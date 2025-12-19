¡ÚÇ¯²ì¾õ¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¡Û¼«ºîÇÉ50¡ó¡¦°õºþÇÉ50¡ó¡¡¿¿¤ÃÆó¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿Ç¯²ì¾õ¤Å¤¯¤ê¤Î¼ÂÂÖ
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î2Æü～2025Ç¯10·î3Æü
Ä´ººµ¡´Ø¡§¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§20～60Âå¤ÎÃË½÷
Í¸ú²óÅú¿Í¿ô¡§200Ì¾
Ç¯²ì¾õ¤ò½Ð¤¹¿Í¤¬¸º¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤·¤ÆÇ¯²ì¾õ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ïº£¤Ê¤ªÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¼êºî¤ê¤Ç²¹¤«¤ß¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢Ë»¤·¤¤Ç¯Ëö¤Ë¸úÎ¨¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯²ì¾õ¤ÎºîÀ®ÊýË¡¤Ï¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢Ê¬¤«¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¼«ºîÇÉ¤È°õºþ¥µー¥Ó¥¹ÇÉ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤äÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯²ì¾õ¤Å¤¯¤ê¤Ï¡Ö¼«ºîÇÉ¡×¤È¡Ö°õºþ¥µー¥Ó¥¹ÇÉ¡×¤Ç50%¤º¤Ä¤ËÆóÊ¬
¡ÊN=200¡¢Ã±°ì²óÅú¡£2025Ç¯10·î2Æü～2025Ç¯10·î3Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¡Ë
¡ÖÇ¯²ì¾õ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼«ºî¤·¤Þ¤¹¤«¡©°õºþ¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¼«ºîÇÉ¤¬100¿Í¡¢°õºþ¥µー¥Ó¥¹ÇÉ¤â100¿Í¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÈ¾¡¹¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼ê´Ö¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¿Í¡×¤È¡Ö¸úÎ¨¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¡×¤¬ÙÉ¹³¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤ÎÇ¯²ì¾õ¤Å¤¯¤ê¤Î°ì¤Ä¤Î·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²óÅúÍýÍ³¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯²ì¾õ¤ò¼«ºî¤¹¤ëÍýÍ³
¡Ö»Ò¶¡¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤Ç¡¢¹¥¤¤ÊÇÛÃÖ¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤¤¤«¤é¡£¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤¿Êý¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«ºîÇÉ¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡ÖÃøºî¸¢¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢¼«ºî¤·¤¿Êý¤¬Â¾¤Î¿Í¤ÈÈï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ËþÂ´¶¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤é¡£¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡ÖÇ¯²ì¾õ°õºþ¤ÎËÜ¤¬¤µ¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Çã¤Ã¤Æ¡¢É×ÉØ¤ÇÊÌ¡¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç°õºþ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê60Âå°Ê¾åÃËÀ¡Ë
¡Ö»Å»ö¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á÷¤ëÁê¼ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤È¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë
--------------------------
¼«ºîÇÉ¤Ï¡¢Ç¯²ì¾õ¤ò¡ÖÉ½¸½¤Î¾ì¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
´ûÀ®¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î´¶À¤äÁÛ¤¤¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºî¤ë²áÄø¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢Ã¯¤«¤ò»×¤¦»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¯²ì¾õ°õºþ¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÍýÍ³
¡ÖºÇ¶á¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¡×¡Ê50Âå½÷À¡Ë
¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°õºþ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ò»È¤¦Êý¤¬»þÃ»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡Ö¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤¿¤¤¤¬¡¢ÊÔ½¸¤¬¶ì¼ê¤Ê¤¿¤á¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡£¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢²Ä°¦¤¤¡ªåºÎï¡ª¤Ê¤É¤È´î¤Ö¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡£¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¡Ö°õºþ¥µー¥Ó¥¹¤ËÍê¤ó¤ÀÊý¤¬¡¢¼ê´Ö¤â¤«¤«¤é¤º´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤ÇËèÇ¯¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Àº£Ç¯¤ÏËç¿ô¤ò¸º¤é¤¹Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¹Í¤¨Ãæ¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê50Âå½÷À¡Ë
