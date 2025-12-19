¥ª¥ì¥Ã¥Ò¡õ¥ï¥¤¥¹¤«¤éµ±¤±¤ë¥«ー¡¦¥ìー¥¹»þÂå¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¡£ÍýÁÛÅª¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤ò¥Ù¥¼¥ë¤Ë¹ï¤ó¤À¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¡ØRallychron¡Ù¡õ¡ØRallychron CA¡Ù¡¡2026Ç¯1·î²¼½Ü¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¡£
¡Êº¸¡ËRallychron ¥ì¥¶ー¥¹¥È¥é¥Ã¥×»ÅÍÍ ²Á³Ê51Ëü7000±ß¡¡¡Ê±¦¡ËRallychron CA SS¥á¥Ã¥·¥å¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È ²Á³Ê55Ëü±ß¡Ê¥Ê¥¤¥í¥óÀ½¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕÂ°¡Ë
¥âー¥¿¥ê¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Î¿ÊÊâ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ò²ñ¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿20À¤µªÈ¾¤Ð¡£¥«ー¥ìー¥¹¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¥·ー¥ó¤Î²Ö·Á¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤ÆÇ®¶¸Åª¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ì¥Ã¥Ò¡õ¥ï¥¤¥¹¤âÅö»þ¤«¤é¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¸þ¤±¤Î¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1966Ç¯À½ OW CHONOGRAPHE PRECISION
¤½¤¦¤·¤¿µ±¤±¤ë»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¾ºî¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥é¥êー¥¯¥í¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¥é¥êー¥¯¥í¥ó¡¡¥ì¥¶ー¥¹¥È¥é¥Ã¥×»ÅÍÍ¡¡²Á³Ê51Ëü7000±ß
¡Ö¥é¥êー¥¯¥í¥ó¡×¤Ï¥ª¥ì¥Ã¥Ò¡õ¥ï¥¤¥¹¤Î¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤È¤·¤Æ¤Î¹âµ¡Ç½¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÏÃ´ÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ù¥¼¥ë³°¼þ¤Ë¤ÏÀ»ÃÏ¤È¤â¸À¤¨¤ë11¤Î¥µー¥¥Ã¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÉÍýÁÛÅª¤ÊºÇÂ®¥é¥Ã¥×¡Êperfect lap¡Ë¡É¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¡£
¥Ù¥¼¥ë³°¼þ¤Ë¤ÏÀ»ÃÏ¤È¤â¸À¤¨¤ë11¤Î¥µー¥¥Ã¥È¤ÎÍýÁÛÅª¤ÊºÇÂ®¥é¥Ã¥×¡Êperfect lap¡Ë¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÆÃÊÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¡Ö¥é¥êー¥¯¥í¥ó CA¡×¡ÊCA=¥¯ー¥×¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥×¡¿¥¢¥ë¥Ú¥ó¡¦¥é¥êー¡Ë¤Ï¥¢¥ë¥×¥¹»³Ì®¤ÎÂ©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤ÊÀä·Ê¤È´í¸±¤ÊÆ½Æ»¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÁ´Ä¹820km¤Î²á¹ó¤Ê¥ìー¥¹¡Ö¥¯ー¤Ú¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥×¡×¡ÊÊÌÌ¾¥¢¥ë¥Ú¥ó¥é¥êー¡Ë¤ò¾Î¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¥é¥êー¥¯¥í¥ó CA¡¡SS¥á¥¿¥ë¥á¥Ã¥·¥å¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È»ÅÍÍ¡Ê¥Ê¥¤¥í¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕÂ°¡ËÀ¸»º¿ô56ËÜ¸ÂÄê¡¡²Á³Ê55Ëü±ß
