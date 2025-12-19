¡Ö¿··ÐÏ¢³ô²Á»Ø¿ô¡×ÁÈÆþ¤ª¤è¤Ó½ü³°Í½Äê¤ÎÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¿··ÐºÑÏ¢ÌÁ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§»°ÌÚÃ« ¹À»Ë¡¢°Ê²¼¡Ö¿··ÐÏ¢¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Íý»ö²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿··ÐÏ¢³ô²Á»Ø¿ô¡Ê°Ê²¼¡Ö¿··ÐÏ¢»Ø¿ô¡×¡Ë¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤òÆþ²ñÆü¤È¤·¤ÆÆþ²ñ¤ò¾µÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÈÆþÍ½ÄêÌÃÊÁ¤È½ü³°Í½ÄêÌÃÊÁ¤ò¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÁÈÆþÍ½ÄêÌÃÊÁ
¡ã2026Ç¯1·î1ÆüÉÕÆþ²ñ¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò³ùÁÒ¿·½ñ¡Ê¥×¥é¥¤¥à¡§6184¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¢¥È¥ê¡Ê¥×¥é¥¤¥à¡§6191¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ê¥×¥é¥¤¥à¡§9416¡Ë
¡ã¿·µ¬¾å¾ì¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO¡Ê¥°¥íー¥¹¡§462A¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¡Ê¥°¥íー¥¹¡§477A¡Ë¢¨2025/12/22¾å¾ìÍ½Äê
¢£½ü³°ÌÃÊÁ
¡ã¾å¾ìÇÑ»ß¡ä
BEENOS³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡§3328¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò£Ã£Á£Ò£Ô£Á¡¡£È£Ï£Ì£Ä£É£Î£Ç£Ó¡Ê¥×¥é¥¤¥à¡§3688¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¸ÄÊÌ»ØÆ³³Ø±¡¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡§4745¡Ë¢¨2026/1/8¾å¾ìÇÑ»ßÍ½Äê
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥¶¥¹¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡§9696¡Ë
¢£½ü³°Í½ÄêÌÃÊÁ
¡ãÂà²ñ¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ê¥°¥íー¥¹¡§ 9331¡Ë
¢£»Ô¾ìÊÑ¹¹ÌÃÊÁ
³ô¼°²ñ¼Ò¤°¤ë¤Ê¤Ó¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡§2440¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥à¥°¥ë¥à¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡§3690¡Ë
ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥×¥é¥¤¥à¡§6027¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡§6176¡Ë
¢¨2026Ç¯ÅÙÄê´üÌÃÊÁÆþÂØ¤Î´ð½àÆü¡Ê2026Ç¯8·î1Æü¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥á¥½¥É¥í¥¸ー¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë2026Ç¯9·î¤«¤é¿··ÐÏ¢»Ø¿ô¤Î·×»»¼°¤ËÈ¿±ÇÍ½Äê¡£
¡Ö¿··ÐÏ¢»Ø¿ô¡×¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿··ÐÏ¢»Ø¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡¢¡Ö¿··ÐÏ¢»Ø¿ô ¹½À®ÌÃÊÁ°ìÍ÷¡×¡¢¡Ö2026Ç¯ÅÙÄê´üÌÃÊÁÆþÂØ¸å¤ÎÌÃÊÁ°ìÍ÷¡ÊÍ½Äê¡Ë¡×(https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2025/12/d2b9448b20d05bfa903da0d566bf4bff.pdf)
¹½À®ÌÃÊÁ¿ô¡§ 137ÌÃÊÁ¡Ê2025Ç¯12·î15Æü¸½ºß¡Ë
¡ÊÃí¡ËÌÃÊÁ¿ô¤Ï¡¢²ÃÌÁ´ë¶È¤Î¾å¾ìÇÑ»ßÅù¤ËÈ¼¤¤¡¢º£¸åÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿··ÐÏ¢»Ø¿ô¤Î¼èÆÀ¤äÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¿··ÐÏ¢»öÌ³¶É¡¡index@jane.or.jp