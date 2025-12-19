¥Ù¥È¥Ê¥àËÌÉô¤Ë¤ª¤±¤ëÊªÎ®ÉÔÆ°»º¤Î³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¡Ö¥»¥à¥³ー¥× ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥Ñー¥¯¡Ê¥È¥¥¥¤¥°¥¨¥ó¡Ë¡×¤¬½×¹©～ ¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÊªÎ®ÉÔÆ°»º¤ÎÁíÄÂÂßÌÌÀÑ¤ÏÌó16ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¤Ë ～
ºåµÞºå¿ÀÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§Ê¡°æ¹¯¼ù¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥¢ー¥ë¥¤ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§µµ»³Ãé½¨¡Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÎSembcorp Development Ltd.¡Ê¥»¥à¥³ー¥× ¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¼Ò¡Ë¡Ê¢¨1¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Sembcorp Infra Services Pte. Ltd.¡Ê¥»¥à¥³ー¥× ¥¤¥ó¥Õ¥é ¥µー¥Ó¥¹¼Ò¡Ë¤Ë½Ð»ñ¤·¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àËÌÉô¡¦ÃæÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊªÎ®ÉÔÆ°»º¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£ÈÌ¡¢³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¥Ù¥È¥Ê¥àËÌÉô¤Î VSIP¥Ï¥¤¥Õ¥©¥óÊ£¹çÅÔ»Ô¡¦¹©¶ÈÃÄÃÏÆâ¤ÎÊªÎ®ÉÔÆ°»º¡Ö¥»¥à¥³ー¥× ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥Ñー¥¯¡Ê¥È¥¥¥¤¥°¥¨¥ó¡Ë¡×¤¬½×¹©¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÊª·ï¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¡¢¥»¥à¥³ー¥× ¥¤¥ó¥Õ¥é ¥µー¥Ó¥¹¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë½×¹©ºÑ¤ÎÊªÎ®ÉÔÆ°»º¤ÎÃæ¤Ç¡¢½é¤Î2³¬·ú¤ÆÁÒ¸Ë¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1Åï¤¢¤¿¤ê¤ÎÄÂÂßÌÌÀÑ¤ÏÌó2ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¤È²áµîºÇÂç¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÊª·ï¤Î½×¹©¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ½×¹©ºÑ¤ÎÊªÎ®ÉÔÆ°»º¤Ï¡¢ËÌÉô¥Ï¥¤¥Õ¥©¥ó»ÔÆâ¤Î6Åï¤ÈÃæÉô¤Î6Åï¡Ê¥¯¥¢¥ó¥¬¥¤¾ÊÆâµÚ¤Ó¥²¥¢¥ó¾ÊÆâ¤Î³Æ3Åï¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ·×12Åï¡¦ÁíÄÂÂßÌÌÀÑÌó16ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¡Ê¢¨2¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥»¥à¥³ー¥× ¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¼Ò¤ÏSembcorp Industries Ltd.¡Ê¥»¥à¥³ー¥× ¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¥º¼Ò¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¹©¶ÈÃÄÃÏ³«È¯¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÌó35Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë·Ð¸³¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ¸½ºß·úÀßÃæ¤Ç¡¢2026Ç¯Åßº¢¤Ë½×¹©Í½Äê¤Î¥»¥à¥³ー¥× ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥Ñー¥¯¡Ê¥Ç¥£¥ó¥Öー¡Ë¤Î5Åï¤¬½×¹©¤¹¤ë¤È¡¢¹ç·×17Åï¡¦ÁíÄÂÂßÌÌÀÑÌó24ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ËÜÊª·ï¤Î³µÍ×
¡Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¾Î¡Û¥»¥à¥³ー¥× ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥Ñー¥¯¡Ê¥È¥¥¥¤¥°¥¨¥ó¡Ë
¡ÚÉßÃÏÌÌÀÑ¡ÛÌó23,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¡ÊÌó7,000ÄÚ¡Ë
¡Ú·úÊª¹½Â¤¡ÛÃÏ¾å2³¬·ú
¡ÚÅï¿ô¡Û1Åï
¡ÚÄÂÂßÌÌÀÑ¡ÛÌó20,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¡ÊÌó6,000ÄÚ¡Ë
¡ÚÃå¹©¡Û2024Ç¯10·î
¡Ú½×¹©¡Û2025Ç¯11·î
¢¡ËÜÊª·ï¤ÎÎ©ÃÏ
