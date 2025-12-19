¥¢¥¯¥µ¤¬¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¤¿¤á¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡¡¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÎ¸³¡õ¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò³«ºÅ
¥¢¥¯¥µ¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§°ÂÞ¼ À»»Ê¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥¯¥µ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î7Æü¤ËÊ¡²¬¡¢12·î14Æü¤ËÀçÂæ¤Ë¤Æ¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÎ¸³¡õ¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ê¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥¢¥¯¥µ¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎµòÅÀ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖÌ¤Íè¤¬¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Î°ì´Ä¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î2025Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö½÷À¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11·î17Æü¤è¤êÆüËÜ¤Ç³«»Ï¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤ÎÆü¡¹¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢¸Ø¤ì¤ëºÍÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡×¢¨1¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ËÈ¼¤¤Êü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëCMÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤¬Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¹©É×¤äÂÐ±þÎÏ¡¢Îã¤¨¤ÐÊ£¿ô¤Î¥¿¥¹¥¯¤òÆ±»þ¤Ë¤³¤Ê¤¹Ç½ÎÏ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤ä¤ê¿ë¤²¤ëÎÏ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨2¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤¬»ý¤Ä¤³¤¦¤·¤¿ÎÏ¤ä²ÁÃÍ¤Ë¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¼«¿È¤¬µ¤¤Å¤¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¤½¤ÎÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥µ¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Æü¡¹¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È¥¢¥¯¥µ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
- ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÀéµÈÎÉ·Ã»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÎ¸³¡õ¥×¥í¤Ë¤è¤ë¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×
Âè°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÈþÍÆ¶È³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀéµÈÎÉ·Ã»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤»þÃ»¥á¥¤¥¯½Ñ¤ä¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç±Ç¤¨¤ë¥×¥í¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéµÈÎÉ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢»þ´Ö¤ÎÌµ¤¤Ä«¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¡ÖÂ¿¹¬´¶¡×¤ò¤Þ¤È¤¨¤ë¥Áー¥¯¤ÎÆþ¤ìÊý¤ä¡¢´é¤Î¡Ö³Û±ï¡×¤Ç¤¢¤ëÈý¤ÎÉÁ¤Êý¤Ê¤É¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー¡£»²²Ã¼Ô¤ÏÇ®¿´¤Ë¥á¥â¤ò¼è¤ë¤Ê¤É¤·¤Ê¤¬¤éÊ¹¤Æþ¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð´é¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀéµÈÎÉ¤µ¤ó¤¬Î¨¤¤¤ë¥×¥í¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥×¥í¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë»£±Æ¤â¼Â»Ü¡£»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤ËÀéµÈÎÉ¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ä¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÀéµÈÎÉ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡Ö»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¾å¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤³¤È¡£Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥á¥¤¥¯¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤·¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¡¢¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦YOU¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çーÂèÆóÉô¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎYOU¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¡¢»Ò°é¤Æ¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤ªÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤ò¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£28ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ò»ý¤Ä¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿§¡¹¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ë²ñ¤ï¤»¤Æ¤¤¿¡£µï¼ò²°¤Ë¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£»Ò¶¡¤Ï²È¤Î³°¤Ç°é¤Ä¤Î¤è¡×¤Ê¤É¡¢YOU¤µ¤ó¤é¤·¤¤¥æ¥Ëー¥¯¤«¤ÄËÜ¼Á¤òÆÍ¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤È¶¦´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏÂç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Æü»þ¤ª¤è¤Ó¾ì½ê¡§
2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë13:30～15:30¡ÊÊ¡²¬¡§¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÊ¡²¬ÇîÂ¿¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ë
2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë13:30～15:30¡ÊÀçÂæ¡§¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÀçÂæ¡Ë
ÆâÍÆ¡§
13:30～14:45¡¡ ¡ÚÂè°ìÉô¡ÛÀéµÈÎÉ·Ã»Ò»á¤Ë¤è¤ë¥á¥¤¥¯ÂÎ¸³¤È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¼Ì¿¿»£±Æ
