¡ÚÂçºå¡¦Àôº´Ìî¡Û¡ÖÆ¯¤¤¿¤¯¤Æ¤âÆ¯¤±¤Ê¤¤¡×¤ò¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤Ø¡£ºßÂð¥ïー¥¯¹ÖºÂ¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ ¡×¤¬½¤Î»¼°¤ò³«ºÅ
Àôº´Ìî»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§ÀéÂå¾¾ Âç¹Ì¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒK-FIRST¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜºæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæ ·ò»Ê¡Ë¡¢BizMow³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚÂ¼ ¿ÎºÈ¡Ë¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÀôº´Ìî»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿ºßÂð¥ïー¥¯ÍÜÀ®¹ÖºÂ¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡×¤Î½¤Î»¼°¤ò¡¢2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤ê¤ó¤¯¤¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ýー¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ä²ð¸î¡¢ÃÏÍýÅª¤ÊÍýÍ³¤Ç¡Ö³°¤ËÆ¯¤¤Ë½Ð¤ë¡ÊÄÌ¶Ð¤¹¤ë¡Ë¡×¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤l»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÀ¤ÂÓ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¼õ¹ÖÀ¸¤Ï¡¢Ìó3¥ö·î¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È³èÍÑ¤Ê¤É¡¢ºßÂð¥ïー¥¯¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¼õ¹ÖÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÀ®²ÌÈ¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤ÎÍÍ»Ò
¢£³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¡§ÃÏ°è¤Î¡ÖÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¤ò¤Ä¤Ê¤°
¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤ËÇº¤à°ìÊý¤Ç¡¢Àôº´Ìî»Ô¤Ë¤Ï¡ÖÆ¯¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÊÝ°é±à¤ÎÁ÷·Þ¤ä²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ç¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í¥½¨¤ÊÀøºßÏ«Æ¯ÎÏ¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»Å»ö³ÍÆÀ¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥áー¥¸¤Þ¤Ç¥Õ¥©¥íー¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¡¢Àôº´Ìî»Ô¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡Ê³Ø¤ÓÄ¾¤·¡Ë¡×¤Î¾ì¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅöÆü¤Î¸«¤É¤³¤í¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¡Ë
ÅöÆü¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥·ー¥ó¤ò¤´¼èºà¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ï°é»ù¤Ê¤É¤Ç»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼õ¹ÖÀ¸¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤È¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÀ®²Ì¤äº£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¡×¤«¤é¡Ö¥×¥í¡×¤ØÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¡§
ÉáÃÊ¤Ï²ÈÄí¤ò¼é¤ë¼çÉØ¤Ç¤¢¤ë¼õ¹ÖÀ¸¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤È¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÀ®²Ì¤äº£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¶ÛÄ¥´¶¤È¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤Ï¡¢½÷À³èÌö¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤¹¡£
ºßÂð¥ïー¥¯¹ÖºÂ¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡×³µÍ×
¢£³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Àôº´Ìî»ÔºßÂð¥ïー¥¯ÍÜÀ®¹ÖºÂ¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡×½¤Î»¼°
Æü»þ¡§12·î22Æü¡Ê·î¡Ë 13:00～15:30¡Ê¼õÉÕ³«»Ï 12:30¡Ë
²ñ¾ì¡§¤ê¤ó¤¯¤¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ýー¥È¡ÊÂçºåÉÜÀôº´Ìî»Ô¤ê¤ó¤¯¤¦±ýÍèÆî3-41¡Ë
»²²Ã¼Ô¡§¼õ¹ÖÀ¸8Ì¾¡¢Àôº´Ìî»Ô¡¢³ô¼°²ñ¼ÒK-FIRST¡¢BizMow³ô¼°²ñ¼Ò
ÆâÍÆ¡§À®²ÌÈ¯É½¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢½¤Î»¾Ú½ñ¼øÍ¿
¢£¼èºà¤Î¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ø
ÅöÆü¤Î¼èºà¤ò¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¥á¥Ç¥£¥¢ÍÍ¤Ï¡¢¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬Á°Æü¤Þ¤Ç¤Ë²¼µÃ´Åö¼Ô¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒK-FIRST
¡¦Ã´Åö¡§¶Ó¿¥ ¶Ì»Þ¡Ê¤Ë¤·¤³¤ª¤ê¤¿¤Þ¤¨¡Ë
¡¦¥áー¥ë:nishikori.tamae@kfirst.jp
¡¦ÅÅÏÃ:090-9835-3233
³ô¼°²ñ¼ÒK-FIRST¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒK-FIRST¡Ê¥±ー¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ë¤Ï2014Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿ÉÔÆ°»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö²ÄÇ½À¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÃÛ¸Å¥Ó¥ë¤òºÆÀ¸¤·¡¢¿Í¤È¶õ´Ö¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¡É¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¼«¼Ò¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖRe:ZONE¡Ê¥ê¥¾ー¥ó¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÛ¸Å¥Ó¥ë¤ò¥¹¥âー¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ø¤È¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡£
¸½ºß¡¢´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤Ë60µòÅÀ°Ê¾åÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤ä¸Ä¿Í¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¶õ´ÖÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤È¾ì½ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢Ä©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºßÂð¥ïー¥¯¹ÖºÂ¤ä¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¡Ö¶õ´Ö¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¿Í¤ÎÄ©Àï¡×¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦»ö¶È¤ò¿ä¿ÊÃæ¡£
¡ÖºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡×
¶õ´Ö¤È¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¥·¥§¥¢¤·¡¢Ä©Àï¤ÎÏ¢º¿¤¬¹¤¬¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒK-FIRST
½»½ê¡§ÂçºåÉÜºæ»Ôºæ¶èËÌ´¤Ä®2-2-2-£´F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæ·ò»Ê