Yaffle¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ömono²¡×»ÏÆ°¡ªÌ«¤«¤Ê¤¨¸¶ºî¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤ÇËÜÆü¥Ç¥Ó¥åー¡õÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡£Íè½ÕAL¡õ¥ï¥ó¥Þ¥ó·èÄê¡£

(C)KOICHIRO IWAMOTO
Artwork: Cena
ËÜÆü¡¢mono²¤ÏÂÔË¾¤Î¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°¦¾ð¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥éーºî²È¡¦Ì«¤«¤Ê¤¨»á¤Î¾×·âºî¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆËÜÆü19»þ¤Ë¤Ï¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¸ø³«¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍèÇ¯5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëmono²½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¤â¥¹¥¿ー¥È¡£
¡Ö°¦¾ð¡×ÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é(https://mono2.lnk.to/ILeftMyLoveBesideYou)
¢£ ¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Ö°¦¾ð¡×MV¤Ï19»þ¸ø³«¡ªÌ«¤«¤Ê¤¨¥ïー¥ë¥É¤Ë´ó¤êÅº¤¦¾×·âºî
ËÜÆüÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö°¦¾ð¡×¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¿¼Ê¥¤òÉÁ¤¯Ì«¤«¤Ê¤¨¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£Yaffle¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎåÌÌ©¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¥â¥Î¥¯¥íー¥à¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ì¶Ê¤À¡£
mono²¡Ö°¦¾ð¡×Music Video¤Ï¤³¤Á¤é(https://youtu.be/jhYM6-6ImUQ)
¢£ 2026Ç¯½Õ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹·èÄê
¥æ¥Ë¥Ã¥È»ÏÆ°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Íè½Õ¤Ë¤ÏÂÔË¾¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥êー¥¹¤¬·èÄê¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÏÈ¤òÄ¶±Û¤·¡¢¾ï¤Ë¥·ー¥ó¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÄó¼¨¤·Â³¤±¤ëYaffle¤¬¡¢mono²¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²»³ÚÁü¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Î¤«¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¡£
¢£ 5·î22Æü¡¢½ÂÃ«WWW X¤Ë¤Æ½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ömono² First Live¡×³«ºÅ
mono²¤ÎÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬¡¢2026Ç¯5·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë½ÂÃ«WWW X¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£ËÜÆü19»þ¤è¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡£
mono² First Live
Æü»þ¡§ 2026Ç¯5·î22Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§ ½ÂÃ«WWW X
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå: ÀÇ¹þ6,000¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ / ¥ªー¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë
¢§e+ºÇÂ®Àè¹Ô
¡Ú¼õÉÕURL¡Ûhttps://eplus.jp/mono2/
¡Ú¼õÉÕ´ü´Ö¡Û12/19(¶â)19:00 ～ 1/5(·î)23:59
¡ÚÅöÍî¡¦Æþ¶â´ü´Ö¡Û1/8(ÌÚ)13:00 ～ 1/12(·î¡¦½Ë)23:59
¼çºÅ¡§DISK GARAGE
´ë²èÀ©ºî¡§¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¥º
À©ºî¶¨ÎÏ¡§inLYNK
¢§¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»: DISK GARAGE¡¡https://info.diskgarage.com/
¡Ú¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¡Û
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¡§ mono²¡Ê¥â¥Î¥â¥Î¡Ë
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ ¡Ö°¦¾ð¡×
ÇÛ¿®Æü¡§ 2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
¥É¥é¥Þ¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§Ì«¤«¤Ê¤¨¡Ë¼çÂê²Î
mono² - Yaffle¡Ê¥ä¥Ã¥Õ¥ë¡Ë
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¿²»³Ú¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óprodzÂåÉ½¡£
Á¡ºÙ¤µ¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢Ä°¤¯¿Í¤Î¿´¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¾ð·Ê¤òÉÁ¤½Ð¤¹²»³Ú¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£°æ É÷¤äÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢iri¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢SIRUP¡¢SEKAI NO OWARI¡¢AI ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ä¥¢¥ì¥ó¥¸¤âÃ´Åö¡£¥½¥ê¥Ã¥É¤ÇÀè±ÔÅª¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥¯¤È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÉáÊ×À¤¬¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¡¢¸½ºß¤â¤Ã¤È¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¤Ò¤È¤ê¡£±ÇÁü²»³Ú¤Ç¤â³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤ÎÃ´Åöºî¤Ï¡ØÊÑ¤Ê²È¡Ù¡Ê23¡¿´ÆÆÄ¡§ÀÐÀî½ß°ì¡Ë¡¢¡Ø¥Ö¥ëー¥Ô¥ê¥ª¥É¡Ù¡Ê24¡¿´ÆÆÄ¡§Çë¸¶·òÂÀÏº¡Ë¡¢¡ØÇúÃÆ¡Ù¡Ê25¡¿´ÆÆÄ¡§±Ê°æÁï¡Ë¡¢¡ØÉö¡Ù¡Ê25¡¿´ÆÆÄ¡§¹ÔÄê·®¡Ë¡ØWIND BREAKER¡Ù¡Ê25¡¿´ÆÆÄ¡§Çë¸¶·òÂÀÏº¡Ë¤Ê¤É¡£
mono² - Cena¡Ê¥»¥Ê¡Ë
¥Üー¥«¥ë/¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£
¶¯¤µ¤ÈÑ³¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¤½¤ÎÆ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤È¡¢³Ú¶Ê¤ÎÊª¸ì¤òØá°Í¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤¬Yaffle¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ömono²¡×¤Î¥Üー¥«¥ë¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤âCena¤ÎÌ¾µÁ¤Ç²»³Ú³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥¢ー¥ÈÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â¼ê³Ý¤±¤ë¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¡£Èà½÷¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤Ê²ÎÀ¼¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¡ÖTK from ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¡¿Ã¯²æ°Ù¡×¤Î¥³ー¥é¥¹¤ä¡¢£Ã£Í¶È³¦¤«¤é¤â¥é¥Ö¥³ー¥ë¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£¡ÖÀ¼¡×¤À¤±¤Ç¡¢¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤À¡£