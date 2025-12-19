À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥×¥ì¥·ー¥ÉÅê»ñ²È¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー ¡ÖTechstars Tokyo¡×¤ÎÂè3²ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÊç½¸¤¬³«»Ï
¥¸¥§¥È¥í¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾ÊµÚ¤ÓÅìµþÅÔ¤È¶¦¤Ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥×¥ì¥·ー¥ÉÅê»ñ²È¤Ç¤¢¤ëTechstars(https://www.techstars.com/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£Êý¼°¡Ê½Ð»ñÉÕ¤¡Ë¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖTechstars Tokyo(https://www.techstars.com/accelerators/tokyo)¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè3²ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÊç½¸¤ò12·î19Æü¡Ê¶âÍË¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤·¡¢2026Ç¯8·î¤«¤éÌó3¥«·î´Ö¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤¹ñÆâ³°¤«¤é°ÕÍß¤¢¤ëµ¯¶È²È¤òÊç½¸¤·¡¢ÆüËÜÈ¯¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ØÌö¿Ê¤¹¤ë¸å²¡¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÈ¯Å¸¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë²ÃÂ®¤Ø·Ò¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÖTechstars Tokyo¡×Âè3²ó¥×¥í¥°¥é¥à¼Â»Ü¤Ë·¸¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
1. Techstars¤¬¸½ºßÀ¤³¦8¥«¹ñ¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï°ú¤Â³¤¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤ÇÍ£°ì¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2. Techstars¤ÎÌó4,000Ì¾¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥á¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢Techstars Tokyo¡¡¤Ë¤Ï¡¢TwitchÁÏ¶È¼Ô¤ÎKevin Lin»á¡¢Crunchyroll ÁÏ¶È¼Ô¤ÎKun Gao»á¡¢¥É¥íー¥ó´ë¶ÈSkydioÁÏ¶È¼Ô¤ÎTom Moss»á¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥æ¥Ë¥³ー¥óµé¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¢Ï¢Â³µ¯¶È²È¤ä¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÅê»ñ²ÈÅùÌó80Ì¾¤¬¥á¥ó¥¿ー¤Ê¤é¤Ó¤ËEIR¡ÊEntrepreneur in Residence¡§Ãí¡Ë(https://www.techstars.com/mentors?program_names=Techstars+Tokyo+Powered+by+JETRO+%26+Mitsui+Fudosan)¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
3. Âè2²ó¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦120¥õ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÎÂòÎ¨1%¤ò²¼²ó¤ë¿³ºº¤ò·Ð¤Æ12¼Ò¤òÁªÄê¡£¥Ç¥â¥Ç¥¤¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÅê»ñ²ÈÌó150Ì¾¤ò´Þ¤à400Ì¾°Ê¾å¤¬»²²Ã¡£¥Ç¥â¥Ç¥¤¤«¤é1¥ö·îÂ¤é¤º¤ÇÊ£¿ô¼Ò¤¬¥á¥ó¥¿ー¤ò´Þ¤à¹ñÆâ³°¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÅê»ñ²È¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤ò³ÍÆÀ¡¢¤Þ¤¿ËÌÊÆVCÅù¤«¤é¤Î½Ð»ñ¤¬·èÄê¤·¤¿´ë¶È¤äÂç¼ê´ë¶È¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·ÈÅù¤¬·èÄê¤·¤¿´ë¶È¤Ê¤É¡¢Áá¤¯¤âÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂè1¡¦2²ó¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÁíÅê»ñ·ï¿ô¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÅê»ñ²È¤ä¥·ー¥ÉVC¤ò´Þ¤à100·ï°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
Techstars ¤Ï¡¢À¤³¦8¥«¹ñ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥×¥ì¥·ー¥ÉÅê»ñ²È¤Ç¤¹¡£2006 Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4,900 °Ê¾å¤Î´ë¶È¤ËÅê»ñ¤·¡¢22¤Î¥æ¥Ë¥³ー¥ó¤òÇÚ½Ð¡¢¹ç·×»þ²ÁÁí³Û¤ÏÌó1,300 ²¯¥É¥ë¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£Techstars ¤¬¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£Êý¼°¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ½é¤Ç¤¢¤ê¡¢±¿±Ä¤¹¤ë25¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤ÇÍ£°ì¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ーµòÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖTechstars Tokyo¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤ÇÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹Æü·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤é¤Ó¤ËÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢12¼Ò¤Î¥·ー¥É´ü¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÁªÈ´¡¢Techstars¤ÎÁÈÀ®¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤«¤é£±¼Ò¤¢¤¿¤ê12ËüÊÆ¥É¥ë¤ò½Ð»ñ¤·¤¿¾å¤ÇÌó3¤«·î´Ö¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Âè2²ó¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Techstars¤¬ÆüËÜ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ç¥â¥Ç¥¤¤ò11·î11Æü¤Ë³«ºÅ¤·¡¢Á´12¼Ò¤ÎºÎÂò¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¹ñÆâ³°¤ÎÅê»ñ²ÈÌó450Ì¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¥í¥°¥é¥à´ü´ÖÃæ¤ÎÀ®²Ì¤ª¤è¤ÓÅê»ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥Ôー¥ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥â¥Ç¥¤¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¡¡¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¦O-ID¤ÎCEO¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥ä¥³¥Ö¥»¥ó»á¤ÈCo-Founder&CTO¤Î¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥´¥ë¥à¥¾¥Õ»á ¡Ê¤¤¤º¤ì¤âTechstars TokyoÄó¶¡¡Ë
¥¸¥§¥È¥í¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾ÊµÚ¤ÓÅìµþÅÔ¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ーÍ¶Ã×¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖTechstars Tokyo¡×¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ¤¬ºöÄê¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦¤Ë¸à¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àµòÅÀ·ÁÀ®ÀïÎ¬¡×¡¢ÅìµþÅÔ¤¬ºöÄê¤·¤¿¡ÖGlobal Innovation Strategy 2.0 STARTUP & SCALEUP¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æëð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡ß¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë±þ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Techstars¤Ï°ú¤Â³¤»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢»°°æÉÔÆ°»º¡Ë¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¡¢¡Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉÈ¬½Å½§¡×¤ò²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Âè3²ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£»°°æÉÔÆ°»º¤ÏTechstars¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø½Ð»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü·Ï¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÀ¤³¦¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀÜÂ³¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖTechstars Tokyo¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤Ë²Ã¤¨¡¢À¤³¦¤«¤éµ¯¶È²È¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ßÆüËÜ¤Ç¤Îµ¯¶È¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢ÆüËÜ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖTechstars Tokyo¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÊç½¸³µÍ×¡ÊÍ½Äê¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/71241/table/248_1_d6151081b998055ee00cc106ef958d61.jpg?v=202512200321 ]
Ã´ÅöÉô²Ý
¥¸¥§¥È¥í ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÉô¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×²Ý¡ÊÃ´Åö¡§±àÅÄ¡¢Ç÷ÅÄ¡¢¼ã¿ù¡¢Ã®Ã«¡Ë
Tel¡§03-3582-5770
E-Mail¡§JHUB@jetro.go.jp
»²¹Í¡§
¡¦¡ÖTechstars Tokyo¡×À¤³¦79¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ºÎÂò´ë¶È12¼Ò¤òÈ¯É½(https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2024/36bc8fbcf8c9586c.html)
¡¦¡ÖTechstars Tokyo¡×À¤³¦120¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ Âè2²ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎºÎÂò´ë¶È12¼Ò¤òÈ¯É½(https://www.jetro.go.jp/news/releases/2025/5c5bca509fb7866d.html)
Ãí¡§Techstars¤ÎEIR¤È¤Ï¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁÏ¶È¼Ô¤Þ¤¿¤Ï¶È³¦¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ê¡¢Techstars¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª´ë¶È¡¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥á¥ó¥¿ー¤È¤·¤ÆÀïÎ¬Åª¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡Ê»Ô¾ìÅ¬¹çÀ¡¢¥Áー¥à¹½ÃÛ¡¢ÃÎÅªºâ»º¤Ê¤É¡Ë¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Á´ÂÎ¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¤Î¥á¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Þ¤ºÍ¿¤¨¤ë¡×Ê¸²½¤Î·Ò¤®Ìò¤ª¤è¤Ó¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÏTechstars¤Î¥á¥ó¥¿ー¥·¥Ã¥×¼çÆ³·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÏ¶È¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¡¢À½ÉÊÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£