¡ÖÀÎ¤Ï¼«ºî¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥ê¥ó¥¿ー¤¬²õ¤ì¤Æ¤«¤éÇã¤¤ÂØ¤¨¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥¯Âå¤â¹â¤¤¤·¡¢Ç¯²ì¾õ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ëµ¡ºà¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤âÌÞÂÎ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°õºþ¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤é¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥µ¥¯¥Ã¤ÈÃíÊ¸½ÐÍè¤ë¤·¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤âåºÎï¤Ç½õ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê50Âå½÷À¡Ë
--------------------------
°õºþ¥µー¥Ó¥¹ÇÉ¤Ï¡¢¡Ö³Î¼Â¤ËÈþ¤·¤¯»Å¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤Ê¤¯¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿°ìËç¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤--¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎËÉÙ¤µ¤ä¼ê·Ú¤µ¤¬¡¢Ë»¤·¤¤À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¼ê·Ú¤µ¡×¤È¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¡×¤Ç»Ù»ý½¸¤Þ¤ë°ìÊý¡¢¡È²¹¤«¤ß¡É¤Ø¤Î³ëÆ£¤â
°õºþ¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¡¢¡Ö¼«ºî¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢È¿ÂÐ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤Î°ìÉô¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
--------------------------
¼ê·Ú¤Ç»þÃ»¤Ë¤Ê¤ë¡ª
¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¼Ì¿¿¤äÊ¸»ú¤òÁª¤Ö¤À¤±¤Ç´°À®¤¹¤ë¤È¤³¤í¡£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤¬¹â¤¤¤È¤³¤í¡£ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÏÆÃ¤Ë¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¡Ö¼«ºî¤Ï¼«¿È¤Î¹¥¤¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºî¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç°õºþ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÊý¤¬¼ê´Ö²Ë¤«¤«¤é¤º´ÊÃ±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê30Âå ÃËÀ¡Ë
»Å¾å¤¬¤ê¤äÉÊ¼Á¤ËÂçËþÂ
¡Ö¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÅêÈ¡¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¤Ç¤¹¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âåºÎï¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ê¤Î¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå ½÷À¡Ë
¡Ö¹¥¤¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢åºÎï¤ÊÇ¯²ì¾õ¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡£¼«ºî¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µ¤»ý¤Á¤¬äÆ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£Áê¼ê¤«¤é¼«ºî¤ÎÇ¯²ì¾õ¤¬Íè¤¿¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡£¡×¡Ê20Âå ½÷À¡Ë
¥³¥¹¥È¤¬¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ë
¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤ÏåºÎï¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê²Á³Ê¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·¼êº¢¤Ê¤éËèÇ¯¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê40Âå ½÷À¡Ë
¡ÖÊØÍø¤À¤±¤É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁª¤Ö¤È¤¹¤°¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë°õ¾Ý¡£¥³¥¹¥Ñ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¼«ºî¤ÈÌÂ¤¦Ç¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê30Âå ÃËÀ¡Ë
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ËÉÙ¤Ç³Ú¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤É¤³¤«»÷¤¿°õ¾Ý¤â
¡ÖÉÔËþ¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÁª¤Ö¤Î¤ËÌÂ¤¦¤Û¤É¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢Í½»»¤Ë±þ¤¸¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê50Âå ½÷À¡Ë
¡Ö¥«¥¿¥í¥°¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤Ö¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤ËÇ¯²ì¾õ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢È¿ÌÌ¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÁ°¤Ë¸«¤¿¤¾¤È¤¤¤¦¥Ç¥¸¥ã¥Ö¤ò´¶¤¸¡¢¿·Á¯Ì£¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¼êÈ´¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê40Âå ÃËÀ¡Ë
--------------------------
Â¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬¡Ö¼ê·Ú¤µ¡×¤È¡ÖÈþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¡×¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡Ö°õºþ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æµ¤»ý¤Á¤ÏÅÁ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤º¤«¤Ê³ëÆ£¤â¡£