14:50～15:30¡¡ ¡ÚÂèÆóÉô¡ÛYOU»á¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¥·¥çー
¥¿¥ì¥ó¥È YOU»á
ÆÈ¼«¤Î´¶À¤ò»ý¤Ä¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¡£¼«¿È¤âÂ©»Ò¤ò°ì¿Í»ý¤Ä¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¡£¤½¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÆ±À¤«¤é¤Î»Ù»ý¤âÂ¿¤¯¡¢±Ô¤¤´Ñ»¡´ã¤«¤é¤Î»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌËÜ²»¥Èー¥¯¤¬¿Íµ¤¡£
¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È ÀéµÈÎÉ·Ã»Ò»á
Cheek one¼çºË¡£¥Ó¥åー¥Æ¥£ー»ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡¢¹¹ð»£±Æ¤Î¤Û¤«¡¢¹Ö±é¤ä²½¾ÑÉÊ´ØÏ¢¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¡¢¥È¥Ã¥×¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£Á¡ºÙ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥¯¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢½÷Í¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤Î»ØÌ¾¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£
¢¨1 ¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó 2025 ³µÍ×
£±. ¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯ 11·î 17 Æü¤«¤é 12 ·î 28 Æü¤Þ¤Ç ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓCMÊü±Ç¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð·ÇºÜ´ü´Ö¡Ë
£². ¹¹ðÇÞÂÎ¡§ÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¿·Ê¹¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¡¢SNS¤Ê¤É¤Ë¤ÆÅ¸³«Í½Äê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡30ÉÃ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡§https://youtu.be/iggvLXnSFUE
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È(ÆÃÀß¥Úー¥¸): https://www.axa-holdings.co.jp/ads/2025/being-a-woman-shouldn-t-be-a-risk/
- Ä¹¼Ü¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤È¤·¤Æ¡¢À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¡×ÊÓ https://www.youtube.com/watch?v=Wcsxcwl_t1A
¤³¤ÎCMÆ°²è¤Î¥¥ã¥¹¥È¤äÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¸ò¤¨¤¿Ä¹ÊÔÆ°²è¤ò¾åµ¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥µ¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤¦¿Í¤ò±þ±ç¤·¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¿Í¡¹¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤äÀ¸¤Êý¤òÂº½Å¤·±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥µ¤Ïº£¸å¤â¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¡¢Â»³²ÊÝ¸±¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Â¿´¤È¾Íè¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¿Í¡¹¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡Ê¤´»²¹Í¡ËÅ¾ÍÑ²ÄÇ½¥¹¥¥ë¡ÊTransferable Skills¡Ë
OECD ¤Ê¤É¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤ä½¢¶È¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç¼«Á³¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¤äÌäÂê²ò·èÎÏ¡¢¶¨Æ¯ÎÏ¤Ê¤É¤Î¡ÈÈÆÍÑÅª¤Ê¥¹¥¥ë¡É¤¬¿¦¾ì¤Ç¤âÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¾ÍÑ²ÄÇ½¥¹¥¥ë¤Ï²ÈÄí¡¦¶µ°é¡¦¿¦¶È¤ÎÊ£¿ô¤Î¾ìÌÌ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢½¢¿¦¤ä¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ËÍÍø¤Ç¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤Ç¸¦µæ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2012/12/transferable-skills-training-for-researchers_g1g2065f/9789264179721-en.pdf?utm_source=chatgpt.com
¥¢¥¯¥µ¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¯¥µ¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥¢¥¯¥µ¤Î¥á¥ó¥Ðー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢2019Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿
ÊÝ¸±»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£»±²¼¤Ë¥¢¥¯¥µÀ¸Ì¿¡¢¥¢¥¯¥µÂ»³²ÊÝ¸±¤Î2¼Ò¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥µ¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¯¥µ¤ÏÀ¤³¦50¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç154,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢9,500Ëü¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢ÊÝ¸±¤ª¤è¤Ó»ñ»º±¿ÍÑÊ¬Ìî¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¹ñºÝ²ñ·×´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¯2024Ç¯¤ÎÇä¾å¤Ï1,103²¯¥æー¥í¡¢¥¢¥ó¥Àー¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥¢ー¥Ë¥ó¥°¥¹¤Ï80²¯¥æー¥í¡¢2024Ç¯12·î31Æü»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë±¿ÍÑ»ñ»ºÁí³Û¤Ï8,790²¯¥æー¥í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥µ¤Ï¥æー¥í¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥³¥ó¥Ñー¥È¥á¥ó¥ÈA¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¯¥µ¤ÎÊÆ¹ñÍÂÂ÷³ô¼°¤ÏOTC QX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¡¢¥À¥¦¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡ÊDJSI¡Ë¤äFTSE4GOOD¤Ê¤É¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¼çÍ×SRI¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÏ¢´Ä¶·×²è¡¦¶âÍ»¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡ÊUNEP FI¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊÝ¸±¸¶Â§¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÀÕÇ¤Åê»ñ¸¶Â§¡×¤Ë½ðÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*¥¢¥¯¥µ¥°¥ëー¥×¤Î¿ôÃÍ¤Ï2024Ç¯1·î～12·î¤Î¶ÈÀÓ¤Ç¤¹¡£