³¨ËÜ¡Ø¤¿¤Ä¤³¤¿¤Ä¡Ù5ËüÉôÆÍÇË¡ªÌ¦Ç¯¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡¢Ã¤Ç¯¤Î´³»Ù¥½¥ó¥°

³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Å´Èø¼þ°ì¡Ë¤Ï¡¢³¨ËÜ¡Ø¤¿¤Ä¤³¤¿¤Ä¡Ù¡Ê¤µ¤¯¡¦¥æー¥Õ¥é¥Æ¥¹¡¢³¨¡¦¤¦¤¨ÅÄ¤ß¤ª¡¢¼ã°æËãÆàÈþ¡Ë¤¬½ÅÈÇ¤ò½Å¤Í¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÂè6ºþ¤È¤Ê¤ê¡¢Îß·×5ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¦Ç¯¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡¢Ã¤¤Ò¤í¤·¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡©
¡Ø¤¿¤Ä¤³¤¿¤Ä¡Ù¡Ê¤µ¤¯¡§¥æー¥Õ¥é¥Æ¥¹¡¢¤¨¡§¤¦¤¨ÅÄ¤ß¤ª¡¦¼ã°æËãÆàÈþ¡Ë¤Ï¡¢NHK E¥Æ¥ì¤ÇÂç¿Íµ¤ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø0655/2355¡Ù¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡Ö¤¿¤Ä¤³¤¿¤Ä¡×¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡¢ÈÖÁÈ½é¤Î³¨ËÜ¤Ç¤¹¡£¼ÆÅÄÁï»Ò¤µ¤ó¤¬²Î¤¦¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢°ìÅÙÄ°¤¤¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤·Ú²÷¤Ê¥ê¥º¥à¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¿Íµ¤¤ò¼õ¤±¡¢2¶ÊÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤¿¤Ä¤Þ¤Ê¤Ä¡×¤â¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¦Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¤Ê¤ªÇ®ÎÌ¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏÈ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ°ìºý¤Î³¨ËÜ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¤³¤¿¤Ä¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃ¤¤Ò¤í¤·¤È¡¢Í§Ã£¤Î¼ÆÅÄ¤³ー¤Ø¤¤¡£¤½¤ÎÂ¾¤æ¤«¤¤¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹¡¢1Ç¯´Ö¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¿¤Ä¤Î¤»¤¤¤«¤Ä¡×¤ä¡Ö¤¿¤Ä¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÉ¤ó¤À¤½¤Ð¤«¤é»×¤ï¤ºÂÎ¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢¥ê¥º¥à´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=41jYtAZV7As ]
ÆÉ¤ó¤À¤½¤Ð¤«¤é¡¢ÂÎ¤Ë¥ê¥º¥à¤¬¶Á¤¤À¤¹
¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö°Ë½¸±¡¸÷¤Î¥¿¥Í¡×¡¢¥¨¥Õ¥¨¥à´ä¼ê¡ÖPrism～¥³¥³¥í¡¦¥¤¥í¥É¥ë¡¦¥×¥í¥°¥é¥à～¡×¡¢ZIP-FM¡ÊFM¤Ê¤´¤ä¡Ë¡ÖBRUNCH STYLE¡×¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç³¨ËÜ¡Ø¤¿¤Ä¤³¤¿¤Ä¡Ù¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢³¨ËÜ¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¿Í¤¬Áý²ÃÃæ¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢³¨ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Î´¶ÁÛ¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¸¥ª¤ÇÎ®¤ì¤¿³Ú¶Ê¡Ö¤¿¤Ä¤³¤¿¤Ä¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥ê¥º¥à¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯¹±Îã¡ª¡Ø2355-0655 Ç¯±Û¤·¤ò¤´°ì½ï¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÙÊüÁ÷·èÄê¡ª
