Shinwa Wise Holdings³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
Catalyst Art Investments³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÊÆÅÄ ³Ù¡¡°Ê²¼¡ÖCAI¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆüÉÕ¤±¤ÇShinwa Wise Holdings³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É2437¡¡°Ê²¼¡¢¡ÖSWH¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤ÎÉáÄÌ³ô¼°¡Ê2,155,207³ô¡¢»ý³ôÈæÎ¨19.56%¡Ë¤ò»Ô¾ì³°¼è°ú¤Ç¼èÆÀ¤·¡¢CAI¤ÎÁí»ýÊ¬ÈæÎ¨¤¬33.30%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
1.³ô¼°¼èÆÀ¤ÎÇØ·Ê
CAI¤Ï¥¢ー¥È´ØÏ¢´ë¶È¤Ø¤ÎM&A¡¦ÀïÎ¬Åê»ñ»ö¶È¡¢¶á¸½Âå¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¢ー¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÁÈÀ®µÚ¤Ó±¿ÍÑ»ö¶È¡¢»ñ»ºÀ¤Î¹â¤¤¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¦Î®Æ°²½»ö¶È¤ËÆÃ²½¤·¡¢2023Ç¯¤è¤ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£CAI¤Î¹¹¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¡¦È¯Å¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¶ÈÎò30Ç¯Ä¶¤«¤ÄÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¾å¾ì¥¢ー¥È¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤òÍ¤¹¤ëSWH¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¥¢ー¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥½ー¥·¥ó¥°ÎÏ¡¦¥Ç¥åー¥Ç¥£¥ê¥¸¥§¥ó¥¹ÎÏ¤Î¶¯²½¡¢´ûÂ¸¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹ñÆâ³°¥³¥ì¥¯¥¿ー/Åê»ñ²È¤Î³ÈÄ¥¡Ê°ì¼¡¡¦Æó¼¡Î®ÄÌ¡ËÅù¤òÆ±»þ¤«¤ÄÂ¿ÌÌÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿CAI¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊSWH¤Î´ë¶È²ÁÃÍ/³ô¼°²ÁÃÍ¤Î»ýÂ³Åª¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢CAI¤ÎÅê»ñÀè¡¦»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·ÈÀè¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCollection Bank¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç¾ë¡¡¿òÁï¡¡°Ê²¼¡ÖCB¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤Ï¡¢RWA¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó»ñ»º¤Î´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î´ÉÍýÅÀ¿ô¤ÏÌó3.8ËüÅÀ¡¢»ñ»ºÁí³Û¤ÏÌó900²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ö¥ë´ü¤òÃæ¿´¤ËÆüËÜ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÌ¤¤À¹ñÆâ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¹âÎð²½¤Ë¤è¤ëÁêÂ³¤ÎÁý²Ã¤ä½ª³è¤Ë¤è¤ê¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤¬»Ô¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢ー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é3¼Ò¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Î¥¢ー¥È¶È³¦¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Åê»ñ¡¦±¿ÍÑ¡ÊCAI¡Ë¡¢ÇäÇã¡ÊSWH¡Ë¡¢»ñ»º´ÉÍý¡ÊCB¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥È¶âÍ»¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òºî¤ê¾å¤²¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢ー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î³èÀ²½¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¢ー¥È»ñ»º¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2.Catalyst Art Investments¤Î³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡Catalyst Art Investments³ô¼°²ñ¼Ò
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡¡¡¡2020Ç¯5·î
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡2023Ç¯3·î
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡1²¯±ß
·Ð±Ä¿Ø¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÊÆÅÄ¡¡³Ù
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼èÄùÌò¡¡»³ËÜ¡¡ÂÙ»Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼èÄùÌò¡¡³þÌî¡¡Í£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼èÄùÌò¡¡ÃæÂ¼¡¡¿®Íº
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä1-14-5¥¢ー¥¯¥Ò¥ë¥º¡¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¿¥ïーS901
Ä¾¶á¶ÈÀÓ¡¡¡¡Çä¾å¹â812É´Ëü±ß¡Ê2025/11·îËö¡Ë/±Ä¶ÈÍø±×147É´Ëü±ß¡Ê2025/11·îËö¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢ー¥È´ØÏ¢´ë¶È¤Î³ô¼°¤òÊÝÍ¤¹¤ëM&A»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ñ»ºÀ¤Î¹â¤¤¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¦Î®Æ°²½»ö¶È
3.¼èÆÀ³ô¼°¿ô¡¢¼èÆÀÁ°¸å¤Î½êÍ³ô¼°¤Î¾õ¶·
°ÛÆ°Á°¤Î½êÍ³ô¼°¿ô¡¡¡¡¡¡1,513,812³ô¡Ê½êÍ³ä¹ç¡§13.74¡ó¡Ë
¼èÆÀ³ô¼°¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2,155,207³ô
°ÛÆ°¸å¤Î½êÍ³ô¼°¿ô¡¡¡¡¡¡3,669,019³ô¡Ê½êÍ³ä¹ç¡§33.30¡ó¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
Catalyst Art Investments³ô¼°²ñ¼Ò
https://www.catalyst-art.investments/
Ã´Åö¡§ÊÆÅÄ³Ù¡¦»³ËÜÂÙ»Ë
TEL¡§+81-3-6205-3507