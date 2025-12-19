Kollus VOD¤¬¼¡À¤ÂåOS¡ÖVega OS¡×¸ø¼°¥µ¥Ýー¥È¤ò³«»Ï
Ë¡¿Í¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É·¿Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖKollus VOD¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Æ¥Î¥¤¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¡§Íû µü¶å¡¢Ìø ¾µ²µ¡Ë¤Ï¡¢¼¡À¤ÂåOS¡Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥ª¥Ú¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡ÖVega OS¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¸ø¼°µ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È¤ª¤è¤Ó³«È¯¥¬¥¤¥É¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÏVega OS´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Î°ÂÄê¤·¤¿¥íー¥ó¥Á¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëµ»½Ñ»Ù±ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤Î¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì»²Æþ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¼¡À¤ÂåOS¡ÖVega OS¡×¤È¤Ï
Vega OS¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎAndroid¥Ùー¥¹¤ÎFire OS¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Linux¥Ùー¥¹¤ÎÆÈ¼«¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢Amazon¤¬Å¸³«¤ò¿Ê¤á¤ë¿·À¤Âå¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸þ¤±¥ª¥Ú¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þー¥ÈTV¤ò´Þ¤à¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥ÉTV¡ÊCTV¡Ë¤ä³Æ¼ï¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤Î±ÇÁüÂÎ¸³¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊÉ¸½àOS¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Vega OS¡¡¼çÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Ý¥¤¥ó¥È£±.¡§Vega OS¸ø¼°¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë½àµò¤·¤¿ºÇÅ¬²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡
¡¦Vega OS¤Ë¤ª¤±¤ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö³«È¯¤ÎÊ£»¨À¤ò²ò¾Ã
¡¦React Native¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê¤Ë½à¤º¤ë¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤ò¼Â¸½
¡¦Ê£¿ô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç°ÂÄê²ÔÆ¯¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëHTML5¥×¥ì¥¤¥äー»ñ»º¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³èÍÑ
¡¦DRM¤ª¤è¤Ó¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¥í¥¸¥Ã¥¯¤Î¿®ÍêÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë¸þ¾å
¥Ý¥¤¥ó¥È£².¡§Vega OS´Ä¶ÆÃÍ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿DRM¡¦ÄÌ¿®ºÇÅ¬²½¥¬¥¤¥É¤òÄó¶¡
Vega OS´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢µ»½ÑÅª²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëWidevine DRM¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÄÌ¿®¤Î°ÂÄêÀÌäÂê¤ËÂÐ¤·¡¢É¬¿Ü¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½À®¥¬¥¤¥É¤òÄó¶¡¡£
Ê£»¨¤Ê Vega OS ´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë³«È¯¤ª¤è¤Ó¥Æ¥¹¥È´ü´Ö¤òÃ»½Ì¤·¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¿×Â®¤Ë»Ô¾ì¤Ø»²Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥«¥Æ¥Î¥¤¥É¤Ï¡¢º£²ó¤ÎVega OS¸ø¼°¥µ¥Ýー¥È³«»Ï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢OTT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½ÑÅª¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò°ìÁØ¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Vega OS¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼¡À¤Âå¥Ç¥Ð¥¤¥¹´Ä¶¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¹ñÆâ³°¤Î¸ÜµÒ´ë¶È¤¬¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤Ø±ß³ê¤Ë»²Æþ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹³ÈÂç¤ª¤è¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Kollus VOD¤È¤Ï
Kollus VOD¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿µ»½ÑÎÏ¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¸þ¤±¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¶µ°é¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ÂÄê¤·¤¿¹â²è¼Á¤ÇÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
Vega OS¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãÆÃÀ¤ËºÇ¤âÅ¬¤·¤¿Kollus VOD¡£¥¬¥¤¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤ÏVega OS»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÂÄêÀ¡¦³ÈÄ¥À¡¦¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Æ¥Î¥¤¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´Ú¹ñNo.1¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÄó¶¡´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤Èµ»½ÑÎÏ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢OTT¡¢¥·¥çー¥È¥Õ¥©ー¥à¥Ó¥Ç¥ª¡¢¥á¥Ç¥£¥¢»ñ»º´ÉÍý¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥Ç¥ª´ØÏ¢ÎÎ°è¤ËSaaS·¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Æ¥Î¥¤¥É
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¿·Àî1-2-12 ¶â»³¥Ó¥ë6³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§Íû µü¶å¡¢Ìø ¾µ²µ
ÀßÎ©¡§2014Ç¯6·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥Ç¥ª¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¿Æ°²è¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¿Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥×¥ê³«È¯
URL¡§https://www.catenoid.net/jp/
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§080-1177-2300
¥áー¥ë¡§jp_sales@catenoid.net
https://www.catenoid.net/jp/contact/