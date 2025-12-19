FECV¶î½üÌô¤òÄÌ¤¸¡¢Ç¤È¿Í¤Î¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤ò·Ò¤°¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥Ôー¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ËÅê»ñ¤ò¼Â¹Ô
¥ß¥é¥¤¥É¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§ß·ÅÄ ÂçÊå¡¢°Ê²¼¡Ö¥ß¥é¥¤¥É¥¢¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒËÏÂ¶ä¹Ô¡Ê°Ê²¼¡ÖËÏÂ¶ä¹Ô¡×¡Ë¤È¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¤¿¤Û¤¦¤ïÁÏ¶È¡¦»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±çÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡Ê°Ê²¼¡Ö¤Û¤¦¤ïÁÏ¶È¡¦»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¡Ë¤è¤ê¡¢¥Í¥³Ä²¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¶î½üÌô¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤¦¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥Ôー¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾²¬ ÌÐ¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¡Ë¤ËÅê»ñ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î»ñ¶â»Ù±ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂçÊ¬¶ä¹Ô¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÂçÊ¬¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÂçÊ¬VC¥µ¥¯¥»¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É7¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡×¤È¤Î¶¨Ä´»Ù±ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÊ¬¸©Æâ¤ÎÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Ï¢·È¤·¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Åê»ñÀè´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ï¥Ã¥Ôー¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÂçÊ¬Âç³Ø¤ÈËÌÎ¤Âç³Ø¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢ÇÄ²¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢FECV¡Ë¶î½üÌô¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤¦Âç³ØÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£FECV¤Ï»ô°éÇ¤ÎÌó4³ä¤¬´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ç¡¢´¶À÷¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÃ×»àÀ¤Î¼À´µ¤Ç¤¢¤ëÇ´¶À÷ÀÊ¢Ëì±ê¡Ê°Ê²¼¡¢FIP¡Ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£FIP¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¹ñÆâ³°¤ÇÀµ¼°¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¤¿Í¸ú¤Ê¼£ÎÅÌô¡¦¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬¤Ê¤¯¡¢Ç¤Î»à°ø¤ÎÂè3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Ã¥Ôー¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Ä²Æâ¤ÎFECV¤òÉ¸Åª¤È¤·¡¢FIP¤ËÊÑ°Û¤¹¤ëÁ°¤Ë¶î½ü¤¹¤ëFECV¶î½üÌô¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÄÌ¤¸¡¢Ç¤È¿Í¤Î¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/304_1_60b3253b80d0618793d28cb1e4da8367.jpg?v=202512200321 ]
¢¡¤Û¤¦¤ïÁÏ¶È¡¦»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Û¤¦¤ïÁÏ¶È¡¦»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÏËÏÂ¶ä¹Ô¤È¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¤¿¥ß¥é¥¤¥É¥¢¤È¤·¤Æ½é¤Î¶å½£ÃÏ°è¤Ç¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÏ¶È»Ù±ç¡¢»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÏÂ¶ä¹Ô¤Î±Ä¶È¥¨¥ê¥¢¡Ê¼ç¤ËÂçÊ¬¸©¡Ë¤ËËÜ¼Ò¤äµòÅÀ¤òÃÖ¤¯Ãæ¾®´ë¶È¤ò¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÏÂ¶ä¹Ô¤Î»Ù±çÀìÌçÉô½ð¤Ç¤¢¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»Ù±çÉô¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¿¼¤¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ë¶È²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°èÆâ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÈÏ¢·È¶¨ÎÏ¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿ÂçÊ¬¸©»º¶ÈÁÏÂ¤µ¡¹½¡Ê¤ª¤ª¤¤¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤äÂçÊ¬¸©»ö¶È°ú·Ñ¤®»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤Î»Ù±çµ¡´Ø¤¬Åê»ñÀè¤Î¸åÊý»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯3·î¤Ë¡¢ÂçÊ¬¸©¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤ò¤è¤ê³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ÉÁí³Û¤òÁý³Û¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É´ü´Ö±äÄ¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥ß¥é¥¤¥É¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÃÏ°è¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖCVC¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¡¢ÆÃÄê¤ÎÅê»ñÎÎ°è¤ò·Ç¤²¡¢¶È³¦¤Î³èÀ²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥Æー¥Þ·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ñ¶â¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ö¶È·ÑÂ³¤Ë¸þ¤±¡¢»ö¶È°éÀ®¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢»ö¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/304_2_720376b4ec44ffd36206eb3b5bedc5b4.jpg?v=202512200321 ]