¡ÚÈéÉæ²ÊÀìÌç°å¤¬10Ç¯¤ÎÎ×¾²¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë³«È¯¡¡¥Àー¥Þ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHE CELL LAB¡Ê¥¶¡¦¥»¥ë¥é¥Ü¡Ë¡×¤¬ÆüËÜËÜ³Ê»ÏÆ°¡Û
´Ú¹ñ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥Àー¥Þ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHE CELL LAB¡Ê¥¶¡¦¥»¥ë¥é¥Ü¡Ë¡×¡£
¤½¤ó¤ÊTHE CELL LAB¤¬¡¢12·î¤«¤éQoo10¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢RE:MAKE¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÅ¸³«¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖTHE CELL LAB¡Ê¥¶¡¦¥»¥ë¥é¥Ü¡Ë¡×¤Ï
´Ú¹ñ¤ÎÈéÉæ²ÊÀìÌç°å¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìó35Ëü¿Í¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤ò»ý¤ÄÈéÉæ°å³ØÀìÌçYouTuber¡ÖÈéÉæ¥·¥à¡Ê피부심¡Ë¡×¤³¤È¥·¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Á¥ç¥ë±¡Ä¹¤¬³«È¯¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Àー¥Þ¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥·¥à±¡Ä¹¤Ï¡¢ÈéÉæ²ÊÀìÌç°å¤ÎÃæ¤ÇÅÐÏ¿¼Ô¿ô¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ò¸Ø¤ê¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÇÎÅ¸½¾ì¤ÇÃßÀÑ¤·¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÎ×¾²·Ð¸³¤È¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ½ÉÊ³«È¯¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
THE CELL LAB¤Ï¡¢Äã»É·ã½èÊý¤ÈÈ©¥Ð¥ê¥¢¤Î¥±¥¢¤òÃæ³Ë²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈéÉæ´ÉÍý¤Î¸½¾ì¤«¤éÆÀ¤¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤â¤È¤ËÀ½ÉÊÀß·×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÉÒ´¶¤ÊÈ©¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿À®Ê¬¹½À®¤È¡¢Æü¾ïÅª¤ÊÈ©¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÊý¸þÀ¤Ë¤è¤ê¡¢ÀìÌçÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅ¸½¾ì¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¿®Íê¤È¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«
¹¾Æî¤Ë¤¢¤ë¡ÖTHE CELLÈéÉæ²Ê¡×¤ÏºÇ¶á¡¢Æ»Ã«Æ¶¤Ø³ÈÄ¥°ÜÅ¾¤·¡¢
ÈéÉæ²ÊÀìÌç°å7Ì¾¤¬ºßÀÒ¤·¤Ê¤¬¤é³¤³°´µ¼Ô¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
THE CELL LAB¤Ï¸½ºß¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¦ËÌÊÆ¡¦ÃæÅì¤ò´Þ¤à15¥«¹ñ°Ê¾å¤ØÍ¢½Ð¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢
ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ø¤ÎÅ¸³«¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅ¥Ùー¥¹¤Î¥Àー¥Þ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯Îð¤ÈÈ©Çº¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿3¤Ä¤Î¥é¥¤¥ó¹½À®
THE CELL LAB¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢µ¡Ç½¤ÈÇ¯ÎðÁØ¤Ë±þ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î3¥é¥¤¥ó¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë ¥»¥ë¥Èー¥ó¥é¥¤¥óÆÃµö¼èÆÀ¤Î¾¾Í³ÍèCICAÀ®Ê¬¡Ö¥Ùー¥¿¥·¥È¥¹¥Æ¥íー¥ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×ÇÛ¹ç¢ª 30～40Âå¸þ¤±¡¢È©¥Ð¥ê¥¢¡¦ÄÃÀÅ¥±¥¢
- ¥Ú¥ó¥¿¥¹¥Æ¥à¥é¥¤¥ó¥Ò¥È´´ºÙË¦ÇÝÍÜ±Õ¤ò´Þ¤à5¼ï¤ÎÍÍÑÀ®Ê¬ÇÛ¹ç¢ª ¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤ËÆÃ²½
- ¥æー¥¹¥×¥í¥âー¥Æ¥£¥ó¥°¥é¥¤¥ó10～20Âå¤Î¥Ë¥¥ÓÈ©¡¦ÉÒ´¶È©¸þ¤±¢ª Äã»É·ã½èÊý¤ÎÌÓ·ê¥±¥¢¥é¥¤¥ó
¥æー¥¹¥×¥í¥âー¥Æ¥£¥ó¥°¥é¥¤¥ó ¥Ù¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à
1. ¥æー¥¹¥×¥í¥âー¥Æ¥£¥ó¥° ¥È¥Êー¥Ñ¥Ã¥É
¥¥ã¥í¥Ã¥È¥³¥éー¥²¥óÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÄÃÀÅ¤È±ÉÍÜ¥±¥¢¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤ë¥È¥Êー¥Ñ¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£
ÂçÈ½¥µ¥¤¥º¤Ç¹¤¤ÈÏ°Ï¤Î¥±¥¢¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢Ë»¤·¤¤Êý¤ä³ØÀ¸ÁØ¤Ë¤â¿Íµ¤¡£
¥á¥¤¥¯Á°¤Î»ÈÍÑ¤Ç¡Ö¥á¥¤¥¯¤Î¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¥æー¥¹¥×¥í¥âー¥Æ¥£¥ó¥° ¥¢¥ó¥×¥ë
¥æー¥¹¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
Ìµ¹áÎÁ¡¦Äã»É·ã½èÊý¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ç¥¤¥êーÈþÍÆ±Õ¤Ç¤¹¡£
3. ¥æー¥¹¥×¥í¥âー¥Æ¥£¥ó¥° ¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¥ß¥¹¥È
»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢¼ê·Ú¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤ÈÌÓ·ê¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¥ß¥¹¥È¡£
¥á¥¤¥¯¤Î¾å¤«¤é»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥Õ¥£¥¯¥µー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢²Æ¾ì¤ÎÌÓ·êµÍ¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤äÇØÃæ¥Ë¥¥ÓÂÐºö¤È¤·¤Æ¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
Î×¾²¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¿®Íê¤Î¥Àー¥Þ¥³¥¹¥á
THE CELL LAB¤Ï¡¢ÈéÉæ²ÊÀìÌç°å¤ÎÎ×¾²·Ð¸³¤È¥Çー¥¿¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢
Äã»É·ã½èÊý¤ÈÈ©¥Ð¥ê¥¢¥±¥¢¤ò¼´¤È¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
È©Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Àー¥Þ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤«¤é¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤Ø¤ÈÅ¸³«¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¡ÖTHE CELL LAB¡Ê¥¶¡¦¥»¥ë¥é¥Ü¡Ë¡×¤¬¡¢
ÆüËÜ¤Î¥Àー¥Þ¥³¥¹¥á»Ô¾ì¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£