¥Ç¥¸¥¿¥ëÅê»ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÂç¼ê¡¢ÊÆ¹ñWebull Corporation (NASDAQ¡§BULL) ¤ÎÆüËÜµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥Ö¥ë¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®Åç ÏÂ¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤Î24»þ´Ö¼è°ú¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÂåÂØ¼è°ú¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊAlternative Trading System, ¡ÈATS¡É¡Ë¤ÎÀÜÂ³Àè¤È¤·¤Æ¡ÖBruce ATS¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÂÐ±þ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¿Ê¤à23～24»þ´Ö¥ªー¥×¥ó²½¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢´ûÂ¸¤ÎBlue Ocean ATS (¡ÈBOATS¡É) ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤ÎÆüÃæ¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ¹ñ³ô¼è°ú¤ÎÎ®Æ°À¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥£¥Ö¥ë¾Ú·ô¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö1¥É¥ë¤«¤é¤Î24»þ´ÖAPI¼è°ú¡×¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤âÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Bruce ATS¤È¤Ï
Bruce Markets LLC ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂåÂØ¼è°ú¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊATS¡Ë¤Ç¡¢¼ç¤ËÊÆ¹ñ³ô¼°¤ÎÌë´Ö¡¦»þ´Ö³°¼è°ú¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Bruce Markets LLC¤ÏSECÅÐÏ¿¤Î¾Ú·ô¼è°ú¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢FINRA(https://www.finra.org/)¤ª¤è¤ÓSIPC(https://www.sipc.org/)¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¹¡£
È¯É½¤Î³µÍ×¡ÊÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª¡Ë
ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢Åê»ñ²È¤ÎÇäÇãµ¡²ñ³ÈÂç¤ä¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¼è°ú¤Î¹âÅÙ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼è°ú»þ´Ö¤Î±ä¿²½·×²è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÍ×ATS¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥×¥ì¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥È¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤Û¤Ü24»þ´Ö²ÔÆ¯¤¹¤ë´Ä¶¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ìÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¦¥£¥Ö¥ë¾Ú·ô¤Ç¤Ï2024Ç¯4·î¤è¤êÆüËÜ¤Ç¡ÖÊÆ¹ñ³ô24»þ´Ö¼è°ú¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¿·ATS¡ÖBruce ATS¡×¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÌóÄêµ¡²ñ¤Î³ÎÊÝ¡¢¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤Î°ÂÄê²½¡¢¼è°ú¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·ÀÜÂ³Àè¡ÖBruce ATS¡×ÄÉ²Ã¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È- ËÉÙ¤ÊÎ®Æ°À¥½ー¥¹¤Î³ÎÊÝ´ûÂ¸¤ÎBOATS¤Ë²Ã¤¨¤ÆBruce ATS¤ØÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁêÂÐÅª¤ËÎ®Æ°À¤¬Äã¤¯¤Ê¤ëÆüËÜ»þ´Ö¤ÎÆüÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤êËÉÙ¤ÊÌóÄê¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- API¼è°ú¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¸þ¾å¡Ê1¥É¥ë¤«¤é¼è°ú²ÄÇ½¡Ë¥¦¥£¥Ö¥ë¾Ú·ô¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¡Ö24»þ´Ö¡¦1¥É¥ë¤«¤é¼è°ú²ÄÇ½¤ÊÊÆ¹ñ³ôAPI¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î®Æ°À¥½ー¥¹¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¾¯³Û¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¼è°ú¤ä¼«Æ°ÇäÇã¤Î°ÂÄêÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
- ÊÆ¹ñ³ô¤Î24»þ´Ö¼è°ú¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤ËÆüËÜ¤Î¼çÍ×¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤Ç¤Ï¡¢24»þ´Ö¼è°ú¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤ë¥±ー¥¹¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ATSÀÜÂ³Àè¤òÊ£¿ô²½¤·Î®Æ°À¤Î²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¼èÁÈ¤ß¤Ï¤¤¤Þ¤À¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¾Ú·ô¼è°ú½ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ç24»þ´Ö¥ªー¥×¥ó²½¤òÌÜ»Ø¤¹·×²è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢2026Ç¯¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ³ô¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë24»þ´Ö¡Ê¤Þ¤¿¤Ï23»þ´Ö¡Ë¼è°ú¤¬¤µ¤é¤ËÉáµÚ¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¡Ê¥¦¥£¥Ö¥ë¾Ú·ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Åç ÏÂ¡Ë
