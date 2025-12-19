¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î¡ØKASHIYAMA¡Ù¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤òÁ°¤ËÀ®¿Í¼°¤ÎÉþÁõ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ó¥ïー¥É¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´Ø¸ý ÌÔ¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î¡ØKASHIYAMA¡Ù¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤òÁ°¤Ë¡¢2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë～14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î¿·À®¿Í¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô133Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤ËÀ®¿Í¼°¤ÎÉþÁõ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
- À®¿Í¼°¤Þ¤Ç1¥ö·î¤òÀÚ¤ë¤Ê¤«¡¢ÉþÁõ¤Î½àÈ÷¤¬ºÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤Þ¤À3³ä°Ê¾å¤â¤¤¤ë·ë²Ì¤Ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖÅöÆüÃå¤ëÉþ¤Î½àÈ÷¤òÁ´¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¢¡ÖÉþÁõ¤Ï¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¿Ãµ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï2³ä¶á¤¯¤Ë¡£
- 7³ä¶á¤¯¤Î¿·À®¿Í¤¬À®¿Í¼°¤ÎÉþÁõ¤ÎÈñÍÑ¤ò¡Ö¿Æ¡¦²ÈÂ²¡×¤ËÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬3Ëü±ß°Ê¾å¤òÀ®¿Í¼°¤ÎÉþÁõ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö5Ëü±ß～10Ëü±ß¡×¤ÎÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬18.0%¤È°ìÈÖÂ¿¤¤³ä¹ç¤Ë¡£
- À®¿Í¼°¤ÎÉþÁõ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹ー¥Ä¤ò½àÈ÷¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Á´ÂÎ¤Î£³³ä±Û¤¨¤È¤Ê¤ê¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï42.0%¤ÈÈ¾¿ô¶á¤¯¤Ë¡£
Ä´ºº·ë²Ì
¢£À®¿Í¼°¤Þ¤Ç1¥ö·î¤òÀÚ¤ë¤Ê¤«¡¢ÉþÁõ¤Î½àÈ÷¤¬ºÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤Þ¤À3³ä°Ê¾å¤â¤¤¤ë·ë²Ì¤Ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖÅöÆüÃå¤ëÉþ¤Î½àÈ÷¤òÁ´¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¢¡ÖÉþÁõ¤Ï¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¿Ãµ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï2³ä¶á¤¯¤Ë¡£
¡¡À®¿Í¼°¤ÎÉþÁõ½àÈ÷¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÍ½Ìó¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀºÎÀ£¡¦»îÃå¤Ê¤É¤¬ºÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê15.8¡ó¡Ë¡¢¡ÖÉþÁõ¤Ï¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¿Ãµ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡×¡Ê13.5¡ó¡Ë¡¢¡ÖÅöÆüÃå¤ëÉþ¤Î½àÈ÷¤òÁ´¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê5.3%¡Ë¤È¡¢ÉþÁõ¤Î½àÈ÷¤¬ºÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬3³ä°Ê¾å¤â¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À®¿Í¼°¤Þ¤Ç1¥ö·î¤òÀÚ¤ëÃæ¤Ç¤â½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£7³ä¶á¤¯¤Î¿·À®¿Í¤¬À®¿Í¼°¤ÎÉþÁõ¤ÎÈñÍÑ¤ò¡Ö¿Æ¡¦²ÈÂ²¡×¤ËÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬3Ëü±ß°Ê¾å¤òÀ®¿Í¼°¤ÎÉþÁõ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö5Ëü±ß～10Ëü±ß¡×¤ÎÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬18.0%¤È°ìÈÖÂ¿¤¤³ä¹ç¤Ë¡£
¡¡À®¿Í¼°¤ÎÉþÁõ½àÈ÷¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¿Æ¡¦²ÈÂ²¤¬Á´³ÛÉéÃ´¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬7³ä¶á¤¯¡Ê68.4%¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï3Ëü±ß°Ê¾å¤òÉéÃ´¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢Â³¤¤¤Æ¡Ö5Ëü±ß～10Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ê18.0¡ó¡Ë¡¢¡Ö10Ëü±ß～20Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ê17.3%¡Ë¡¢¡Ö3Ëü±ß～5Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ê15.8%¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À®¿Í¼°¤ÎÉþÁõ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹ー¥Ä¤ò½àÈ÷¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Á´ÂÎ¤Î3³ä±Û¤¨¤È¤Ê¤ê¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï42.0%¤ÈÈ¾¿ô¶á¤¯¤Ë¡£
