¶µ¿¦°÷¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ò¸ø³«¡ª¶µ°÷¤Î³Ø¤Öµ¡²ñ¤ÈÀ¸³è¤ÎÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È
ËÜ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ï¡¢¡Ö¶µ°÷¤Î³Ø¤Öµ¡²ñ¤ÈÀ¸³è¤ÎÊÝ¾ã¤òµá¤à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬¼Â»Ü¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢NPOË¡¿ÍSchool Voice Project¤¬¥¢¥ó¥±ー¥È¼ý½¸¤ÈÊ¬ÀÏ¡¢·ë²Ì¸øÉ½¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼Â»Ü¼çÂÎ¤è¤ê¡ä
¸½ºßÂçºåÉÜ¤Ç¤Ï¶µ°÷¤Î³Ø¤Öµ¡²ñ¤ÎÊÝ¾ã¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹´ü¼«¼ç¸¦½¤À©ÅÙ¤äÂç³Ø±¡ÇÉ¸¯À©ÅÙ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÙ¿¦Ãæ¤ÏÌµµë¤ÇÉû¶È¤â¸¶Â§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢À¸³èÈñ¤ä¼ø¶ÈÎÁ¤â¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢·ÐºÑÅªÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¶µ°÷¤·¤«ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤À©ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶µ°÷¤Î³Ø¤Öµ¡²ñ¤äÀ¸³è¤ÎÊÝ¾ã¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î³µÍ×
¢£ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡§Á´¹ñ¤Î¾®～¹â¹»Ç¯Îð¤Î»ùÆ¸À¸ÅÌ¤¬ÄÌ¤¦°ì¾ò¹»¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¶µ¿¦°÷
¢£¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£¼Â»ÜÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡Ê¼Â»Ü»þ¤ÎÀßÌä¤Ï¤³¤Á¤é (https://school-voice-pj.net/detail/?id=133&viewsurvey=1&utm_source=megaphone-other&utm_medium=link)¡Ë
¢£²óÅú¿ô¡¡¡§51·ï¡Ê¢¨Ä´ººÂÐ¾Ý³°¤ÎÊý¤Ë¤è¤ë²óÅú¤ò½ü¤¯¡Ë
¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì
Q. ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙÅù¤òÍøÍÑ¤·¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¢¨ ËÜÄ´ºº¤Ï²óÅú¼Ô¤Î¿½¹ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢À©ÅÙÌ¾¤âËÜ¿Í¤ÎÇ§¼±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Àµ¼°¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Q. ¤É¤³¤Ç³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÍøÍÑ¤·¤¿À©ÅÙ¤Ï¡ÖÂç³Ø±¡½¤³ØµÙ¶ÈÀ©ÅÙ¡×¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¡¢³Æ¼ïÇÉ¸¯À©ÅÙ¡Ê¸½¿¦¶µ°÷ÇÉ¸¯¡¢¶µ¿¦Âç³Ø±¡ÇÉ¸¯¤Ê¤É¡Ë¡¢¡Ö¼«¸Ê·¼È¯ÅùµÙ¶ÈÀ©ÅÙ¡×¤¬¤½¤ì¤ËÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤È¤·¤ÆÄ¹´ü¸¦½¤À©ÅÙÅù¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤Î²óÅú¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹»¼ï¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤Ï¤Û¤Ü¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
³Ø¤ó¤À¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹»¼ï¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¿¦Âç³Ø±¡¤Ç³Ø¤ó¤ÀÊý¤¬²áÈ¾¿ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¤Ç¤ÏÂ¾¤Î¹ñÆâÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤ó¤ÀÊý¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥ë¥±¥Õ¥©¥¤¥¹¥³ー¥ì¤ä¹ñ³°¤Î¸ì³Ø³Ø¹»¤Ç³Ø¤ó¤ÀÊý¡¢¡ÖFulbright program (FLTA)¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤ÇÆüËÜ¸ì¶µ»Õ¤ò¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q. ³Ø¤Ó¤Î¤¿¤á¤Ë½êÂ°¹»¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢°Ê²¼¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÍøÍÑ¤·¤¿À©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ÎÍÌµ¤ä½¼¼ÂÅÙ¹ç¤¤¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÂÎÅª¤Ê·¹¸þ¤È¤·¤Æ¶âÁ¬Åª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤Ï¡¢³Æ¼ïÇÉ¸¯À©ÅÙ¡¦¤½¤ÎÂ¾¡ÊÄ¹´ü¸¦½¤À©ÅÙÅù¡Ë¡¢Âç³Ø±¡½¤³ØµÙ¶ÈÀ©ÅÙ¡¢¼«¸Ê·¼È¯ÅùµÙ¶ÈÀ©ÅÙ¤Î½ç¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸¡ÖÂç³Ø±¡¤Ç¤Î½¤³Ø¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍøÍÑ¤·¤¿À©ÅÙ¤¬¡ÈÇÉ¸¯¡¦¸¦½¤¡É¤«¡ÈµÙ¶È¡É¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¼Â¾ð¤¬»Ç¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Q. ½êÂ°¹»¤ËÉüµ¢¤·¤¿¸å¡¢µëÍ¿³Û¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
½êÂ°¹»¤ËÉüµ¢¤·¤¿¸å¤Î¾ºµë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤·¡×¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤¬45%¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¾ºµë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¼Â¾ð¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³Ø±¡¤Ç¤Î½¤³Ø¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¶µ°÷ÌÈµö¤Î¼ïÎà¤¬Àì½¤ÌÈµö¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ºµë¤ÎÍÌµ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢Æ±¤¸¼«¼£ÂÎ¤Ç¤â¡Ö¤É¤ÎÀ©ÅÙ¤ò»È¤Ã¤¿¤«¡×¤Ç¾ºµë¤ÎÍÌµ¤¬°Û¤Ê¤ë»öÎã¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤È¤á
