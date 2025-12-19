THIRD¤Ë¥Û¥í¥é¥¤¥Ö½êÂ°¤Î¡ÖÌþ·î¤Á¤ç¤³¡×¡õ¡ÖÉ±¿¹¥ëー¥Ê¡×»²Àï¡ª»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖTHIRD¡×¤ÇÂçÍðÆ®¡ª¡©²ðÆþ·¿Æ±»þÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£
³ô¼°²ñ¼ÒUNCHAIN¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥¦¥£¥ó¡¦¥ì¥¤¡Ë¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥²ー¥à¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²ðÆþ¤Ç¤¤ëÇÛ¿®¸þ¤±¥²ー¥à¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖTHIRD¡Ê¥µー¥É¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ðー³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½÷ÀVTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×½êÂ°¤Î¡ÖÌþ·î¤Á¤ç¤³¡×¤È¡ÖÉ±¿¹¥ëー¥Ê¡×¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×½êÂ°¤Î¡ÖÌþ·î¤Á¤ç¤³¡×¤È¡ÖÉ±¿¹¥ëー¥Ê¡×¤¬¡Ö¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÂ¦¡×¤È¡Ö²ðÆþ¤¹¤ëÂ¦¡Ê¼ÙËâ¡õ±þ±ç¡Ë¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë»ëÄ°¼Ô¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÀÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥²ー¥àÇÛ¿®¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÌþ·î¤Á¤ç¤³¤È¡¢É±¿¹¥ëー¥Ê¤¬»ëÄ°¼Ô¤È¶¦¤Ë¥²ー¥à¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡Ö¥²ー¥à¥Þ¥¹¥¿ー¡Ê²ðÆþÂ¦¡Ë¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¡Ö¥×¥ì¥¤¥äー¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥²ー¥àÇÛ¿®¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÍ½´ü¤»¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¡¢µÕ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤³¤á¤¤¤È¡×¡Ö¥ëー¥Ê¥¤¥È¡×¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÄ©¤à»Ñ¤Ê¤É¤òTHIRD¤¬°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥³¥é¥Ü¤Î¸«¤É¤³¤í
1. ¡ÚÌþ·î¤Á¤ç¤³¡Û¡ÚÉ±¿¹¥ëー¥Ê¡Û¥¤¥áー¥¸THIRDÀìÍÑUI¼ÂÁõ¡ª
ÄÌ¾ï»þ¤ÎTHIRDÇÛ¿®¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤ªÆó¿ÍÀìÍÑ¤ÎUI¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¤è¤êÇÛ¿®¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2. THIRD¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¡Ö¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤Î¼Â±é
ËÜÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬°Ê²¼¤Î¡Ö²ðÆþ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æó¿Í¤ÎÇÛ¿®¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¡ÚË¸³²¡Û Å¨¤ò¾¤´¤·¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡Ê¡Ö¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢Æó¿Í¤ÎÌÌÇò¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤äÂº¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¿´Íý¤ò¼Â¸½¡Ë
- ¡Ú»Ù±ç¡Û µçÃÏ¤ÎÆó¿Í¤Ë²óÉüÌô¤òº¹¤·Æþ¤ì¤¹¤ë¡Ê¡Ö°ì½ï¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤ò¶¦Í¡Ë
- ¡Ú¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡Û ²èÌÌ¾å¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÄ¾ÀÜÁ÷¤ë
¡Ö¼ÙËâ¤ò¤·¤ÆÉáÃÊ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤½Ð¤¹¡×³Ú¤·¤ß¤È¡¢¡Ö²óÉü¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅê¤²¤Æ°ì½ï¤Ë¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡×³Ú¤·¤ß¡£½¾Íè¤Î¥³¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¿ä¤·¤ÈÆ±¤¸¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ËÎ©¤Ä¡×Ë×Æþ´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡ª ÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö²ðÆþUI¡Ê²èÌÌ¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬²ðÆþ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¡ÖTHIRD¡×¤ÎÁàºî²èÌÌ¡ÊUI¡Ë¤âÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£ Æó¿Í¤Î¥¤¥áー¥¸¥«¥éー¤ä¥â¥Áー¥Õ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±é½Ð¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÇÛ¿®³µÍ×
- ÇÛ¿®Æü»þ¡§ 2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë 21:00～¡ÊÍ½Äê¡Ë
- ÇÛ¿®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§
¡¡¡¡◦¡¡Choco Ch. Ìþ·î¤Á¤ç¤³¡ÊYouTube(https://www.youtube.com/channel/UC1suqwovbL1kzsoaZgFZLKg)¡Ë
¡¡¡¡◦¡¡Luna Ch. É±¿¹¥ëー¥Ê¡ÊYouTube(https://www.youtube.com/channel/UCa9Y57gfeY0Zro_noHRVrnw)¡Ë
- ¥×¥ì¥¤Í½Äê¥¿¥¤¥È¥ë¡§
¡¡¡¡◦¡¡¡Ø¥Ü¥¯¤¬¥ª¥Ë¤Í¡Ù
- ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§
¡¡¡¡◦¡¡#¤Á¤ç¤³¥ëー¥ÊTHIRDÂÐ·è
¢£¥³¥é¥ÜµÇ°¡ª¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¡¢Æó¿Í¤ÎÇ®Àï¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢¹âÀÇ½¥²ー¥ß¥ó¥°PC¡ÖOMEN¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¾ÞÉÊ¡§ OMEN PC¡Ê·×2Âæ / ³Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é1Ì¾ÍÍ¤º¤Ä¡Ë
- ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§ ËÜ¥³¥é¥ÜÇÛ¿®³«»Ï ～ 2025Ç¯1·î5Æü 23:59¤Þ¤Ç
- ÃêÁª¾ò·ï¡§THIRD¤Ë¤ÆºÇÄã1²ó²ðÆþ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦
- ÅöÁª¼Ô¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢THIRD¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤ËÅöÁªÏ¢Íí¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£THIRD¤È¤Ï