¡¡À®¿Í¼°¤ÎÉþÁõ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹ー¥Ä¤ò½àÈ÷¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬34.6%¤È°ìÈÖÂ¿¤¯¡¢ÃËÀ¤Ç¤ÏÈ¾¿ô¶á¤¯¡Ê42.0%¡Ë¤âÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¥¹ー¥Ä¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢À®¿Í¼°¤ÎÉþÁõ¤È¤·¤Æ¥¹ー¥Ä¤òÁªÂò¤¹¤ë¿·À®¿Í¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢½àÈ÷¤¬Ä¾Á°¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë»ö¤ä¡¢ÈñÍÑÉéÃ´¤¬¿Æ¡¦²ÈÂ²¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¸÷·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢À®¿Í¼°¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉÊ¼Á¤È²Á³Ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¹ー¥Ä¤òÁª¤Ö¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ØKASHIYAMA¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Æâ¶î¤±¹þ¤ß¤Ç¤Î¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¤Î¼õÃí¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤ÇÃíÊ¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£À®¿Í¼°¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¹¥êー¥Ôー¥¹¡¦¥¹ー¥Ä¤¬20% OFF¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØKASHIYAMA¡Ù¤Ï¿·À®¿Í¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤òºÌ¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥êー¥Ôー¥¹¥¹ー¥Ä 20%OFF¡Û
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://kashiyama1927.jp/pickup-items/FY25_seijinnsikihayawari.html
¢£¤½¤ÎÂ¾¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§
¡ÚÁ´¹ñ70Å¹ÊÞÆÍÇË¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»ー¥ë¡Û
Á´¹ñ70Å¹ÊÞÆÍÇËµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾ÝÉÊÈÖÀ¸ÃÏ¤¬ºÇÂç40¡óOFF¡¢¹ñÆâË¥À½¤â20¡óOFF¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://kashiyama1927.jp/pickup-items/importfabricsale_25aw.html
¡Ú½é²ó¹ØÆþ¸ÂÄê20%OFF¡¡1Ãå\24,000¤«¤é¡Û
¤³¤ì¤«¤é¥¹ー¥Ä¤òÃå¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ëÊý¤ä¡¢º£¤Þ¤Ç´ûÀ½ÉÊ¤ä¡¢Â¾¼Ò¥ªー¥Àー¤òÃåÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Êý¤Ë¡ØKASHIYAMA¡Ù¤À¤«¤éÄó¶¡¤Ç¤¤ë²ÁÃÍ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://kashiyama1927.jp/feature/1st_order/
¡Ú2Ãå¹ØÆþ¤Ç20%OFF¡¡\48,000¤«¤é¡Û
¥á¥ó¥º¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹ー¥Ä¡¦ÎéÉþ¡¦¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼«Í³¡£ ¤´Í§¿Í¤äÆ±Î½¡¢¤´²ÈÂ²¡¢¤ª°ì¿Í¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://kashiyama1927.jp/feature/pair_discount/
¡Ú³ØÀ¸¾Ú¤Î¤´Äó¼¨¤Ç¡¡1Ãå\20,000¤«¤é¡Û
³ØÀ¸¾Ú¤Î¤´Äó¼¨¤Ç1Ãå\20,000¤«¤é¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¤ò¤ª»ÅÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://kashiyama1927.jp/feature/gakuwari/
¡Ú¥Õ¥©ー¥Þ¥ë³ä¡¡½é²ó¹ØÆþ¸ÂÄê¤Ç1Ãå\30,000¤«¤é¡Û
¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¹ー¥Ä¤¬1Ãå\33,000¤«¤é¤ª»ÅÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://kashiyama1927.jp/feature/formal/
¢£¡ØKASHIYAMA¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KASHIYAMA¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://kashiyama1927.jp/
¡È¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤ÎÌ±¼ç²½¡É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2017Ç¯10·î¤è¤ê¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¥¹ー¥Ä¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£¥¹ー¥Ä²Á³Ê¤Ï\33,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é¤Ç¡¢ºÇ¿·¤ÎCAD¡¦CAM¤òÆ³Æþ¤·¤¿ÂçÏ¢¤Î¼«¼Ò¥°¥ëー¥×¹©¾ì¤«¤éÄ¾ÀÜ¼«Âð¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡¦¥È¥¥¡¦¥«¥¹¥¿¥Þー(F2C)¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÃ»1½µ´Ö¤Ç¤ÎÇ¼ÉÊ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Ë¤¢¤ë70Å¹ÊÞ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«Âð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ø¤Î½ÐÄ¥ºÎÀ£¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2ÃåÌÜ¤«¤é¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¥ªー¥Àー¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ ¥á¥ó¥º¤Ç¤Ï¥¹ー¥Ä°Ê³°¤Ëµ¡Ç½À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¤¥É¡¦¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¡ÖEASY¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥©ー ¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÆüËÜÀ½¤Î¥ªー¥Àー¥·¥ã¥Ä¤òÅ¸³«¡£ ¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Ç¤Ï¡¢¥¹ー¥Ä°Ê³°¤Ë6¥¢¥¤¥Æ¥à25¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÁª¤Ù¤ë¹âµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡ÖEASY¡×¤ä¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥·¥ã¥Ä¡¦¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¢¡ØKASHIYAMA¡Ù¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à
¥á¥ó¥º¡¡https://www.instagram.com/kashiyama1927_official/
¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¡ https://www.instagram.com/kashiyama1927ws_official/
¢¢¡ØKASHIYAMA¡Ù¸ø¼°TikTok
¥á¥ó¥º¡¡https://www.tiktok.com/@kashiyama1927
¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¡https://www.tiktok.com/@kashiyama1927ws