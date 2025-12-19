BRP¼Ò ¿·¼ÒÄ¹ ·ó CEO ¤ËDENIS LE VOT¡Ê¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥ë¡¦¥ô¥©»á¡Ë½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜÆü¡¢BRP¼Ò¤ÏDENIS LE VOT(¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥ë¡¦¥ô¥©»á)¤¬2026Ç¯2·î1ÆüÉÕ¤Ç¼ÒÄ¹·óCEO¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
DENIS LE VOT¡Ê¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥ë¡¦¥ô¥©»á¡Ë
¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥ë¡¦¥ô¥©¡ÊDenis Le Vot¡Ë»á¤ò¡¢2026Ç¯2·î1ÆüÉÕ¤Ç¼ÒÄ¹·óCEO¤ËÇ¤Ì¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¸¥ç¥¼¡¦¥Ü¥¸¥ç¥ê¡ÊJose Boisjoli¡Ë»á¤Ï¡¢Æ±Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¼ÒÄ¹·óCEO¤òÂàÇ¤¤·¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¼èÄùÌò²ñ²ñÄ¹¿¦¤«¤é¤âÂàÇ¤¤·¤Þ¤¹¡£
Î¬Îò
¡¦¥¨¥³ー¥ë¡¦¥Ç¡¦¥ß¥ó¥Ì¡¦¥É¡¦¥Ñ¥ê¡ÊEcole des Mines de Paris¡ËÂ´
¡¦1990Ç¯¤Ë¥ë¥Îー¡¦¥°¥ëー¥×Æþ¼Ò
¡¡30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢±Ä¶È¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥»ー¥ë¥¹¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢
¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ê¤É¤òÎòÇ¤
¡¡¥í¥·¥¢¤Ç¥ë¥Îー¥Ö¥é¥ó¥ÉÀÕÇ¤¼Ô¤ò6Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¸å¡¢¥æー¥é¥·¥¢ÃÏ°èÅý³çSVP¡¢
¡¡Æü»ºËÌÊÆ²ñÄ¹·óSVP¤òÎòÇ¤
¡¦2021Ç¯¤è¤ê¥À¥Á¥¢¡ÊDacia¡Ë¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È·óCEO
¡¦2026Ç¯2·î1ÆüÉÕ¤ÇBRP¼ÒÄ¹·óCEO¤Ë½¢Ç¤
¡ÚBRP¼Ò ¿·¼ÒÄ¹ ·ó CEO ¤´°§»¢¡Û
¼èÄùÌò²ñ¤«¤é¤Î¿®Íê¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢BRP¤ò¼¡¤Î¾Ï¤ØÆ³¤¯¤³¤È¤òÂçÊÑ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BRP¤Ï¡¢¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¡¢¾Íè¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯¸Ç¤Ê´ðÈ×¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤Ç¤¹¡£Âî±Û¤·¤¿µ»½ÑÎÏ¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢»Ô¾ì¤òÀÚ¤êÂó¤¯À½ÉÊ·²¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÉ¾²Á¤ÏÂ¾¤ËÎà¤ò¸«¤Þ¤»¤ó¡£Í¥½¨¤Ê¥Áー¥à¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÜµÒ¤ª¤è¤Ó¥Ç¥£ー¥éーÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢¥Ñ¥ïー¥¹¥Ýー¥Ä¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚBRP¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
BRP¼Ò¤Ï¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¥¯¥é¥Õ¥È¡ÊPWC/¿å¾å¥Ð¥¤¥¯¡Ë¡ØSea-Doo¡Ù¤ò»Ï¤á¡¢¥¹¥Îー¥âー¥Ó¥ë¡ØSki-Doo¡Ù¡¢3ÎØ¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ê¥È¥é¥¤¥¯¡Ë¡ØCan-AmSpyder/Ryker¡Ù¡¢¥ª¥Õ¥íー¥É¥Óー¥¯¥ë¡ØCan-AmATV/SSV¡Ù¤Ê¤É¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤ÎÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥«¥Ê¥À¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÊìÂÎ¤È¤Ê¤ë¥Ü¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢¼Ò¤Ï¹Ò¶õµ¡¤äÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢1937Ç¯¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¥Îー¥âー¥Ó¥ë¤ò³«È¯¤·¤¿º¢¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¥¯¥é¥Õ¥È¤ä¥ª¥Õ¥íー¥É¥Óー¥¯¥ë¤Ê¤É¤ÈÊ¬Ìî¤ò¹¤²¡¢2003Ç¯¤Ë¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿À½ÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëBRP¼Ò¤¬ÆÈÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
BRP¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀ®Ä¹¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢´ûÂ¸¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅÅÆ°¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ëÁÏÂ¤À¤òÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿80Ç¯¤ÎÅÁÅý¤ò¶»¤Ë¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥±¥Ù¥Ã¥¯½£¥ô¥¡¥ë¥¯ー¥ë¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÀ¸»º»ÜÀß¤ò¹½¤¨¡¢130¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢Ìó16,500¿Í¤ÎÇ®°Õ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¿Íºà¤ò¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯1·î31Æü»þÅÀ¡Ë
Sea-Doo URL: https://www.sea-doo.com/jp/ja/
Ski-Doo URL: https://www.ski-doo.com/jp/ja/
Can-Am URL: https://can-am.brp.com/on-road/jp/ja/