ËÜÊª·ï¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àËÌÉôºÇÂç¤Î¹ÁÏÑÅÔ»Ô¥Ï¥¤¥Õ¥©¥ó»Ô¤ÎVSIP¥Ï¥¤¥Õ¥©¥óÊ£¹çÅÔ»Ô¡¦¹©¶ÈÃÄÃÏÆâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»Ô¤Ï¹Á¤ä¶õ¹Á¤Ë¤â¶áÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¼óÅÔ¥Ï¥Î¥¤»Ô¤È¼çÍ×´´ÀþÆ»Ï©¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹°èÊªÎ®µòÅÀ¤È¤·¤Æ¹â¤¤Í¥°ÌÀ¤ò»ý¤ÄÎ©ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¹©¶ÈÃÄÃÏ¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëÎ¾À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤Î¤â¤È¤Ç³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀßÈ÷Åù¤Î¥Ïー¥ÉÌÌ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¡¢¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÊªÎ®ÉÔÆ°»º¤Î½×¹©ºÑÊª·ï°ìÍ÷
¢¡ºåµÞºå¿ÀÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³µÍ×
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡ÛºåµÞºå¿ÀÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú½êºßÃÏ¡ÛÂçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄ1ÃúÌÜ1ÈÖ4¹æ ºåµÞ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ëÆâ
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÊ¡°æ ¹¯¼ù
¡Ú»ñËÜ¶â¡Û124²¯±ß
¡ÚÇä¾å¹â¡Û1,719²¯±ß¡Ê2025Ç¯3·î´ü¡Ë
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÄÂÂß¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯¡¢¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢ÉÔÆ°»º¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¬¾ù¡¦ÄÂÂß¡¢¸Í·ú½»Âð¡¦ÂðÃÏ¤ÎÊ¬¾ù¡¢Ãç²ð¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¢ÄÂÂß´ÉÍý¡¢
ÅÚÃÏ³èÍÑ¤Ê¤É
¡Ú½¾¶È°÷¿ô¡Û1,008Ì¾¡Ê2025Ç¯3·î31Æü¸½ºß¡Ë
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥¢ー¥ë¥¤ー¤Î³µÍ×
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥¢ー¥ë¥¤ー
¡Ú½êºßÃÏ¡ÛÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç2-10-1 ¸×¥ÎÌç¥Ä¥¤¥ó¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°ÅìÅï19³¬
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡Ûµµ»³ Ãé½¨
¡Ú»ñËÜ¶â¡Û53²¯±ß¡Ê2025Ç¯7·î31Æü¸½ºß¡Ë
¡ÚÇä¾å¹â¡Û774²¯±ß¡Ê2025Ç¯7·î´ü¡Ë
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡ÛÊªÎ®»ÜÀß¤ÎÄÂÂß¡¢´ÉÍý¡¢³«È¯¡¢Ãç²ð¡¢Åê»ñ½õ¸À
¡Ú½¾¶È°÷¿ô¡Û372Ì¾¡Ê2025Ç¯7·î31Æü¸½ºß¡Ë
¡ÊÃí¡Ë¡ÖÇä¾å¹â¡×¡¦¡Ö½¾¶È°÷¿ô¡×¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÏ¢·ë¥Ùー¥¹¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¥»¥à¥³ー¥× ¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¼Ò¤Î³µÍ×
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡ÛSembcorp Development Ltd.
¡Ú½êºßÃÏ¡Û30 Hill Street #03-01 Singapore 179360
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛLee Ark Boon
¡Ú»ñËÜ¶â¡Û2²¯3,180ËüSG¥É¥ë¡ÊÌó274²¯3,820Ëü±ß¡¢2025Ç¯10·î31Æü¸½ºß¡Ë
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡ÛÅÔ»Ô³«È¯
¡Ú½¾¶È°÷¿ô¡Û70Ì¾¡Ê2025Ç¯10·î31Æü¸½ºß¡Ë
¢¡¥»¥à¥³ー¥× ¥¤¥ó¥Õ¥é ¥µー¥Ó¥¹¼Ò¤Î³µÍ×
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡ÛSembcorp Infra Services Pte. Ltd.
¡Ú½êºßÃÏ¡Û30 Hill Street #03-01 Singapore 179360
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛLee Ark Boon
¡Ú»ñËÜ¶â¡Û7,110ËüUS¥É¥ë¡ÊÌó109²¯4,800Ëü±ß¡¢2025Ç¯10·î31Æü¸½ºß¡Ë
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡ÛÊªÎ®ÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ
