¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¡¦¥á¥É¥Æ¥Ã¥¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥É¥ìー¤ª¤è¤Ó´ûÂ¸Åê»ñ²È¤«¤é¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü

³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¡¦¥á¥É¥Æ¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÀîÅÄÍµÈþ¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¡¦¥á¥É¥Æ¥Ã¥¯¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥É¥ìー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âí¸ý ¹ÀÊ¿¡¢°Ê²¼¡Ö¥á¥É¥ìー¡×¡Ë¤ª¤è¤Ó´ûÂ¸Åê»ñ²È¤«¤é¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»ñ¶âÄ´Ã£¤Ï9·î1Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Æ¬ÄËÂÐºö¥¢¥×¥ê¡ÖÆ¬ÄËー¤ë¡×¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐ²Á¤Ë½¼Åö¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥É¥ìー¤È¤Ïº£¸å¡¢»ö¶ÈÌÌ¤Ç¤ÎÄó·È¤Î²ÄÇ½À¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´Ã£¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¡¦¥á¥É¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢2025Ç¯8·î27Æü¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥·¥¹¥Æ¥à24¤È¤Î´Ö¤Ç¡ÖÆ¬ÄËー¤ë¡×¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹°ì¼°¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ¹ç°Õ¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Ç¯9·î8Æü¤Ë¤Ï¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¥µー¥Ó¥¹¡ÖÆ¬ÄËー¤ë¥É¥¯¥¿ー¡×*¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙÄ´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¤Ë¤è¤ê¡¢»ö¶È¾µ·Ñ·ÀÌó¤ò¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Æ¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤Î°ìÁØ¤Î¶¯²½¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯Åù¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÖÆü¾ï¤È°åÎÅ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¡Ö¤¤¤¤¤¤¡×¤ò»Ù¤¨¤ë¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
*¡ÖÆ¬ÄËー¤ë¥É¥¯¥¿ー¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤Ï¡¢Æ¬ÄËー¤ë¥É¥¯¥¿ー¤Ë»²²è¤¹¤ëÏ¢·ÈÀè°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ûÂ¸Åê»ñ²È¤Ç¤¢¤ë3¼Ò¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¥á¥É¥ìー¤Ë³ô¼ç¤È¤·¤Æ»²²è¤¤¤¿¤À¤¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÎÀ©¤Î¤â¤È»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
<´ûÂ¸Åê»ñ²È>
¡¦D4V¡ÊDesign for Ventures¡Ë
¡¦¥¹¥¯¥é¥à¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º
¡¦SBI¿·À¸´ë¶ÈÅê»ñ
<¿·µ¬Åê»ñ²È>
¡¦¥á¥É¥ìー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¡¦¥á¥É¥Æ¥Ã¥¯¡¡ÂåÉ½ ÀîÅÄÍµÈþ ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢´ûÂ¸Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¥á¥É¥ìー¤µ¤Þ¤«¤é¤â¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¡¦¥á¥É¥Æ¥Ã¥¯¤Ï»ñ¶âÄ´Ã£¤òÌµ»ö¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù¤¨¡¢¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥í¥°¥é¥à°åÎÅµ¡´ï¡¦DTx¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Çº£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ï¡¢¤´½Ð»ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³Æ¼Ò¤µ¤Þ¤«¤éÅö¼Ò¤Ø¤Î¤´´üÂÔ¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥×¥í¥°¥é¥à°åÎÅµ¡´ï¡¦DTx¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¤´´üÂÔ¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ë¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆü¾ï¤È°åÎÅ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¡Ö¤¤¤¤¤¤¡×¤ò»Ù¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊÀ¼Ò¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢º£¸å¤â°ìÁØ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¡¦¥á¥É¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢½¢Ï«À¤Âå¤Î´µ¼Ô¤¬Â¿¤¤Æ¬ÄËÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼£ÎÅÍÑ¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¡¢Æ¬ÄËAI¿ÇÃÇµ¡´ï¤Î³«È¯¡¢¼À´µ·¼È¯¡¦²þÁ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¡¢Æ¬ÄËÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÅý¹çÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³ÚÆóÃúÌÜ£³ÈÖ£²£±¹æ½»Í§ÉÔÆ°»ºÈÓÅÄ¶¶¥Ó¥ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§Æ¬ÄËÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥×¥ê³«È¯¡¦¿ÇÃÇµ¡´ï³«È¯¡¦·¼È¯³èÆ°¤Ê¤É
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://h-medtech.com/
URL¡§https://h-medtech.com/