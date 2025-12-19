¥´ー¥Ç¥£ーË¬Ìä¡¦¸òÎ®²ñ(2025Ç¯12·î)¼Â»Ü¤Î¤´Êó¹ð
¡¡¡Ö¤ª¤ª¤¤Ê¤ï(https://goldenkings.jp/csr/top/)¡×¤Î³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥´ー¥Ç¥£ー¤Ë¤è¤ëË¬Ìä¡¦¸òÎ®²ñ¡×¤Ë¤Æ¡¢12·î¤Ï¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó²Æì»Ô¡¢ÆáÇÆ»Ô¡¢Ì¾¸î»Ô¤Î»ÜÀß¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³Æ»ÜÀß¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ç¤Ï¡¢¥Üー¥ëÍ·¤Ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈË¬Ìä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢¶¦¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Üー¥ëÍ·¤Ó¤Ç¤Ï¡¢¥´ー¥Ç¥£ー¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥åー¥È¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡Ö¤Ç¤¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦À®¸ùÂÎ¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£ÀèÀ¸Êý¤Ë¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢É÷Á¥¤ò»È¤Ã¤¿¸òÎ®¤â¹Ô¤¤¡¢¤´²ÈÂ²¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¥´ー¥Ç¥£ー¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈË¬Ìä¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¥´ー¥Ç¥£ー¤â¥²ー¥à¥³ー¥Êー¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¯¥¤¥º¤ä¿Æ»Ò¤Ç¤Î¥ê¥º¥àÍ·¤Ó¡¢ÅÀÅô¼°¤Ë»²²Ã¤·¡¢¸òÎ®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡¡¤É¤Î»ÜÀß¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¥´ー¥Ç¥£ー¤ÎÂà¾ì¸å¤â¥¥ó¥°¥¹¥³ー¥ë¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Æì¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ëー¥×°ìÆ±¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î¸òÎ®¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢º£¸å¤â²Æì¤Ëº¬¤¶¤·¤¿³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ë¬ÌäÀè
12·î2Æü(²Ð)Ë¢À¥ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¡Ö¤¢¤ï¤»¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Õ¥§¥¢¡×(²Æì»Ô)
12·î4Æü(ÌÚ)ÂÀÍÛ¤Î»ÒÊÝ°é±à(Ì¾¸î»Ô)
12·î4Æü(ÌÚ)¥é¡¦¥é¡¦¥éÊÝ°é±à(Ì¾¸î»Ô)
12·î5Æü(¶â)²Æì»ÔÊ¡»ãÊ¸²½¥×¥é¥¶»ùÆ¸¥»¥ó¥¿ー¡Ö·ë¤Þ¤Ä¤ê¡×(²Æì»Ô)
12·î8Æü(·î)¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¿¥¦¥ó²»»Ô¾ì¡Ö¥¬¥¸¥å¥Þ¥ëÅÀÅô¼°¡×(²Æì»Ô)
12·î10Æü(¿å)Ë¢À¥ÍÄÃÕ±à(²Æì»Ô)¥Üー¥ëÍ·¤Ó
12·î11Æü(ÌÚ)¤¤¿¤ß»ùÆ¸´Û(²Æì»Ô)
12·î13Æü(ÅÚ)¥ê¥£¥¹¥Ýー¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª(ÆáÇÆ»Ô)¥Üー¥ëÍ·¤Ó
¡¡¥¥ó¥°¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤ª¤¤Ê¤ï(https://goldenkings.jp/csr/top/)¡×¤Î³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä±¿Æ°¤äÃÏ°èÈþ²½³èÆ°¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¸òÎ®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¤³¤³¡È²Æì¡É¤Ç¡ÈÂç¤¤ÊÎØ¡É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦µåÃÄ°ìÆ±¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¦¤Ë¡Ö¤ª¤ª¤¤Ê¤ï(https://goldenkings.jp/csr/top/)¡×¤ò¹¤²¤ë³èÆ°¤ò¤´´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢¤´ÁêÃÌ¤«¤é¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
