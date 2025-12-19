¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥óÀß·×¤«¤éÌÌÀÜ¤Î°õ¾ÝÀïÎ¬¤Þ¤ÇÇ¼ÆÀÅ¾¿¦¤ò¥Èー¥¿¥ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡ØºÍ¿¦agent¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹
³ô¼°²ñ¼ÒUniboost¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²¬ËÜ ´õ¼Â¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î15Æü¤è¤ê¡¢µá¿¦¼Ô¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ØºÍ¿¦agent¡ÊºÍ¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ë¡Ù¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ëµá¿Í¾Ò²ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸Ä¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥óÀß·×¡ÊBe¡Ë¤«¤é¡¢ÆâÄê³ÍÆÀ¡¦Ç¯¼ý¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö°õ¾ÝÀïÎ¬¡×¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.saishokuagent.com/(https://www.saishokuagent.com/)
¢£¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
ºòº£¤ÎÅ¾¿¦»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¤ä·ÐÎò¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¼«Æ°²½¡¦¸úÎ¨²½¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ï¤É¤¦À¸¤¤¿¤¤¤«¡Ê¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¡Ë¡×¤¬ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤äÁá´üÎ¥¿¦¤Ë·Ò¤¬¤ë¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢WebÌÌÀÜ¤ÎÉáµÚ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¿®Íê¤äÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÖÈó¸À¸ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡ÊÂè°ì°õ¾Ý¡¦¿¶¤ëÉñ¤¤¡Ë¡×¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤òÀïÎ¬Åª¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇUniboost¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò¡¢Èþ¤·¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀïÎ¬Àß·×¤È¡¢¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°õ¾Ý¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡ØºÍ¿¦agent¡Ù¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ØºÍ¿¦agent¡Ù¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
1. ¡ÖBe¡Ê¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¡Ë¡×¤«¤éÉÁ¤¯¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È
¤¤¤¤Ê¤êµá¿Í¡ÊDo¡Ë¤òÃµ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤«¡ÊBe¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤òÀß·×¤·¤Þ¤¹¡£Will¡¦Can¡¦Must¤òÀ°Íý¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥´ー¥ë¤«¤éµÕ»»¤·¤¿Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
2. Ç¯¼ý¥¢¥Ã¥×¡¦¹âÉ¾²Á¤òÁÀ¤¦¡Ö°õ¾ÝÀïÎ¬¡×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡Ö¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬9³ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤Ï»Ô¾ì²ÁÃÍ¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£ºÍ¿¦agent¤Ç¤Ï¡¢Àß·×¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¼´¤òÌÌÀÜ´±¤Ë100%ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÉþÁõ¡¢É½¾ð¡¢ÏÃ¤·Êý¤Ê¤É¤Î¡ÖÌ¥¤»Êý¡×¤òÀïÎ¬Åª¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁª¹Í¤ËÎ×¤á¤ë¾õÂÖ¤òºî¤ê¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥ª¥Õ¥¡ー¡ÊÇ¯¼ý¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¡×¡ß¡Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡×¤Î¥À¥Ö¥ë¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©
µá¿¦¼Ô¤Î¡Ö°ìÈÖ¤ÎÌ£Êý¡×¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÈÀïÎ¬¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¡¢¼ÂÌ³Åª¤Ê´ë¶ÈÁªÄê¤ä¾ò·ï¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡×¤Î2Ì¾ÂÎÀ©¤ÇÈ¼Áö¡£¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÅ¾¿¦³èÆ°¤ò¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Áー¥àÂÎÀ©¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー¡ÊLife & Image¡Ë¡§ ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀìÂ°¥Ñー¥È¥Êー¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥óÀß·×¤È¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î°õ¾ÝÀïÎ¬¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡ÊJob & Deal¡Ë¡§ ¼ÂÌ³¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡£Àß·×¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥ó¤Ë´ð¤Å¤¡¢ºÇÅ¬¤Ê´ë¶ÈÁªÄê¡¢Ç¯¼ý¸ò¾Ä¡¢½ñÎàÂÐºö¤ò¹Ô¤¤¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÄê³ÍÆÀ¤ò¿ë¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー¤Î¾Ò²ð
