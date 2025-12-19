¡Ú¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡ÛÂè2²ó¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó ¥¦¥©¥Ã¥Á ¥×¥é¥¤¥º ¥Õ¥©ー ¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥º¡×¼ø¾Þ¼°¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÈºÇ½ª¿³ºº°÷¤¬È¯É½
Finalist 2025-2026
Daizoh Makihara Watchcraft Japan
Daizoh Makihara Watchcraft Japan - ËÒ¸¶ÂçÂ¤ - ¡ÖBeauty Of Nature¡×
2017Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÆÈÎ©·Ï¥¦¥©¥Ã¥Á¥áー¥«ー
¡ÖBeauty Of Nature¡×¤Ï¡¢¼«Æ°¤Ç³«ÊÄ¤¹¤ë²ÖÊÛ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÈ÷¤¨¡¢2¤Ä¤Î»þ´ÖÉ½¼¨¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ÆÆ°ºî¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÏÓ»þ·×¡£10»þ°ÌÃÖ¤Î24»þ´ÖÉ½¼¨¤È2»þ°ÌÃÖ¤Î12»þ´ÖÉ½¼¨¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÆÈ¼«¤Î¼þ´ü¤ÇÆ°¤¡¢ÀßÄê¤µ¤ì¤¿´Ö³Ö¤ÇÊÄ¤¸¤Þ¤¹¡£¼ê´¬¤¥àー¥Ö¥á¥ó¥ÈDM 02¤Ï¡¢122Ç¯´Ö¤Ç1Æü¤Î¸íº¹¤È¤¤¤¦¹âÀºÅÙ¤ò¸Ø¤ë¥Ñー¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë¡¦¥àー¥ó¥Õ¥§¥¤¥ºµ¡¹½¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸»úÈ×¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¥¬¥é¥¹µ»Ë¡¡Ö¹¾¸ÍÀÚ»Ò¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥á¥¸¥í¤Èºù¡×¤òÉ½¸½¡£¥±ー¥¹¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¼êÄ¦¤ê¤ÎËã¤ÎÍÕÌÏÍÍ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥´ー¥ë¥ÉÀ½¥±ー¥¹¤ÏÄ¾·Â42 mm¡¢25ÀÐ¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ÏËè»þ18,000¿¶Æ°¤Ç¶îÆ°¡£
¡Ö¥¦¥©¥Ã¥Á¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò³Ø¤Ö³ØÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥¦¥©¥Ã¥Á¤òÁÏ¤ê¤¿¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ÈÅÁÅý¹©·Ý¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡£
Finalist 2025-2026
¥Õ¥¡¥à¡¦¥¢¥ë¡¦¥Ï¥Ã¥È
¥Õ¥¡¥à¡¦¥¢¥ë¡¦¥Ï¥Ã¥È - ¥·¥ó¥ä¥ó¡¦¥À¥¤- ¡ÖMobius¡×
2024Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÆÈÎ©·Ï¥¦¥©¥Ã¥Á¥áー¥«ー
¡ÖMobius¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÆó¼´¥È¥¥ー¥ë¥Ó¥è¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿µ¡³£¼°¼ê´¬¤¥¦¥©¥Ã¥Á¡£¤½¤Î¹½Â¤¤òÄêµÁ¤¹¤ëÌµ¸Â¤Î¥ëー¥×¤Ë°ø¤ó¤ÇÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢µÕÀâ¤È»í¾ð¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÒÂ¦¤Ë¤ÏÆó¼´¤Ç²óÅ¾¤¹¤ë¥á¥Ó¥¦¥¹·Á¾õ¤Î¥È¥¥ー¥ë¥Ó¥è¥ó¥±ー¥¸¤¬¼ý¤á¤é¤ì¡¢È¿ÂÐÂ¦¤Ë¤ÏÅÁÅýÅª¤ÊÊ¸»úÈ×¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥ì¥È¥í¥°¥éー¥ÉÉ½¼¨¤È¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¢¥ïーµ¡¹½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈÁÏÅª¤ÊÉ½¼¨¤òºÎÍÑ¡£µ¡³£¼°»þ·×¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î»î¤ß¤Ç¤¹¡£42.2 mm ¡ß 24.3 mm¤È¹µ¤¨¤á¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡¢200»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¼êºî¶È¤òÍ×¤¹¤ë¥é¥°¥ì¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡Ö²¿Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç³Ø¤Ó¡¢Æ¯¤¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¿ô¡¹¤Î´ñÀ×¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Á¡¢»ä¤Ï¼«¤é¤Î¼ê¤Ç²¿¤«¤òÁÏÂ¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥à¡¦¥¢¥ë¡¦¥Ï¥Ã¥È¤Ï¡¢ÅÁÅý¤ÈÌ¤Íè¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