¸úÎ¨¤ÈÁÛ¤¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃµ¤ë»Ñ¤«¤é¡¢Ç¯²ì¾õ¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¿Í¤ÏÌó4³ä¡¡¼«ºîÇÉ¤ÈÙÉ¹³¤¹¤ë¡ÈÆó¶Ë²½¡É·¹¸þ
¡ÊN=200¡¢Ã±°ì²óÅú¡£2025Ç¯10·î2Æü～2025Ç¯10·î3Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¡Ë
Â³¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÇ¯²ì¾õºîÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ°õºþ¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡ÖÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î41.5%¡Ê83¿Í¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¼«ºî¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¼«ºî¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤â37.5%¡Ê75¿Í¡Ë¡£
º£¸å¤âÍøÍÑ¤òÂ³¤±¤¿¤¤ÁØ¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤Çºî¤ê¤¿¤¤ÁØ¤¬ÙÉ¹³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯²ì¾õ¤Å¤¯¤ê¤ÎÁªÂò¤¬Æó¶Ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿·ë²Ì¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°õºþ¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÎËþÂÅÙ¤ä¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²þÁ±¤òË¾¤àÀ¼¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤Ë´üÂÔ¤äÍ×Ë¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡È¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ç½ÀÆð¤Ê¡ÉÇ¯²ì¾õ°õºþ¥µー¥Ó¥¹
¡ÖÇ¯²ì¾õ¤Î°õºþ¥µー¥Ó¥¹¤Ç²þÁ±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤ä¡¢ÍøÍÑ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤¬²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
--------------------------
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤¬»÷¤¿¤ê´ó¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢AI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÄó°Æ¤äÊ¸¾ÏÀ¸À®¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê40Âå ÃËÀ¡Ë
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢Æ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÌÜ¾å¤Î¿Í¤Ç¤âÍ§¿Í¤Ç¤â¿ÆÀÌ¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤â¼ºÎé¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¤¡£¡×¡Ê40Âå ½÷À¡Ë
¼Ì¿¿¤ä¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¼«Í³ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤
¡Ö¤É¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤â²èÁü¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¡£ÏÈ¤Ë¤Ï¤á¤ë¾ì¹ç¤À¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÍ¾Çò¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¼Ì¿¿¤¬»È¤¨¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¡×¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¡Ö¼Ì¿¿¤Ï¤á¤³¤ß¤Ç¡¢³ÑÅÙ¤ò¤«¤¨¤¿¤êÂ¾¤Î¿Í¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼Ì¿¿ÉôÊ¬¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤¬¤¢¤ê¤Ö¤ÄÀÚ¤ê¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¥ª¥·¥ã¥ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ö¤ÄÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¿¿¤ÃÇò¤ÊÍ¾Çò¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¤ÎÇØ·Ê¿§¤Ç¤Ö¤ÄÀÚ¤ê´¶¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡£¡×¡Ê40Âå ½÷À¡Ë
¿ôËç¤«¤é¤Ç¤âÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤
¡Ö»ä¤¬»È¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢10Ëç¤«¤é¤·¤«ÃíÊ¸¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¾¯¤·ÉÔÊØ¤À¤Ã¤¿¡£Á÷¤ëÁê¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢4～5Ëç¤·¤«É¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¡×¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¡Ö1Ëç¤ä2Ëç¤À¤±¤È¤¤¤Ã¤¿¾¯¤Ê¤¤Ëç¿ô¤«¤é¤Ç¤âÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£°¸Ì¾°õºþ¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÎÉ¤¤¡£¡Ê°¸Ì¾°õºþ¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â³ä¤È¤¢¤ë¡Ë¡×¡Ê40Âå ½÷À¡Ë
²Á³Ê¤ò¤â¤Ã¤È¼êº¢¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤
¡ÖÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²Á³ÊÂÓ¤¬°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ëç¿ô¾¯¤Ê¤¯¤¹¤°¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¹Í¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡×¡Ê40Âå ½÷À¡Ë