¿·¤·¤¤´³»Ù¥½¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇ¯±Û¤·ÈÖÁÈ¡¢NHK E¥Æ¥ì¡Ø2355-0655 Ç¯±Û¤·¤ò¤´°ì½ï¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡Ù¤Ïº£Ç¯¤âÊüÁ÷Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£ÊüÁ÷¤Ï12·î31Æü¸á¸å11:45¤«¤é¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Ã¤¤Ò¤í¤·¤äHEBIDETH¤ÏÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡ª¡©¡¡¼¡¤Î´³»Ù¡¦¸áÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡ª¡©¡¡´üÂÔ¤Ç¿´¤¬Ìö¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¥æー¥Õ¥é¥Æ¥¹
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Øº´Æ£²íÉ§¸¦µæ¼¼¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤«¤é¤Ê¤ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥°¥ëー¥×¡£¶µ°é±ÇÁü¤ä¿·¤·¤¤É½¸½¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£NHK E¥Æ¥ì¤Î¡Ö¥Ô¥¿¥´¥é¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤ä¡Ö0655¡×¡Ö2355¡×¤ÎÈÖÁÈ¤ò´ë²è¡¦À©ºî¡£Ãø½ñ¤Ë³¨ËÜ¡Ö¥³¤ó¥¬¤é¥¬¤Ã¤Á¡×¥·¥êー¥º¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ä¡ÖÃæ¤ò¤½¤¦¤¾¤¦¤·¤Æ¤ß¤è¡×¡ÊÊ¡²»´Û½ñÅ¹ ¤«¤¬¤¯¤Î¤È¤â³¨ËÜ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö0655¡×¡Ö2355¡×¤Ï¥æー¥Õ¥é¥Æ¥¹¤Î³ÄÍÃÒ»Ò¡¦¤¦¤¨ÅÄ¤ß¤ª¤¬´Æ½¤¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯´³»Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ø´³»Ù¥½¥ó¥°¡Ù¤ò´ë²è¡¦À©ºî¡£
¤¦¤¨ÅÄ¤ß¤ª
¥æー¥Õ¥é¥Æ¥¹¤Ë½êÂ°¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¥Ùー¥¹¤Ë±ÇÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡¦½ñÀÒ¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¤òÌä¤ï¤º¿·¤·¤¤É½¸½¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¼ç¤ÊºîÉÊ¤ËNHK E¥Æ¥ì¡Ö¥Ô¥¿¥´¥é¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤Î¡Ø¥Õ¥ìー¥ßー¡Ù¡Ø1 0ËÜ¥¢¥Ë¥á¡Ù¡Ø¤Ü¤Æ¤¸¤ó¡Ù¡¡¡Ø¤¿¤Þ¤´²ñµÄ¡Ù¤Û¤«¡£NHK E¥Æ¥ì¡Ö0655¡×¡Ö2355¡×¤Ç¤Ï²Î¤Î³«È¯¡¢¥³ー¥Êー´ë²è¡¦À©ºî¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈÖÁÈ´Æ½¤¤âÌ³¤á¤ë¡£´³»Ù¥½¥ó¥°¡Ø¤¿¤Ä¤³¤¿¤Ä¡Ù¤Ç¤Ï¸¶²è¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¡£Ã¤¤Ò¤í¤·¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡£
¼ã°æËãÆàÈþ
ºë¶Ì¸©ºß½»¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ä³¨ËÜ¤ÎÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦¡£¼ç¤ÊºîÉÊ¤ËNHK¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡Ø¤è¤¦¤«¤ó¥Þー¥Á¡Ù¡¢³¨ËÜ¤Ë¡Ø¥º¥Ü¥ó¤Î¥Ò¥â¤¬¥±¥ó¥«¤·¤¿¤Ò¤Î¤Ï¤Ê¤·¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Û¤«¡£NHK E¥Æ¥ì¡Ö0655¡×¡Ö2355¡×¤Ç¤Ï¡¢´³»Ù¥½¥ó¥°¡Ø¤¿¤Ä¤³¤¿¤Ä¡Ù¡ØDAPPI¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¡£¿ä¤·¤Ï¥´¥ë¥Ï¥à¤ÎOMOCHI¡£
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
½ñÌ¾¡¡¡¡¡§¤¿¤Ä¤³¤¿¤Ä
ºî¡¡¡¡¡¡¡§¥æー¥Õ¥é¥Æ¥¹
³¨¡¡¡¡¡¡¡§¤¦¤¨ÅÄ¤ß¤ª¡¢¼ã°æËãÆàÈþ
È¯ÇäÆü¡¡¡§2025Ç¯7·î17Æü
²Á³Ê¡¡¡¡¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡¡¡¡¡§B5ÊÑ·Á¾åÀ½¡¦44¥Úー¥¸
£É£Ó£Â£Î¡§978-4-8387-3336-4
È¯¹Ô¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹
£Õ£Ò£Ì¡¡¡§https://magazineworld.jp/books/paper/3336/