¡È´ÑÀï¡É¤«¤é¡É»²Àï¡É¤Ø¡£¡ÖTHIRD¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡È´Ñ¤ë¤À¤±¡É¤Î¼Â¶·ÇÛ¿®¤ò¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥²ー¥à¤Ë¡ÈÄ¾ÀÜ²ðÆþ¡É¤Ç¤¤ë¡ÖÇÛ¿®¸þ¤±¥²ー¥à¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡¢UNCHAINÆÈ¼«¤Î¥²ー¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÖTHIRD¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥²ー¥à¤Ç¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¥®¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
- Å¨¤òÁý¤ä¤¹¡ÊË¸³²¡Ë
- ¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÂÎÎÏ¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¡Ê»Ù±ç¡Ë
- ÆÃ¼ì¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁ÷¤ê¹þ¤à
¤È¤¤¤Ã¤¿¡È²ðÆþ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤ò¹Ô¤¤¡¢¥²ー¥à¤ÎÅ¸³«¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Çº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¡Ö±þ±ç¡×¤«¤é°ìÊâ¿Ê¤ß¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤È»ëÄ°¼Ô¤Î¡È¶¦Æ®¡¦ÂÐÎ©´Ø·¸¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¶¦¤ËÇÛ¿®¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¿·¤·¤¤Ç®¶¸¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇÂç10Ëü±ß¡ªAmazon¥®¥Õ¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢§¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
- ´ü´Ö
¡¡◦¡¡2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～ 2025Ç¯12·î27Æü 23:59Ëø
- »²²ÃÊýË¡
¡¡¡¡◦¡¡£±.THIRD¤Ø¤´ÅÐÏ¿(https://live-ctl.com/)
¡¡¡¡◦¡¡£².¥³¥é¥Ü¥¹¥È¥êー¥Þー¤ÎÇÛ¿®¤ËTHIRD¥¢¥¯¥·¥ç¥óÁ÷ÉÕ
- ÅöÁªÏ¢Íí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¡◦¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó½ªÎ»¸å¡¢THIRD±¿±Ä¤Ë¤Æ¾ò·ïÃ£À®¼Ô¤«¤éÃêÁª¤·¡¢ÅöÁª¼Ô¤Ë¤ÏTHIRD¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëGoogle¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥®¥Õ¥È¥³ー¥É¤òÁ÷ÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£È¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÅöÁªÏ¢Íí¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó
¡ÖTHIRD¡×¤Ç¤ÏºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹¤ä¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾ðÊó¤ò¡¢¸ø¼°X¤ª¤è¤ÓDiscord¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¡¦¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
THIRD¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@THIRD_UNCHAIN¡Êhttps://x.com/THIRD_UNCHAIN¡Ë
THIRD¸ø¼°Discord¡§https://discord.gg/g3cncxUaDM(https://discord.gg/g3cncxUaDM)
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://live-ctl.com/(https://live-ctl.com/)
¥²ー¥à³«È¯¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÖTHIRD¡×¤Ç¤ÏTHIRD¤ËÏ¢·È¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥²ー¥à¤òÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡£
#THIRD¤Ç1000Ëü¡£Áí³Û¾Þ¶â1000Ëü¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡§https://lp.live-ctl.com/cp01(https://lp.live-ctl.com/cp01)
¥²ー¥à³«È¯¼Ô¿½ÀÁ¡§https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=5009420147102(https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=5009420147102)
¥¹¥È¥êー¥Þー¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÖTHIRD¡×¤Ç¤ÏTHIRDÂÐ±þ¥²ー¥à¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥¹¥È¥êー¥Þー¤òÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥êー¥ÞーÅÐÏ¿¡§https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=4900041855902(https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=4900041855902)
³ô¼°²ñ¼ÒUNCHAIN ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒUNCHAIN
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷£±ÃúÌÜ£±£¹－£±£µ ¥¦¥Î¥µ¥ïÅìµÞ¥Ó¥ë3F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥¦¥£¥ó¡¦¥ì¥¤
URL¡§https://www.ooo-unchain-ooo.xyz/
¸ø¼°X¡§https://x.com/unchain_corp
UNCHAIN¤Ç¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¥²ー¥à¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¥µー¥Ó¥¹³«È¯¡¦±¿±Ä¤ª¤è¤Ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ë¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥óÍ×ÁÇ¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤Î¹ÔÆ°¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢»ö¶È±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÂÎ·Ï²½¡¦¥µー¥Ó¥¹²½¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¹½ÃÛ¤ä¸ÜµÒ³ÍÆÀ¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ï2028Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Ç1041²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¤³¤ÎÎÎ°è¤Ç³×¿·Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤ºÎÍÑ¶¯²½Ãæ¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒUNCHAIN¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ÄÇ½À¤òÄ¶¤¨¡¢¾ï¼±¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥óÎÎ°è¤Ç¿·¤·¤¤¾ï¼±¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÃç´Ö¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¿¦¼ï¤Î±þÊçÍ×·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏWantedly¤«¤é¤´Í÷Äº¤±¤Þ¤¹¡£¤´¶½Ì£¡¦¤´´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¡¢À§Èó°ìÅÙÊÀ¼ÒºÎÍÑ¾ðÊó¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãºÎÍÑ¥Úー¥¸¡ähttps://www.wantedly.com/companies/company_1340219