NTT¥É¥³¥â¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÈNTT Digital¤Î¹çÊ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·ª»³ ¹À¼ù¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼NTT¥É¥³¥â¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë)¤È¡¢NTT¥É¥³¥â¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNTT Digital(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³ü Å¯Ç·¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼NTT Digital)¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥â¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¤òµÛ¼ý¹çÊ»Â¸Â³²ñ¼Ò¡¢NTT Digital¤òµÛ¼ý¹çÊ»¾ÃÌÇ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¹çÊ»¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²¤½£¡¢ËÌÊÆ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ê¬»¶·¿¥Ç¥¸¥¿¥ëID¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó³èÍÑ¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢web3»ö¶È¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆNTT¥É¥³¥â¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÈNTT Digital¤Ï¹çÊ»¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¹çÊ»¸å¤Ï¡¢NTT Digital ¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È(¥Ð¥ê¥Çー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Îー¥É±¿±Ä¥µー¥Ó¥¹)¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö¶È¤òNTT¥É¥³¥â¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤Æ·ÑÂ³¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âNTT¥É¥³¥â¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¤ÇÊØÍø¤ÊÊë¤é¤·¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êË¤«¤ÊÌ¤Íè¤ÎÁÏÂ¤¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£