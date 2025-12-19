¡Ú¤¤¤Î¤Á²ñµÄ¡Û～¤¤¤Î¤ÁÀë¸À¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö103¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×～¡¡Âè33²ó¡Ö¼£ÎÅÊýË¡¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤Ç¶ì¤·¤à¿Í¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤ÈÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤ë¤·¤¯¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤è¤¦¡×
¤¤¤Î¤Á²ñµÄ¤Ï2025Ç¯10·î11Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Æ¡Ö¤¤¤Î¤ÁÀë¸À¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó½¸¡×¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¡¤¤¤Î¤Á¤ò¡Ö¤Þ¤â¤ë¡×¡ÚÀë¸À2-5¡ÛÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸Ä¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤¤¤Î¤Á¤Î¥±¥¢¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤Ø¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤Î£±¤Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤´¶½Ì£¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼£ÎÅÊýË¡¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤Ç¶ì¤·¤à¿Í¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤ÈÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤ë¤·¤¯¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤è¤¦
À¤³¦¤Ç°åÎÅµ»½Ñ¤¬È¯Å¸¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¼À´µ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ½ËÉ¤ä¼£ÎÅ¤¬¿Ê¤ß¡¢¡È ¤¬¤ó¡É ¤ò´Þ¤á¤¿¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÔ¼£¤ÎÉÂ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¼À´µ¤¬¼£ÎÅ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤òÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤ÇÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬±ä¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃ¯¤âÈÝÄê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¡¢¸«ÅÏ¤¹¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢´µ¼Ô¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤Î²ÈÂ²¤¬¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢Æ±¤¸¼À´µ¤ÇÇº¤à¿Í¤È¤Î¸òÎ®Åù¤ò¹Ô¤¦¡Ö´µ¼Ô¡¦²ÈÂ²²ñ¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¾ðÊó¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢·Ð¸³¼Ô¤ÎÂÎ¸³¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÁêÃÌ¤â¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´µ¼Ô¡¦²ÈÂ²²ñ¤ÎÂ¸ºß¤¹¤ë´õ¾¯¼À´µ¤Ï°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌÖÍå¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Ë¡¢´õ¾¯¼À´µÁ´ÂÎ¤Î·¼È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢´µ¼Ô¡¦²ÈÂ²¤È°ìÈÌ¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖRare Disease Day¡¦À¤³¦´õ¾¯¡¦Æñ¼£À¼À´µ¤ÎÆü¡×¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´µ¼Ô¡¦²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2008Ç¯¤Ë¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ò´Þ¤á±ä¤Ù100¥«¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¡¢´µ¼ÔËÜ¿Í¡¢²ÈÂ²¤¬³èÆ°¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶¦ÄÌÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç³èÆ°¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ÝÂê¤Ï¤½¤Î³èÆ°¤ò»ýÂ³Åª¤Ë²ÄÇ½¤È¤¹¤ë»Ù±ç¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³èÆ°¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ±´Ö´ë¶È¤«¤é¤Î´óÉÕ¤Ï¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Æ´ë¶È¤Ï¼ç»ö¶È¤È¤Ï´ÖÀÜÅª¤Ê·Ò¤¬¤ê¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç¤Î»Ù±ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÍøÍÑ¼Ô¤Î¸òÎ®¡¦¾ðÊó¸ò´¹¤ÎÍÍ»Ò
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤¤¤Î¤Á¤¬µ±¤¯¿·¤·¤¤»þÂå¤ò¤è¤êÂ®¤¯ÀÚ¤êÂó¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ 2050Ç¯¤ò»ëÌî¤Ë¡¢´õ¾¯¡¦Æñ¼£À¼À´µÎÎ°è¤Ç¤Î´µ¼Ô¡¦²ÈÂ²¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÃæ¿´¤ËÌ±´Ö´ë¶È¤¬¶¦¤Ë³èÆ°¤·¡¢²ÝÂê²ò·è¤¬¤è¤êÂ®¤¯¿Ê¤à¤·¤¯¤ß¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶áÇ¯¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ì±´Ö´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´µ¼Ô¡¦²ÈÂ²¤È¶¦¤Ë¡¢°åÎÅ¡¦À¸³è¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹ºî¤ê¤ä»ö¶È²½¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¥±ー¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤¿¤ë»ö¶È¤ò´õ¾¯¡¦Æñ¼£À¼À´µ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤ª¤¡¢¼ý±×²½¤âÁÈ¤ß¹þ¤ß»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Á¤òÌÜ»Ø¤·¤¿³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¤Ä¤Î»öÎã¤È¤·¤ÆÆñ¼£À¤Î¤Æ¤ó¤«¤ó´µ¼Ô¡¦²ÈÂ²¤È¶¦¤ËÁÏ¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Önanacara¡Ê¥Ê¥Ê¥«¥é¡Ë¡×¤ò¼ç»ö¶È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Î¥Ã¥¯¥ª¥ó¥¶¥É¥¢¼Ò¤Î³èÆ°¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Î¥Ã¥¯¥ª¥ó¥¶¥É¥¢¼Ò¤Ï2018Ç¯¤ËÁÏ¶È¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢±ä¤Ù¿ôÉ´¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´õ¾¯¡¦Æñ¼£À¼À´µ´µ¼Ô¡¦²ÈÂ²¤È¤Î¥Áー¥àºî¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤¿¡È Æñ¼£À¤Æ¤ó¤«¤ó¡É ¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¯ºî¤ÎµÏ¿¤È´ÉÍý¤Î¶¦ÄÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤è¤ê¡¢Æü¡¹¤Î¾É¾õ´ÉÍý¤ä²ÈÂ²¡¦°å»Õ¤Ø¤ÎÅÁÃ£¤â´Ê°×²½¤µ¤ì¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢´µ¼Ô¤ä²ÈÂ²¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÀº¿ÀÅª¡¦ÊªÍýÅªÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë½¸¤Þ¤ëÉþÌô¤ä¾É¾õ¤ÎµÏ¿¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢À½Ìô´ë¶È¤Ç¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼ý±×²½¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤êÎÉ¤¤°åÎÅ¤¬´µ¼Ô¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Î¤Á²ñµÄ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç´õ¾¯¡¦Æñ¼£À¼À´µ¤Î´µ¼Ô¡¦²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³ÈÂç¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤¤¤Î¤Á¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¾ðÊó¡Û
¡¦´õ¾¯¼À´µ´µ¼Ô¡¦²ÈÂ²²ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ÊÎã¡§¥¢¥é¥¸ー¥ë¾É¸õ·²¤Î´µ¼Ô¡¦²ÈÂ²²ñ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ë
¡¡http://alagille.jp/
¡¦RDD Japan ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡¡https://rddjapan.info/
¡¦¥Î¥Ã¥¯¥ª¥ó¥¶¥É¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡https://knockonthedoor.jp