¤¿¤À¤ÎÁêÃÌÌò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö»Ô¾ì²ÁÃÍ¡×¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡¢ÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£
ºÍ¿¦agent¤Î¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー¡×¤Ï¡¢Ã±¤ËÇº¤ß¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ç¤â¡¢µá¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤À¤±¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Î¡Ö¼´¡Ê¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¡Ë¡×¤ò¶¦¤ËÉÁ¤¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¤È¡ÖÌ¥¤»Êý¡Ê°õ¾Ý¡Ë¡×¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¹¤ë¡£ Å¾¿¦¤È¤¤¤¦¡ÖÅÀ¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¡ÖÀþ¡×¤ò¶¦¤ËÁö¤ëÂ¸ºß¡£
¤½¤ì¤¬¡¢»ä¤¿¤ÁUniboost¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥µ¥Ýー¥È¤ÎÎ®¤ì
- Í½Ìó¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー¤òÁªÂò¤·¡¢¥é¥ó¥Á¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÃÌ¤òÍ½Ìó¡£
- ¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê¥Ñー¥È¥ÊーÌÌÃÌ¡Ë
¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¡ÊBe¡Ë¡×¤ò¸À¸ì²½¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼´¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
- ´ë¶ÈÁªÄê¡¦Áª¹ÍÂÐºö¡Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー»²²è¡Ë
¼´¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬¶ñÂÎÅª¤Êµá¿Í¤ò¤´Äó°Æ¡£
- °õ¾ÝÀïÎ¬¡¦ÌÌÀÜÂÐºö
ÌÌÀÜÄ¾Á°¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤¬¡Ö¾¡¤Æ¤ëÌ¥¤»Êý¡×¤òºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆËÜÈÖ¤Ø¡£
- ÆâÄê¡¦Æþ¼Ò
Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥ª¥Õ¥¡ー¤ò³ÍÆÀ¡¦Å¾¿¦Àè¤Î·èÄê¡£Æþ¼Ò¸å¤â¥Ñー¥È¥Êー¤¬È¼Áö¤·Å¬µ¹¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÂåÉ½¥á¥Ã¥»ー¥¸
³ô¼°²ñ¼ÒUniboost ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²¬ËÜ ´õ¼Â
¡ÖÅ¾¿¦¡×¤ò¥´ー¥ë¤Ë¤»¤º¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¿·¤·¤¤´ð½à¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£
AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¥ë¤ä·Ð¸³¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ïº£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼«Æ°²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Çー¥¿¤Ë¤ÏÉ½¤ì¤Ê¤¤¡Ö¤½¤Î¿Í¤¬¤É¤¦À¸¤¤¿¤¤¤«¡ÊWill¡Ë¡×¤ä¡¢¸ÀÍÕ°Ê³°¤Î¡ÖÐÊ¤Þ¤¤¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¿®Íê´¶¡×¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂåÂØÉÔ²ÄÇ½¤Ê²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¤È»ä¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Îµá¿¦¼Ô¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜÍè¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤¤ì¤º¤ËÂ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç¸ÉÆÈ¤Ê·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡Ö¶ÈÌ³Åª¤Ê´Ø¤ï¤ê¡×¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÌ£Êý¡×¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£
ºÎÍÑ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ1¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡£
¡ÖºÍ¿¦agent¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¥É¥ê¥Ö¥ó¡×¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥êー¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µー¥Ó¥¹¤Î³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤Ë´Ø¿´¤Î¹â¤¤»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤¦¡ÖNetworking Lunch Party¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾°¡¢¤³¤Î¥é¥ó¥Á²ñ¤Ç¤Ï°ì¿Í°ì¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Äê°÷¤ò20Ì¾¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÃå¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ ºÍ¿¦agent ¥ê¥êー¥¹µÇ° Networking Lunch Party
Æü»þ¡§ 2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00～15:00¡¦2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00～15:00
Äê°÷¡§³ÆÀèÃå20Ì¾
ÆâÍÆ¡§ ¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¸òÎ®¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥é¥ó¥ÁÄó¶¡
ÂÐ¾Ý¡§¥Í¥¯¥¹¥È¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¿¦¡Ê±Ä¶È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¡¦¥Þー¥±¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÅù¡Ë¤ò»ÖË¾¤¹¤ë20Âå～30ÂåÁ°È¾¤ÎÊý
¾ì½ê¡§³ô¼°²ñ¼ÒUniboost¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9ÃúÌÜ2ÈÖ13¹æ¡Ë
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
¿½¤·¹þ¤ß¡§ https://uniuni-help.notion.site/2025-12-agent-Lunch-Party-2c910ea7f6bb8026aa8adc32c8182387?source=copy_link