Finalist 2025-2026
¥Ï¥¼¥Þ¥ó¡õ¥â¥Ê¥ó
¥Ï¥¼¥Þ¥ó¡õ¥â¥Ê¥ó - ¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥â¥Ê¥ó¡õ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥Ï¥¼¥Þ¥ó - ¡ÖSchool Watch¡×
2024Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÆÈÎ©¥¦¥©¥Ã¥Á¥áー¥«ー
2¿Í¤Î¥¦¥©¥Ã¥Á¥áー¥«ー¤¬½Ð°©¤Ã¤¿¥â¥ë¥Èー¤Î»þ·×À½Â¤³Ø¹»¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤È¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¡ÖHazemann & Monnin School Watch¡×¤ò¿·¤¿¤Ë²ò¼á¤·¤¿¤â¤Î¡£39.5 mm¥±ー¥¹¤Ë¡¢´ûÂ¸¤Î¹½Â¤¤ËÍê¤é¤º¡¢¹½ÁÛ¡¢À½Â¤¡¢»Å¾å¤²¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«¼Ò¤Ç³«È¯¤·¤¿HM01¥¥ã¥ê¥Ðー¤òÅëºÜ¡£´°àú¤ËÆ±´ü¤¹¤ë2¤Ä¤Îµ©¾¯¤ÊÊ£»¨µ¡¹½¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¥ã¥ê¥Ðー¤Ï¡¢ËèÀµ»þ¤Ë»þ¤ò¹ð¤²¤ë¥Ñ¥Ã¥·¥ó¥°¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¡¢½Ö»þ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¢¥ïーÉ½¼¨¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢ÀºåÌ¤«¤Ä¥À¥ó¥¹¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë»íÅª¤Êµ¡³£»Å³Ý¤±¤ÎÆ°¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥¼¥Þ¥ó¡õ¥â¥Ê¥ó¤Ï¡¢¿¿¤ÎÊ£»¨µ¡¹½¤òÈ÷¤¨¤¿¥¦¥©¥Ã¥Á¤òÁÏÂ¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë¤Ð¤ì¤¿¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÍ§¾ð¤È¹âµé»þ·×À½Â¤¤Ø¤Î¶¦ÄÌ¤Î¾ðÇ®¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£
Finalist 2025-2026
¥ì¥Ç¥éー
¥ì¥Ç¥éー - ¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥ì¥Ç¥éー - ¡ÖCIC 39 mm Racing Green¡×
1985Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÆÈÎ©¥¦¥©¥Ã¥Á¥áー¥«ー
¥ì¥Ç¥éー¤Î¡ÖCIC 39 mm Racing Green¡×¤Ï¡¢ÏÓ»þ·×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Õ¥ëµ¡Ç½¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¡¦¥Ç¥Æ¥ó¥ÈÃ¦¿Êµ¡¤òºÎÍÑ¡£¥Ä¥¤¥óÃ¦¿Êµ¡¤ò»ý¤Ä¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤È¥Ç¥å¥¢¥ë¡¦¥ë¥â¥ó¥È¥ïー¥ë ¥Ç¥¬¥ê¥Æ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë°ìÄê¤ÎÆ°ÎÏÅÁÃ£¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ©ÌÀ¤Ê¥±ー¥¹¥Ð¥Ã¥¯±Û¤·¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢212¸Ä¤ÎÉôÉÊ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Æó½Å¤Î»õ¼ÖÎó¤È¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Õ¥©ー¥¹µ¡¹½¤òÏª¤ï¤Ë¼¨¤¹°ìÊý¡¢¥µ¥ó¥É¥Ö¥é¥¹¥È²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥Þ¥Ã¥È»Å¾å¤²¤Î¥À¥¤¥¢¥ë¤Ï¡¢ÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¤ÎÃ¦¿Êµ¡¹½¤ä¡¢µÕ¿ÊÉÃ¿ËÉÕ¤¤ÎÁØ¾õ¥µ¥Ö¥À¥¤¥¢¥ë¤ò¶¯Ä´¡£Ä¾·Â39 mm¤Î¥±ー¥¹¤Ï¸ü¤µ10.75 mm¡¢COSCÇ§Äê¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ï98%¤¬¼«¼ÒÀ½Â¤¡£
¡Ö¥ì¥Ç¥éー¤Ï¡¢µ¡³£¼°»þ·×µ¡¹½¤òÍý²ò¤·´°À®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡¢ÀÅëí¤«¤ÄË°¤¯¤Ê¤ÄÉµá¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¥á¥¤¥¥ó¥°¤Î¿¿¿ñ¤Ë½É¤ëµ»¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡×¡£
Finalist 2025-2026
¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö
¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö- ´Ø Ë¡»Ë - ¡ÖFading Hours¡×
2024Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÆÈÎ©·Ï¥¦¥©¥Ã¥Á¥áー¥«ー
Åìµþ¤Ç¹½ÁÛ¤µ¤ì¼êºî¶È¤Çºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿ÏÓ»þ·×¡ÖFading Hours¡×¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼«¼Ò¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿µ¡³£¼°¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤È¡¢¥À¥¤¥¢¥ë¼«ÂÎ¤òÃ¡¤¤¤Æ²»¤ò½Ð¤¹¿âÄ¾¤Ë¼èÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Ï¥ó¥ÞーÉÕ¤¤Î¡¢¤½¤Î¼ï¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥¢¥éー¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áàºî¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥éー¥àµ¡Ç½¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¥â¥Î¥×¥Ã¥·¥ãー¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥éー¥à»þ¹ï¤Ï²óÅ¾¥Ù¥¼¥ë¤ÇÀßÄê¡£¥¢¥éー¥àµ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥¢¥éー¥àÀìÍÑ¤Î»þ¿Ë¤ÈÊ¬¿Ë¤Ï¡¢»þ¹ï¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¿Ë¤ÎÎ¢¤Ë±£¤ì¤Þ¤¹¡£Ä¾·Â40 mm¤Î¥Á¥¿¥ó¥±ー¥¹¤Ï¥é¥°Éý44 mm¡¢¸ü¤µ¤Ï¤ï¤º¤«12 mm¡£¼ê´¬¤¤Î¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ï50»þ´Ö¤Î¥Ñ¥ïー¥ê¥¶ー¥Ö¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¦¥©¥Ã¥Á¥á¥¤¥¥ó¥°¤ÎÅÁÅý¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢È¯ÌÀ¤ÎÀº¿À¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Æü¾ï¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¿·¤·¤¤µ¡¹½¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
2026Ç¯3·î24Æü(²Ð)¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥Õ¥©¥ó¥À¥·¥ª¥ó ¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢5Ì¾¤«¤é¤Ê¤ë¿³ºº°÷ÃÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢5Ì¾¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¼«¤é¤Î¥¿¥¤¥à¥Ôー¥¹¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¿³ºº°÷ÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025-2026Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó ¥¦¥©¥Ã¥Á ¥×¥é¥¤¥º ¥Õ¥©ー ¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥º¡×¤Î5Ì¾¤Î¿³ºº°÷¤Ï¡¢ÀìÌç²È°Ñ°÷²ñ¤Î¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁªÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿³ºº°÷¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê(¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç)¡§
¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¡§¥¥ã¥í¥ë¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥Æ¥£¥¨-¥«¥¶¥Ô ¡Ö¥¿¥°¡¦¥Û¥¤¥äー¡×¤Î¥ªー¥È ¥ª¥ë¥í¥¸¥å¥êー¤ª¤è¤Ó¥àー¥Ö¥á¥ó¥ÈÀïÎ¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡§¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥Øー¥ì¥ó ¡ÖMonochrome Watches¡×¤ÎÁÏÀß¼Ô·óÊÔ½¸Ä¹
¥Þ¥Á¥åー¡¦¥¨¥¸¡§¡Ö¥é¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥¯¡¦¥Ç¥å¡¦¥¿¥ó ¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
¥¦¥©¥Ã¥Á°¦¹¥²È ¥Õ¥é¥ó¥½¥ï-¥¶¥Ó¥¨¥ë¡¦¥ª¥ô¥¡ー¥¹¥Æ¥¤¥¯¡§¡ÖEquation du Temps¡×¤ÎÁÏÀß¼Ô·óÊÔ½¸¼Ô
¥«¥ê¡¦¥ô¥Æ¥£¥é¥¤¥Í¥ó¡§¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¥áー¥«ー¡¢¥¢¥È¥ê¥¨¡Ö¥ô¥Æ¥£¥é¥¤¥Í¥ó¡×¤Î¥ªー¥Êー