º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤«¤é¤Ï¡¢¶µ°÷¤¬¼«¤é³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëºÝ¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¸½¾õ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë·ÐºÑÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ëµó¤²¤¿ÂçºåÉÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖµÙ¿¦Ãæ¤ÏÌµµë¤«¤ÄÉû¶È¤â¸¶Â§¶Ø»ß¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤â¼«¸ÊÉéÃ´¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢Â¾¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ïºß³ØÃæ¤ÎµëÍ¿¤ä¼ø¶ÈÎÁ¤ò»Ùµë¤¹¤ëÎã¤â¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è´Ö¤Î³Êº¹¤¬ÌÀ³Î¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À©ÅÙÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¡ÖÇÉ¸¯¡¦¸¦½¤¡×·¿¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤ÏµëÍ¿¤äÊÝ¸±ÎÁ¡¢²ÈÄÂ¼êÅöÅù¤Î»Ùµë¤¬Èæ³ÓÅª¼ê¸ü¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖµÙ¶È¡×·¿¤Ç¤Ï¥µ¥Ýー¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø±¡¤Ç³Ø¤ÖÆâÍÆ¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢À©ÅÙÁªÂò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸³è¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½¤³Ø¸å¤Î¾ºµë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¡Ö¤Ê¤·¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àì½¤ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤âµëÍ¿¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬È¾¿ô¶á¤¯¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¼«¼£ÂÎÆâ¤Ç¤â¡Ö¤É¤ÎÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤«¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ºµë¤Î°·¤¤¤¬°Û¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢±¿ÍÑ¤ÎÉÔÅý°ì¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¶µ°÷¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤ÓÂ³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¶µ°é¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤¦¤¨¤ÇÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤ÏË¡Îá¤ä¹ñ¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¶µ°é¸øÌ³°÷ÆÃÎãË¡¡ÊÂè21¾ò¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¶µ°÷¤Ï¼«¤é¤Î»ñ¼Á¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¸¦µæ¤È½¤ÍÜ¤ËÅØ¤á¤ëµÁÌ³¡×¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤â2022Ç¯¤ÎÅú¿½Æâ¤Ç¶µ»Õ¤¬¡Ö¶µ¿¦À¸³¶¤òÄÌ¤¸¤ÆÃµµæ¿´¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¼«Î§Åª¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤Ë¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¡¦µ»Ç½¤ò³Ø¤ÓÂ³¤±¡×¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢¶µ°÷¤Î¼çÂÎÅª¤Ê³Ø¤Ó¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§¡ÖÎáÏÂ¤ÎÆüËÜ·¿³Ø¹»¶µ°é¡×¤òÃ´¤¦¶µ»Õ¤ÎÍÜÀ®¡¦ºÎÍÑ¡¦¸¦½¤Åù¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～¡Ö¿·¤¿¤Ê¶µ»Õ¤Î³Ø¤Ó¤Î»Ñ¡×¤Î¼Â¸½¤È¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀìÌçÀ¤òÍ¤¹¤ë¼Á¤Î¹â¤¤¶µ¿¦°÷½¸ÃÄ¤Î·ÁÀ®～¡ÊÅú¿½¡Ë(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/sonota/1412985_00004.htm)
¤·¤«¤·¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÍýÇ°¤ò»Ù¤¨¤ëÀ©ÅÙÅª¡¦·ÐºÑÅª´ðÈ×¤¬½½Ê¬¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¶µ°÷¤¬À¸³è¤òµ¾À·¤Ë¤»¤º¤Ë³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬À°¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÍýÇ°¤¬¿¿¤Ë¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¸å¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ´Ö¤Ç¤Î¹¥»öÎã¶¦Í¤äÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶µ°÷¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤ÓÂ³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
School Voice Project¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¶µ°÷¤Î¡Ö¸¦µæ¤È½¤ÍÜ¡×¤¬¼Â¼ÁÅª¤ËÊÝ¾ã¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨WEB¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥á¥¬¥Û¥ó¡×¤Îµ»ö¡Ê https://megaphone.school-voice-pj.org/2025/11/post-6493/ ¡Ë¤è¤ê¡¢¤ª¼«Í³µ½Ò¤Ç¤Î°Õ¸«¤ÎÆâÍÆ¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Á´²óÅú¤¬¥Çー¥¿¤âDL¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
±¿±ÄÃÄÂÎ¡§ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í School Voice Project
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©103-0004¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÅìÆüËÜ¶¶ÆóÃúÌÜ28ÈÖ4¹æ¡¡ÆüËÜ¶¶CET¥Ó¥ë2³¬
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û https://school-voice-pj.org/contact.html
