¤Ä¤¤¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¥í¥±¤ò³«»Ï¡ª½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤«¤é²Ý¤µ¤ì¤¿ÌÜÉ¸¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢ÇðÌÚ¤Ò¤Ê¤¿¤È¤Î¤æ¤ë¥Èー¥¯¤âÉ¬Ä°¡©¡ÖMAX MINA¤¬Ñ¨±Û¤Ê¤¬¤é¡Ä¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ーÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×2025Ç¯12·î27Æü20»þ～½é²óÊüÁ÷

¥Üー¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥°¥ëー¥×MAX¡¦·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢MINA¤µ¤ó¤¬¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤¹¤ë¥´¥ë¥ÕÈÖÁÈ¡ÖMAX MINA¤¬Ñ¨±Û¤Ê¤¬¤é¡Ä¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ーÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤¬2025Ç¯12·î27Æü20»þ¤«¤éCSÊüÁ÷Æü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹¤ÇÊüÁ÷¡£
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¸µ»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡¦ÇðÌÚ¤Ò¤Ê¤¿¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿MINA¤µ¤ó¡£5Ç¯¸å¤Î½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥ÕÂç²ñ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î»ØÆ³¤Î²¼¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª²Ì¤¿¤·¤ÆMINA¤µ¤ó¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤«¤é²Ý¤µ¤ì¤¿¡ÖÌÜÉ¸¡×¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ª¡©
·ÝÇ½³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤ëÈà½÷¤¬ËÜµ¤¤ÇÅØÎÏ¤·¤¿ÌóÈ¾Ç¯´Ö¤ÎÀ®²Ì¤ËÀ§Èó¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ÏMINA¤µ¤ó¤ÈÇðÌÚ¤Ò¤Ê¤¿¤µ¤ó¡¢Æó¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È´¶¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
°ÜÆ°Ãæ¤Î¥Èー¥¯¤ä¡¢²Æì¤Ç¤Î¶ËÈëÆÃ·±¤Ê¤ÉÇ¯Îðº¹¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤ë¤ÇÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤ÊÆó¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡MINA¤µ¤ó¡¡¼ýÏ¿¸å¥³¥á¥ó¥È
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥¦¥ó¥É¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª10·î¤ÎMAX¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸åºÇ¶á1¤«·î¤Ï¥é¥¦¥ó¥É¹Ô¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤ò½µ¤Ë3²ó¤°¤é¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤ÃæÆÇÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¾Â¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¥´¥ë¥Õ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤âÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤óÀ§Èó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨¼ýÏ¿¸å¤Î´¶ÁÛÈ´¿è
¢¡ÇðÌÚ¤Ò¤Ê¤¿¤µ¤ó¡¡¼ýÏ¿¸å¥³¥á¥ó¥È
MINA¤µ¤ó¤È¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤¿»þ´ü¤Ï¤Û¤Ü°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Õ¾¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊMINA¤µ¤ó¤¬¡Ë¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤Ê¤¼¤«ÆÍÁ³À®Ä¹¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª´Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë ¼¡¤«¤éMINA¤µ¤ó¤¬»Õ¾¢¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼ýÏ¿¸å¤Î´¶ÁÛÈ´¿è
¡ãÊüÁ÷¡õÇÛ¿®ÆüÄø¡ä
MAX MINA ¤¬Ñ¨±Û¤Ê¤¬¤é¡Ä¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ーÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹
12·î27Æü(ÅÚ) 20:00～¡¡½é²óÊüÁ÷/ÇÛ¿®
12·î30Æü(²Ð) 20:30～¡¡ºÆÊüÁ÷/ÇÛ¿®
1·î 7Æü(¿å) 22:00～¡¡ºÆÊüÁ÷/ÇÛ¿®¡¡¤Û¤«
½Ð±é¼Ô MINA(MAX)¡¡/¡¡ÇðÌÚ¤Ò¤Ê¤¿¡¡/¡¡ÂçÏÂ¾Ðè½Æà(½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー)
¢¨ÊüÁ÷ÆüÄøÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê
