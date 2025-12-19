LAVAがベトナム・ハノイに大型複合フィットネススタジオ「LAVA x 25 FIT Giảng Võ」を開業！

株式会社LAVA International

全国に700店舗以上のホットヨガスタジオLAVA等を運営する株式会社LAVA International(本社：東京都港区／代表取締役：鷲見貴彦／以下：LAVA)は、ベトナム国内2店舗目となる「LAVA x 25 FIT Giảng Võ (ラバ 25フィット ザン・ヴォー)」を、2025年12月1日(月)にオープンいたしました。

ホーチミンでの1号店の成功を受け、LAVAは現地企業25 FITとの協業により、ベトナム・ハノイへ進出。今回の新店舗は、ホットヨガ・マシンピラティス・EMSピラティスを専用スタジオで提供し、さらに来春には、当社グループブランド「FEELCYCLE」の海外初プロデュースとなるバイクエクササイズを導入予定です。多彩なプログラムと高品質なサービスを通じて、ベトナムのフィットネス市場に新たな価値をもたらします。

■ハノイの注目スポットにLAVAが誕生

「LAVA × 25 FIT Giảng Võ」は、ハノイ市中心部のザン・ヴォー通りに位置し、主要道路やオフィス街、学校に近接する利便性の高いエリアにオープンしました。都市開発の新たなスポットとして注目を集めているほか、周辺には日本人も多く居住しており、健康志向の高い人々からのフィットネス需要拡大が期待されています。

■落ち着きとスタイリッシュさを兼ね備えた上質な空間

フィットネスエリアは4フロア構成で、ホットヨガ・マシンピラティス・EMSピラティス・バイクエクササイズを各専用スタジオで展開。落ち着きのあるモダンなデザインで、上質なフィットネス体験を提供します。

ホットヨガスタジオマシンピラティススタジオEMSピラティススタジオ

■特許取得済！LAVA独自開発の「ウッドストーン・スタジオ」を導入

「ウッドストーン・スタジオ」は、ヒノキの床材の下に鉱石を敷き、その下から床暖房で温めるという仕様のLAVA独自開発※のスタジオです。床材は樹齢80年以上の日本の国産ヒノキを使用し、リラックス成分フィトンチッドの効果により、森林の中でヨガをしているような感覚を味わえます。また、床材の下には、世界中から厳選した石を独自の技術でミックスした鉱石を敷きつめ、鉱石の成分シリカから放たれる遠赤外線の効果によって芯からカラダを温めます。

※特許登録 第7389943号

■LAVAが誇る3ブランドのフィットネスを提供

LAVA Internationalが運営する、ホットヨガ「LAVA」・マシンピラティス「Rintosull」・EMSトレーニング「Evolv」の3ブランドのフィットネスを提供。今後は、サービスやプログラムを順次拡大予定です。

＜ホットヨガ＞

呼吸に合わせてポーズをとることでバランス感覚とボディコントロール力を高めます。数多く存在するポーズの中から、体幹とバランス強化に特化したものを組み合わせ、短時間でもその効果を生み出せるようにプログラムを構成。そのほかのフィットネスとの組み合わせにより相乗効果を生み出します。

＜マシンピラティス＞

カラダの動きをサポートする専用器具「リフォーマー」を使用することで、適度な負荷をかけながら高いトレーニング効果を生み出すことが可能です。大画面スクリーンに映し出される映像を見ながらエクササイズを行い、同時に経験豊富なインストラクターが一人ひとりに合わせて丁寧に動きをサポートするため、初心者でも安心してレッスンに参加できます。

＜EMSピラティス＞

脂肪燃焼とボディメイクに特化した最新の「EMSボディスーツ」を着用して行うトレーニング。痛みのない電気刺激で筋肉を自動的に動かすことができるため、マシンピラティスの動きと組み合わせることで、短時間で効率的なトレーニングが可能です。ベトナムでの導入にあたっては、最大2名までのセミパーソナルレッスンとして提供し、個人のレベルやフィットネスニーズに丁寧に応えます。

■海外初！来春、「FEELCYCLE」プロデュースのバイクエクササイズを導入予定

今回の新店舗では、2026年春、当社グループブランド「FEELCYCLE」による海外初プロデュースのバイクエクササイズを導入予定です。有酸素運動と筋力トレーニングを融合し、高い脂肪燃焼効果を実現。さらに、音楽とともに全身を動かす高揚感と没入感は、「FEELCYCLE」ならではの特別な体験です。光に包まれた空間で楽しむリズムライドは、運動を超えたエンターテインメント性を備え、ベトナムのフィットネス市場に新しい価値を創出します。

■「LAVA × 25 FIT Giảng Võ」店舗情報

＜所在地＞

297 Giảng Võ, Ô Chợ Dừa Ward, Hanoi City

＜定休日＞

なし

＜営業時間＞

6:30 AM-9:00 PM

＜アクセス＞

ノイバイ国際空港から車で約50分

＜HP＞

https://lava-vietnam.com/

※定休日・営業時間は今後変更の可能性がございます。

「ヨガを通して、ひとりでも多くの人を幸せに」という想いのもと、全国に700店舗以上のホットヨガスタジオLAVA等を運営し、これまで累計250万人以上※の方に体験いただいています。さらに、人々の美と健康を幅広くサポートするため、マシンピラティス「Rintosull」や暗闇キックボクシング「BurnesStyle」、暗闇トランポリン「jump one」、ヘルスリゾート施設「天空の庭 天馬夢」など、多彩なサービス・ブランドを展開しています。

株式会社LAVA International公式サイト：https://lava-intl.co.jp/

※2025年5月時点