¡Úbe bare¡Ê¥Ó¥Ù¥¢¡Ë¡¢ÆüËÜËÜ³Ê¿Ê½Ð¡¡RE:MAKE¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÅ¸³«¤â¥¹¥¿ー¥È¡Û
¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÎ®ÄÌ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¥ô¥£ー¥¬¥ó¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É be bare¡Ê¥Ó¥Ù¥¢¡Ë ¤¬¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÀµ¼°¾åÎ¦¤·¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯1·î¤«¤é¤ÏRE:MAKE¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÅ¹ÊÞ¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ËÜ³ÊÅª¤ÊÅ¸³«¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
be clean¡¦be bare¡¦be you
¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¤È©¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥¯¥êー¥ó¥Ó¥åー¥Æ¥£ー
be bare¤Ï¡¢¡Öbe clean¡×¡Öbe bare¡×¡Öbe you¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¯³Ø¤Î¤â¤È¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤È©¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥¯¥êー¥ó¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È©¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ë¤¯¤¤À®Ê¬Àß·×¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ëー¥Æ¥£¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¹¥¥ó¥±¥¢ÂÎ¸³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Î¥ô¥£ー¥¬¥óÇ§¾Úµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥ô¥£ー¥¬¥ó¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é¤òºÎÍÑ¤·¡¢À®Ê¬ÁªÄê¤«¤éÀ½Â¤¹©Äø¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¸·³Ê¤Ê´ð½à¤Î¤â¤È¤ÇÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï´Ú¹ñÀ½¡ÊMade in Korea¡Ë¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È´Ú¹ñ¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¹ñ¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ーÀìÌçÀ¤È¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥é¥¤¥ó2¼ï¤Ï¡¢be bare¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SNS¤ÇÏÃÂê
¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó ¥¸¥§¥êー¥¿¥¤¥×¥¯¥ì¥ó¥¶ー
¤×¤ë¤×¤ë ¥¸¥§¥êー¥Üー¥ë¡Ö¥¢¥¯¥¢ ¥¸¥§¥êー¥Üー¥ë ¥¯¥ì¥ó¥¶ー¡×
´Ý¤¤¥¸¥§¥êー¥Üー¥ë·Á¾õ¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥¢¥¯¥¢ ¥¸¥§¥êー¥Üー¥ë ¥¯¥ì¥ó¥¶ー¡×¤Ï¡¢¿å¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤¤áºÙ¤«¤ÊË¢¤Ø¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥¯¥ì¥ó¥¶ー¤Ç¤¹¡£
´é¤È¥Ü¥Ç¥£¤ÎÎ¾Êý¤Ë»È¤¨¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ËèÆü¤ÎÀö¾ô¥±¥¢¤ò1ËÜ¤Ç¼ê·Ú¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ¹
¡¦¥ô¥£ー¥¬¥óÇ§¾Ú¼èÆÀ
¡¦¼å»ÀÀpHÀß·×
¡¦ÈéÉæ»É·ã¥Æ¥¹¥È¼Â»ÜºÑ¤ß¢¨
ÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¸¥§¥êー¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Ë¢¤¬È©¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤Ï¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¤¦¤ë¤ª¤¤´¶¤¬Â³¤¯»ÈÍÑ´¶¤Ç¤¹¡£
ÀìÍÑ¤ÎË¢Î©¤Æ¥Í¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥ëー¥à¤Ç¤â±ÒÀ¸Åª¤Ë»ÈÍÑ¡¦ÊÝ´É¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë»É·ã¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
È©Çº¤ßÊÌ ¥¸¥§¥êー¥±¥¢¥¬¥¤¥É
- Fresh Aqua¡Ã¤¦¤ë¤ª¤¤¥±¥¢ ¼çÀ®Ê¬¡§¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¢¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¤ª¤¹¤¹¤á¡§Àö´é¸å¤Î´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤òµá¤á¤ëÊý
¢¨¸¶ÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë»î¸³·ë²Ì¤¢¤ê
- Peachy Pink¡Ã¥¥á¥±¥¢
¼çÀ®Ê¬¡§AHA¡¦BHA¡¢¥¢¥é¥ó¥È¥¤¥ó
¤ª¤¹¤¹¤á¡§È©¤Î¤´¤ï¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¡¢¤ä¤µ¤·¤¤»ÈÍÑ´¶¤Î³Ñ¼Á¥±¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤Êý
²ó¤·¤Æ»È¤¦¿·È¯ÁÛ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°
¤¯¤ë¤¯¤ë ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à
be bare¤Î¡Ö¥Ä¥¤¥¹¥È ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à¡×¤Ï¡¢ÍÆ´ï¤ò²ó¤·¤Æ»È¤¦¥Äー¥ëÉÔÍ×¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥¯¤äÆü¾ï¤Î±ø¤ì¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÍî¤È¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ¹
¡¦¥ô¥£ー¥¬¥óÇ§¾Ú¼èÆÀ
¡¦Àö¾ôÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë»î¸³¼Â»ÜºÑ¤ß
¡¦ÈéÉæ»É·ã¥Æ¥¹¥È¼Â»ÜºÑ¤ß¢¨
¥Ðー¥à¤Ï¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤È¥ª¥¤¥ë¾õ¤ËÊÑ²½¤·¡¢¿å¤Èº®¤¶¤ë¤³¤È¤Ç¥ß¥ë¥¯¾õ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤Ï¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿»ÈÍÑ´¶¤Ç¤¹¡£
»ÈÍÑÀ®Ê¬¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é¤Ç¡¢À®Ê¬¤ËÉÒ´¶¤ÊÊý¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Õ¥£¥ë¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤Ê»ÅÍÍ¤Ç¡¢·ÐºÑÀ¤È´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë»É·ã¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¹¤¬¤ë¡¢be bare¤Î¥¯¥êー¥ó¥Ó¥åー¥Æ¥£ー
be bare¤ÎÁ´À½ÉÊ¤Ï¸½ºß¡¢Qoo10¤ª¤è¤Ó³ÚÅ·¤Ë¤Æ¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÍèÇ¯¾åÈ¾´ü¤Ë¤ÏAmazon¤Ç¤ÎÅ¸³«¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÍèÇ¯1·î¤«¤é¤ÏRE:MAKE¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÅ¹ÊÞ¤Ç¤â°ìÉôÀ½ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¡¦¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥êー¥ó¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤ä¥ô¥£ー¥¬¥ó¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢be bare¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ëー¥Æ¥£¥ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
🛒 Qoo10 be bare ¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.qoo10.jp/shop/bebare