¼±
2)À®Ä¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡ª¥¥ã¥Ã¥·¥å¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹£³¤Ä¤ÎÊýË¡
3)¥ïー¥¯¡§À½Â¤¶È¤Î2¼Ò¤òÈæ³Ó¤·¡¢´ë¶È¤ÎÌ¤Íè¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ß¤ë
5.ºâÌ³Ê¬ÀÏ¤Ç¤ï¤«¤ë¡Ö¤½¤Î²ñ¼Ò¤ÎÁí¹çÎÏ¡×
1)È½ÃÇ´ð½à¤Ë¤Ê¤ë¡ª¼ý±×À¡¢°ÂÁ´À¡¢À¸»ºÀ¤Î»ØÉ¸¤òÃÎ¤ë
2)·Ð±Ä¼Ô¤ä³ô¼ç¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¶áÇ¯ÏÃÂê¤ÎºâÌ³»ØÉ¸¤òÃÎ¤ê¡¢»È¤¤¤³¤Ê¤½¤¦
3)¥ïー¥¯¡§
¡¡¾®Çä¶È¡¦À½Â¤¶È¤ÎPL/BS¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢´ë¶È¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¤Î²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤ë
³«ºÅ³µÍ×¡§
³«ºÅÆü»þ2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¡¡13:00~17:00
³«ºÅÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡¡¢¨¥¢ー¥«¥¤¥Ö»ëÄ°´ü´Ö¤¢¤ê
¼õ¹ÖÎÁ¡§¤ª°ì¿ÍÍÍ¡¡33,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨£²Ì¾°Ê¾å¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ç1Ì¾¤Ë¤Ä¤£²³ä°ú¤
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¦µæ¶¨²ñ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¦µæ¶¨²ñ
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¦µæ¶¨²ñ¤Ï1960Ç¯¤ÎÀßÎ©¤è¤ê¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ö¸þ¤ò¤â¤Ã¤¿¿Íºâ¡¦ÁÈ¿¥¤Î°éÀ®¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¡¢¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡×¡ÖBtoC±Ä¶ÈÎÏ¶¯²½¡×¡ÖÅ¹ÊÞÈÎÇäÎÏ¶¯²½¡×¡ÖBtoB±Ä¶ÈÎÏ¶¯²½¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤ÎÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸ø³«¥»¥ß¥Êー¡¦´ë¶ÈÆâ¸¦½¤¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÅùÍÍ¡¹¤Ê¼êË¡¤Ç¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾åµ¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ï´ë¶ÈÆâ¸¦½¤¤È¤·¤Æ¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