¡Ö²Á³Ê¤¬¤â¤Ã¤È¼ê¤´¤í¤Ç¡¢ÃíÊ¸¤äÁàºî¤¬Ä¾´¶Åª¤Ë´ÊÃ±¤Ê¤é½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë°õºþ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¹âµé´¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡×¡Ê40Âå ÃËÀ¡Ë
¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë»È¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤
¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¤«¤ÎÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Í¥Ã¥È¤«¤é¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÇÛÃ£¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê60Âå°Ê¾å ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó°õºþ¤¹¤ë¤È°Â¤¯¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë°õºþËç¿ô¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËèÇ¯Íê¤à¤È°Â¤¯¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
--------------------------
Ç¯²ì¾õ¤Î°õºþ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢¼«Í³ÅÙ¤È½ÀÆð¤µ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÀß·×¤¬¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎËþÂÅÙ¤òº¸±¦¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°õºþ¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡Ö¿ô²óÍøÍÑ¡×¤Î¥é¥¤¥È¥æー¥¶ー¤¬ºÇÂ¿
¡ÊN=200¡¢Ã±°ì²óÅú¡£2025Ç¯10·î2Æü～2025Ç¯10·î3Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇ¯²ì¾õ°õºþ¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿ô²ó¤À¤±ÍøÍÑ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬Á´ÂÎ¤Î49.0¡ó¡Ê98¿Í¡Ë¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤ò»È¤¦¥é¥¤¥È¥æー¥¶ー¤¬Ãæ¿´¤Ë¤¤¤ë¹½¿Þ¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡ÖËèÇ¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤â21.0¡ó¡Ê42¿Í¡Ë¤ª¤ê¡¢°õºþ¥µー¥Ó¥¹¤¬Ç¯²ì¾õ¤Å¤¯¤ê¤Î½¬´·¤È¤·¤Æ¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÍÍ»Ò¤â»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¿Í¤â30.0¡ó¡Ê60¿Í¡ËÂ¸ºß¤·¡¢¼«ºîÇÉ¤¬°ìÄê¤Î³ä¹ç¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯²ì¾õ¤ÎºîÀ®¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¡¢ÍøÍÑÌÜÅª¤äÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï²Á³Ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦»Å¾å¤¬¤ê――»°Âç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÌÀ³Î¤Ë
¡ÊN=200¡¢Ê£¿ô²óÅú¡£2025Ç¯10·î2Æü～2025Ç¯10·î3Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¡Ë
Ç¯²ì¾õ°õºþ¥µー¥Ó¥¹¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö²Á³Ê¡×72·ï¡Ê36.0%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎËÉÙ¤µ¡×58·ï¡Ê29.0%¡Ë¡¢¡Ö°õºþ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¡×46·ï¡Ê23.0%¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÃíÊ¸¤äÁàºî¤Î´ÊÃ±¤µ¡×42·ï¡Ê21.0%¡Ë¡¢¡ÖÇ¼´ü¤ÎÁá¤µ¡×32·ï¡Ê16.0%¡Ë¡¢¡Ö°¸Ì¾°õºþ¤ÎÍÌµ¡×27·ï¡Ê13.5%¡Ë¤âµó¤¬¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡Ö¥³¥¹¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÁàºîÀ¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¤Î·¹¸þ¤«¤é¤Ï¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î³Ú¤·¤µ¤ä»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤â´Þ¤á¤¿¡ÈËþÂ¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¡É¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¸úÎ¨¤È¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿É½¸½¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ëÇ¯²ì¾õ¥µー¥Ó¥¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
フタバの年賀状印刷サービス　忙しい年の瀬に、心を込めた一枚を
Ç¯Ëö¤ÎË»¤·¤µ¤Ç¡¢Ç¯²ì¾õºî¤ê¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Õ¥¿¥Ð¤ÎÇ¯²ì¾õ°õºþ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¸Ì¾´ÉÍý¤«¤éÆþÎÏ¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤éÃíÊ¸¤ò°ìµ¤¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Á÷ÎÁÌµÎÁ¤Ç»Å¾å¤¬¤ê¤â¾å¼Á¡£
°õºþµ»½Ñ¤ä¥³¥¹¥Ñ¤Î¹â¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ5´§¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°½ÐÀè¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Ë»¤·¤¤Ç¯¤ÎÀ¥¤â¡¢¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿°ìËç¤ò¥Õ¥¿¥Ð¤ÇÆÏ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
