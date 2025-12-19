ÇîÊóÆ²¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÊÑ³×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¿·²ñ¼Ò¡ÖBX¥Ñー¥È¥Êー¥º¡×¤òÀßÎ©
Áí¹çÀ©ºî»ö¶È²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶¶ËÜ ¾»ÏÂ¡Ë¤Ï¡¢³ÈÂç¤¹¤ëBPO¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥×¥í¥»¥¹¡¦¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡ËÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷·¿¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¿·²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒBX¥Ñー¥È¥Êー¥º¡×¤ò2025Ç¯11·î4Æü¤ËÀßÎ©¤·¡¢12·î1Æü¤è¤ê±Ä¶È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼ÒBX¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ï¡¢»ö¶È¹½ÁÛ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¤Î¹âÅÙ²½¤òÃ´¤¦ÀìÌç²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤Î¥³¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®Ä¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£·Ð±ÄÊý¿Ë¤ä»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Îº¬´´¤È¤Ê¤ëÀïÎ¬Àß·×¤«¤é¼ÂÁõ¡¦¹âÅÙ²½¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÈ¼Áö¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
ÇîÊóÆ²¥°¥ëー¥×¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëÀïÎ¬¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀß·×¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ëÅÀ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·¤¿¤ÊBPO¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¡¢´±Ì±Ï¢·È»ö¶È¡¢ÃÏ°è³èÀ¡¢´±¸øÄ£BPO¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ーDX¡¢¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡¢À¸³è¼Ô¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¡¢µ»½Ñ³×¿·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÍ×·ï¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒBX¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ï¡¢ÇîÊóÆ²¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤±¤ëBPOÎÎ°è¤ÎÃæ³Ë¤È¤·¤Æ¤½¤Î¿Ê²½¤òÃ´¤¦¡Ö¼¡À¤Âå·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ
¡¦Ì¤Íè¹½ÁÛ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¡Ê¹½ÁÛ～·×²è¡Ë
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¡Ö¹½ÁÛ¡¦·×²è¡×¤«¤é¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤òÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Å¤¯¤ê¤ËÈ¼Áö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÀ¯ºö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¼Â¹Ô¡¿´ë¶ÈÊÑ³×¤ÈÀ®Ä¹»Ù±ç¡¿ÃÏ°è³èÀ²½¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¿´±Ì±¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È Åù¡Ë
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¡ÊÀß·×～¼ÂÁõ～¹âÅÙ²½¡Ë
´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¡¢¼ý±×´ðÈ×¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶ÈÌ³¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤È¹âÅÙ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¿¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿´±¸øÄ£¡¦ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡¿¥»ー¥ë¥¹¥¤¥Íー¥Ö¥ë¥á¥ó¥È¡¿¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¡¿¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ーCRM Åù¡Ë
¡Ú¿·²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¦¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒBX¥Ñー¥È¥Êー¥º
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èË½§¸ÞÃúÌÜ6ÈÖ15¹æ
¡¦ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2025Ç¯11·î4Æü
¡¦ÀßÎ©»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
¡¦½Ð»ñÈæÎ¨¡§³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²¥×¥í¥À¥¯¥Ä 100%
¡¦ÂåÉ½¼Ô»áÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸åÆ£ ²í¹¨
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¶¦Æ±CEO¡¡¾®ß· ¹À
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¡¢»ö¶È¥×¥í¥»¥¹¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¡¢DX¥µー¥Ó¥¹¼ÂÁõ
¡¦URL¡§https://www.bxpartners.co.jp
¢¨ Ê¸Ãæ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¤³¤Î¾ðÊó¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¸¡º÷Æü¤È°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£