¡Ö¥é¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥¯¡¦¥Ç¥å¡¦¥¿¥ó ¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ï¡¢2002Ç¯¤Ë¡Ö¥¿¥ó¥Öー¥ë¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¦¥©¥Ã¥Á¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¡¢°ÊÍè¡¢Î¹¤Ø¤Î¥á¥¾¥ó¤Î¾ðÇ®¤È¶¯¤¯¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂî±ÛÀ¤ÎÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤Ãµµæ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2014Ç¯10·î¡¢¥á¥¾¥ó¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥á¥¤¥é¥ó¤Ë¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¿¥¤¥à¥Ôー¥¹¤òÀ¸¤à¤¿¤á¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤ÄºÇÀèÃ¼»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¿·¤·¤¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥á¥¤¥¥ó¥°¥¢¥È¥ê¥¨¤ò³«Àß¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡Ö»þ¤Î¹©¾ì¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥é¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥¯¡¦¥Ç¥å¡¦¥¿¥ó ¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×¤Ï¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥¦¥©¥Ã¥Á¥á¥¤¥¥ó¥°¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃ¼ìµ»Ç½¤¹¤Ù¤Æ¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆÈÎ©À¤È²è´üÅª¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÆÃ¿§¤È¤¹¤ë¡Ö¥é¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥¯¡¦¥Ç¥å¡¦¥¿¥ó ¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×¤Ï¡¢4,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¤¥¹¥Úー¥¹¤Ë¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¿¦¿Í¤ÎÆ»¶ñ¤È¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥¦¥©¥Ã¥Á¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ë·È¤ï¤ëÌ¾»þ·×¿¦¿Í¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ï¡¢¸Ø¤ê¤¢¤ë¡ÖSwiss Made¡×¤Î¥é¥Ù¥ë¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ëÊÂ³°¤ì¤¿´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1854Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ï¡¢³×¿·¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¾ï¤ËºÇ¹âµé¤ÊÉÊ¼Á¤ÇÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤â¥È¥é¥Ù¥ë¥é¥²ー¥¸¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ç¤¢¤ë¡¢ÁÏ¶È¼Ô¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡ÖÎ¹¤Î¿¿¿ñ(¤³¤³¤í)¡×¤ÎÀº¿À¤òÃé¼Â¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂçÃÀ¤µ¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¡¢Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç·úÃÛ²È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ËÌç¸Í¤ò³«¤¡¢¥×¥ì¥¿¥Ý¥ë¥Æ¡¢¥·¥åー¥º¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á & ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃúÇ«¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤¬¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤¤¤«¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¾Ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó ¥¦¥©¥Ã¥Á ¥×¥é¥¤¥º ¸ø¼°¥µ¥¤¥Èlouisvuittonwatchprize.com(https://www.louisvuittonwatchprize.com/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£