¢£¡ÚË¡¿ÍºÎÍÑÃ´Åö¼ÔÍÍ¤Ø¡Û¥¹¥¥ë¤Î¹â¤¤¡Ö¼«Áö¤¹¤ë¿Íºà¡×¤ò¤´¾Ò²ð
¡ØºÍ¿¦agent¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤è¤ëÅ°Äì¤·¤¿»öÁ°¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò·Ð¤¿¸õÊä¼Ô¤Î¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡§
- ¹â¤¤ÄêÃåÎ¨¡§ ¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Èµ®¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÆþ¼Ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹â¤¤¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¼«Áö¤·¤Þ¤¹¡£
- ÌÌÀÜ¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¡§ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Êー¤äÂè°ì°õ¾Ý¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤¬Ëá¤«¤ì¤¿¡Ö¿Í´ÖÎÏ¡×¤Î¹â¤¤¸õÊä¼Ô¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢ÌÌÀÜ»þ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥í¥¹¤òºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- RPO¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡§ ±¿±ÄÊìÂÎ¤ÎUniboost¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥óºÎÍÑ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¼ã¼êÆÃ²½¤ÎRPO¡ÊºÎÍÑÂå¹Ô¡Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑÂå¹Ô¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤´ÁêÃÌÄº¤¯¤È¡¢µ®¼Ò¤ÎºÎÍÑ²ÝÂê¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¤Î¤´Äó°Æ¡¦À®²ÌÊó½·³Û¤ÎÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ã¤´¾Ò²ð¡¦ºÎÍÑÁêÃÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
ºÍ¿¦agent¤Ï´°Á´À®²ÌÊó½··¿¤Ç¤Î¤´¾Ò²ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://uniboost.jp/toppage-2/contact/
¢£¡ÚºÎÍÑ¾ðÊó¡Û¶¦¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÁÏ¤ë¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー¡×¤òÊç½¸
Uniboost¤Ç¤Ï¡¢¡ØºÍ¿¦agent¡Ù¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢ÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ»²²è¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤¢¤Ê¤¿¤Î·Ð¸³¤È´¶À¤ò³è¤«¤·¡¢Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ë¡ÖÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Êç½¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§
- ¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー¡ÊCareer Partner¡Ë¢¨½÷À¤Î¤ß
µá¿¦¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥óÀß·×¡¢°õ¾ÝÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥µ¥Ýー¥È¤òÃ´Åö¡£
µá¤á¤ë¿ÍÊªÁü¡§³ØÎò¡¦·ÐÎò¤ÎÌ¾À¼¤¬¹â¤¤¤Þ¤¿¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÆ´¤ì¤é¤ì¤ëÊý¡£¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤Êý¡£¡ÊÉû¶È¡¦¶ÈÌ³°ÑÂ÷²Ä¡Ë
- ¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡ÊCareer Advisor¡Ë
´ë¶È³«Âó¡¢µá¿¦¼Ô¤Ø¤Îµá¿ÍÄó°Æ¡¢¾ò·ï¸ò¾Ä¤Ê¤É¤Î¼ÂÌ³¤òÃ´Åö¡£
¡ãºÎÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¡¦¥¨¥ó¥È¥êー¡ä
Wantedly¤Þ¤¿¤Ï²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://uniboost.jp/toppage-2/contact/
Wantedly¡§https://www.wantedly.com/projects/2232195
¢£³ô¼°²ñ¼ÒUniboost¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Uniboost¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê¼Ò²ñ¤Ø¡£¡×¤òMISSION¤Ë·Ç¤²¡¢ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤«¤éºÎÍÑ»Ù±ç¤Þ¤ÇÉý¹¤¯È¼Áö¤¹¤ëHR¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
AI»þÂå¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌËÜ¼ÁÅª¤Ê¡Ö¿Í¤È´ë¶È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¡×¤òÄÉµá¤·¡¢¡ÈÃ¯¤ÈÆ¯¤¯¤«¡É ¡È¤Ê¤¼Æ¯¤¯¤«¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¼ã¼ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¡¦´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥ç¥óºÎÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·¤·¤¤ºÎÍÑÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://uniboost.jp/
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒUniboost
¡¦ÀßÎ©¡§2023Ç¯9·î13Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§500Ëü±ß
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ²¬ËÜ´õ¼Â
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÁÈ¿¥Àß·×¡¢RPO¡ÊºÎÍÑÂå¹Ô¡Ë»Ù±ç¡¢ºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»Ù±ç¡¢¿Íºà¾Ò²ðÅù
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9ÃúÌÜ2ÈÖ13¹æ
¡¦¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ãµö²ÄÈÖ¹æ¡§13-¥æ-317529
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒUniboost ¹Êó°¸
Email¡§corp@uniboost.jp
Tel¡§03-6804-1891