¡Ö¥é¥êー¥¯¥í¥ó CA¡×¤Ï¥¯¥í¥Î¿Ë¤äÊ¸»úÈ×¡¢¥Ù¥¼¥ë¤Ë¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¡¦¥Ö¥ëー¤ò»Ü¤·¤¿¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ç²Ú¤ä¤«¤ÊÉ÷ËÆ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆ±¿§¤Î¥Ê¥¤¥í¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬ÉÕÂ°¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ýー¥Æ¥£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÁõ¤¤¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÉÕÂ°¤Î¥Ê¥¤¥í¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÁõÃå¤·¤¿¥é¥êー¥¯¥í¥ó CA
¥ª¥ì¥Ã¥Ò¡õ¥ï¥¤¥¹¡ÊO&W¡Ë¤ÎRallychron¡Ê¥é¥êー¥¯¥í¥ó¡Ë/Rallychron CA¡Ê¥é¥êー¥¯¥í¥ó CA¡Ë¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¤Î¥«ー¥ìー¥¹²«¶â´ü¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¥â¥Áー¥Õ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥«ー¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò°úÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¥Ðー¥À¥¤¥¢¥ë¡£²Ã¤¨¤Æ¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿11¥ö½ê¤Î¥µー¥¥Ã¥È¤Ç¤Î¡ÖÍýÏÀ¾å¤ÎºÇÂ®¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¡×¤ò¹ï¤ß¤Ä¤±¤¿²óÅ¾¥Ù¥¼¥ë¡£Í·¤Ó¿´°î¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥Ù¥¼¥ë¤ÎÆâ¼þ¤Ë¤Ï¥¿¥¥áー¥¿ー¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢O&W¤Îµ¡Ç½¤ò½Å»ë¤·¤¿»ÑÀª¤ËÈ´¤«¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥é¥êー¥¯¥í¥ó S¡¡SS¥á¥¿¥ë¥á¥Ã¥·¥å¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È»ÅÍÍ¡¡²Á³Ê55Ëü±ß
¤Þ¤¿¥é¥êー¥¯¥í¥ó¤Ï¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é300m/30µ¤°µ¤ÎËÉ¿åÀÇ½¤Ç¥À¥¤¥Ðー¥º¥¦¥©¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤¹¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£
¥é¥êー¥¯¥í¥ó S ²Á³Ê55Ëü±ß¡¡¡¡¡¡¡¡¥é¥êー¥¯¥í¥ó ²Á³Ê51Ëü7000±ß¡¡¡¡¡¡¡¡¥é¥êー¥¯¥í¥ó CA ²Á³Ê55Ëü±ß¡¡¡¡
¡Ö¥é¥êー¥¯¥í¥ó¡×¤È¡Ö¥é¥êー¥¯¥í¥ó CA¡×¤½¤ì¤¾¤ì¼ñ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÍ·¤Ó¿´¤òÉ½¸½¤·¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥êー¥¯¥í¥ó S¡¿¥é¥êー¥¯¥í¥ó¡¿¥é¥êー¥¯¥í¥ó CA ¶¦ÄÌ¥¹¥Ú¥Ã¥¯
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/106099/table/24_1_01a96b89d706b407a5d7de415b30db79.jpg?v=202512200421 ]
¥é¥êー¥¯¥í¥ó ¥ì¥¶ー¥¹¥È¥é¥Ã¥×»ÅÍÍ ²Á³Ê51Ëü7000±ß
¥Ù¥¼¥ë³°¼þ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿11¤Î¥µー¥¥Ã¥È¤Î¡ÖÍýÏÀ¾å¤ÎºÇÂ®¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¡×
RALLYCHRON 'COUPE DES ALPES'¡¡²Á³Ê55Ëü±ß
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Ollech&Wajs Japan¡Ê¥ª¥ì¥Ã¥Ò¡õ¥ï¥¤¥¹¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ËÀÐ²¬¾¦²ñ³ô¼°²ñ¼Ò
https://www.ollechandwajsjapan.com
¡ÚOW RALLYCHRON¡Û¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Æ
https://ollechandwajsjapan.com/index.php/watches/OW-RALLYCHRON-Leather-Strap-p736110754
¡ÚOW RALLYCHRON S¡Û¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Æ
https://ollechandwajsjapan.com/index.php/watches/OW-RALLYCHRON-Metal-Mesh-Band-p736110755
¡ÚOW RALLYCHRON CA¡Û¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Æ
https://ollechandwajsjapan.com/index.php/watches/OW-RALLYCHRON-Coupe-des-Alpes-Metal-Mesh-Band-p798923373