¡ÖÊÆ¹ñ³ô¼è°ú¤ÎÄ¹»þ´Ö²½¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÅê»ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡ØBruce ATS¡Ù¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤Ï¡¢24»þ´Ö¼è°ú¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤È¡¢³«È¯¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëAPI´Ä¶¤Î½¼¼Â¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åê»ñ²È¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Í³¤Ë¼è°ú¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë±ß³ê¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¥¦¥£¥Ö¥ë¾Ú·ô¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÊÆ¹ñ³ô24»þ´Ö¼è°ú¤äAPI¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¥¦¥£¥Ö¥ë¾Ú·ô¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÆ¹ñ³ô¼° - ¥¦¥£¥Ö¥ë¾Ú·ô(https://www.webull.co.jp/products/us-stocks/feature)
Webull¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Webull Corporation (NASDAQ¡§BULL) ¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë ¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¾å¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥¸¥¿¥ëÅê»ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖWebull¡×¤ò½êÍ¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦14ÃÏ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Webull Group ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î 2,500Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Ë24»þ´Ö365Æü¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¶âÍ»»Ô¾ì¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢»Ô¾ì¥Çー¥¿¡¦»Ô¾ì¾ðÊó¡¦¥æー¥¶ー¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦Åê»ñµ»Ç½¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤¿Webull¤Î¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤Î³ô¼°¡¢ETF¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¢Ã¼³ô¤ò¼è°ú¤¹¤ëÅê»ñÀïÎ¬¤¬¼Â¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://www.webullcorp.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åê»ñ¤Ë¤«¤«¤ë¼ê¿ôÎÁÅù¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¦¥£¥Ö¥ë¾Ú·ô¤Î³Æ¼è°·¾¦ÉÊÅù¤ò¤ª¼è°ú¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢½êÄê¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ä½ô·ÐÈñÅù¤ò¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê¿ôÎÁÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¦¥£¥Ö¥ë¾Ú·ô¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£ https://www.webull.co.jp/pricing
¥¦¥£¥Ö¥ë¾Ú·ô¤Ç¼è¤ê°·¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅê»ñ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¾¦ÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤ª¤è¤Ó¤½¤³¤«¤é¤Î¼ý±×¤Ï¾å¾º¤Þ¤¿¤Ï²¼Íî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅê»ñ»ñ¶â¤Î°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´Éô¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿®ÍÑ¼è°ú¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼è°ú¡¦ÀèÊª¼è°ú¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÑÂ÷ÊÝ¾Ú¶â¡¦¾Úµò¶â¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢²Á³ÊÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïº¹¤·Æþ¤ì¤¿°ÑÂ÷ÊÝ¾Ú¶â¡¦¾Úµò¶â°Ê¾å¤ÎÂ»¼º¤¬À¸¤º¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¼è°ú¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼è°úÌó´¾¤ª¤è¤Ó·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌÅù¤Î½ñÌÌ¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÀ¼Á¡¢¼è°ú¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢¼ê¿ôÎÁµÚ¤Ó¥ê¥¹¥¯¤ÎÂ¸ºßÅù¤ò½½Ê¬¤Ë¤´Íý²ò¤Î¤¦¤¨¡¢¤´¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤ÈÀÕÇ¤¤Ë¤Æ¤ª¼è°ú¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¦¥£¥Ö¥ë¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò ¡¡¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡¡ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè48¹æ¡¡²ÃÆþ¶¨²ñ¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