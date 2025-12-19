¡Ø¶ØÍß¶æ³ÚÉô～¤â¤¦¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹～¡ÙABEMAÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì& SNS´ØÏ¢Æ°²èÁíºÆÀ¸¿ô400Ëü²ó¤òÆÍÇË¡ª¾®äØÀéË¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤â°¢Á³¡ÖÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤±ÇÁü¡×¡ÖÃÏ¹ö¤ä¤Ê¡×
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¶ØÍß¶æ³ÚÉô～¤â¤¦¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹～¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¸å¡¢ABEMAÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢ÈÖÁÈ´ØÏ¢Æ°²è¤ÎÁíºÆÀ¸¿ô¤¬1½µ´Ö¤Ç400Ëü²ó¡Ê¢¨¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÍßË¾¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¡ÈÍß¡É¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¡¢¾Þ¶â¤ò¤«¤±¤¿À¸¤»Ä¤ê¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¶¸µ¤¤Î¶ØÍß¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
²ø¤·¤²¤ÊÉô²°¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¶ØÍß¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¿©Íß¡¢ÀÍß¡¢¿çÌ²Íß¤Ê¤É¤ò»É·ã¤¹¤ë²á¹ó¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò²Ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÇÂ¾¼Ô¤è¤ê¤âÂ¿¤¯ÍßË¾¤ò²òÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼Ô¤¬Ã¦Íî¡£ºÇ¤â¸Ê¤ÎÍß¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿·Ý¿Í¤¬¾Þ¶â¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈMC¤ò¾®äØÀéË¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤¬¤Ä¤È¤á¡¢¡È¶ØÍß¡É¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¾Þ¶â³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡¢¶õµ¤³¬ÃÊ¡¦ÎëÌÚ¤â¤°¤é¡¢¤¤·¤¿¤«¤Î¡¦¹âÌîÀµÀ®¡¢¥â¥°¥é¥¤¥Àー¡¦¤È¤â¤·¤²¡¢¥é¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥·¥À¡¢¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¤ß¤Á¤ª¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢¥¹¥«¥Á¥ã¥ó¡¦¥ä¥¸¥Þ¥êー¡£¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÈÖÁÈÇÛ¿®³«»Ï¤è¤ê¡¢ABEMAÆâ¤ÎÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÁ´ÊÔ¸«¤¿¤±¤É¤ª¤â¤í¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¥¢¥Û¤Û¤É¤ª¤â¤í¤¤¡×¡Ö³Î¤«¤ËÃÏ¾åÇÈ¤Ç½ÐÍè¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤ò¤ä¤Ã¤È¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÈÖÁÈËÜÊÔ¤ÎÇÛ¿®¤È¤È¤â¤Ë¡¢YouTube¤äTikTok¤Ê¤ÉABEMA¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ´ØÏ¢±ÇÁü¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¡¢ÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤é1½µ´Ö¤Ç400Ëü²ó¡Ê¢¨¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¡Ø¶ØÍß¶æ³ÚÉô～¤â¤¦¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹～¡ÙÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é¡¢2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖABEMA¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖABEMA¡×¸ø¼°SNS¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ´ØÏ¢Æ°²è¤ÎÎß·×ºÆÀ¸¿ô
¢£³«»Ï15Ê¬¤ÇÃ¦Íî¼ÔÈ¯À¸¡Ø¶ØÍß¶æ³ÚÉô¡Ù¾×·â¤ÎËë³«¤±¤Ë¡ª
¾®äØÀéË¤â°¢Á³¡ÖÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤±ÇÁü¡×¡¢¡ÖÃÏ¹ö¤ä¤Ê¡×Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤âÀä¶ç¤·¤¿¾×·â¤Î½é²ó
ÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¤Î#1¤Ç¤Ï¡¢³«»Ï15Ê¬¤Ç¤¤·¤¿¤«¤Î¡¦¹âÌî¤¬Ã¦Íî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÇÈÍð¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ³«»ÏÄ¾¸å¡¢ÌÜ±£¤·¤ò¤µ¤ì¼óÎØ·¿¤ÎÁõÃÖ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²¿¤ÎÀâÌÀ¤â¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆæ¤ÎÉô²°¤Ø¤ÈÏ¢¤ì¤ÆÍè¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¤ËÊÌ¼¼¤Ø¤È°ÜÆ°¤µ¤»¤é¤ì¡¢Ìõ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¼÷»Ê¤ò°ì´Ó¤º¤Ä¿©¤Ù¤¿8¿Í¡£ºÇ¸å¤Ë»Ä¤Ã¤¿°ì´Ó¤ò¹âÌî¤¬¿©¤Ù¤¿½Ö´Ö¡¢·Ù¹ð²»¤¬ÌÄ¤ê¼óÎØ¤¬ºîÆ°¡£¹âÌî¤Ï¤â¤¬¤¶ì¤·¤ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ³«»Ï15Ê¬¤ÇÃ¦Íî¤È¤¤¤¦¾×·â¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¤ÎÉô²°¤ËÌá¤ë¤È¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¾Þ¶â³Û¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢1¿Í100Ëü±ß¡ß 8¿Í¡á¹ç·×800Ëü±ß¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£Ã¦Íî¤·¤¿¹âÌî¤Î¾Þ¶â¤Ï¡¢»Ä¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤ËÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËµÙ·ÆÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿å¤ò°û¤à¤À¤±¤Ç1ÉÃ¤´¤È¤Ë¸Ä¿Í¤Î¾Þ¶â¤¬¸º³Û¤µ¤ì¡¢Áí³Û¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ëー¥ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¾¯¤·¤ÎÍß¤Ç¤âÈ³¤ò¼õ¤±¤ëÅ°Äì¤·¤¿¡È¶ØÍß¶õ´Ö¡É¤Ë¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ï¾Ç¤ê¤Èº¤ÏÇ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºÆ¤ÓÊÌ¼¼¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿7¿Í¡£ÊÌ¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢ÆÍÁ³°Å°Ç¤Ë¤Ê¤ê¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÏÉþ¤òÃ¦¤¬¤µ¤ì¤Õ¤ó¤É¤·°ìÃú¤Î»Ñ¤Ë¡£¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬¡Ö³Î¼Â¤ËÃÏ¾åÇÈ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»¡¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º¤ÏÇ¤¹¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë2¿Í¤Î½÷À¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Âè2¥²ー¥à¡ÖÀÍß¤Î»þ´Ö¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¿Ë¤È»å¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë¿Ë¤Ë»å¤òÄÌ¤»¤¿ËÜ¿ô¤¬ºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤¼Ô¤¬Ã¦Íî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤ÎÃæ¡¢½÷À¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤ê»öÂÖ¤ÏÍ½ÁÛ³°¤ÎÊý¸þ¤Ø¡Ä¡£¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ëMC¤ÎÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤Ï¡ÖÃÏ¹ö¤ä¤Ê¡×¤ÈÀä¶ç¤·¡¢¾®äØ¤â¡ÖÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤±ÇÁü¡×¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¶ØÍß¤ä¤Ê¡×¤È°¢Á³¤È¤¹¤ë¾×·â²ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÀÍß¡¦Æ¨Ë´Íß¡¦¿çÌ²Íß¡¦ÊÝ¿ÈÍß¡Ä¶ØÍß¤¬À¸¤ó¤À¶¸µ¤¤ÎÏ¢Â³
MC¡¦¾®äØÀéË¡õÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤âÇú¾Ð¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡×¡Öµæ¶Ë¤ÎÀï¤¤¡×
¸½ºß¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Î#2¤«¤é#5¤Ç¤Ï¡¢°ìÀþ¤ò´°Á´¤ËÄ¶¤¨¤¿Âè2¥²ー¥à¡ÖÀÍß¤Î»þ´Ö¡×¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¡£Íß¤¬Ï³¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë²¼¤µ¤ì¤ë¡ÈÄ¶»É·ãÅª¡É¤ÊÀ©ºÛ¤Ë¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÏÈáÌÄ¤ÈÀä¶«¤ò¾å¤²Â³¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËµÊ±ì¤ò¤«¤±¤¿¶¸µ¤¤Î¥Á¥¥ó¥ìー¥¹¤È¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤¬ÃÏ¹ö¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¡Ä¡£Â³¤¯Âè3¥²ー¥à¤Ç¤Ï¡ÖÆ¨Ë´Íß¤Î»þ´Ö¡×¤Ç¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Èº£¤¹¤°Æ¨¤²¤¿¤¤¡É¶Ë¸Â¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÍýÀ¤¬Êø²õ¤·¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»Ñ¤ò¤µ¤é¤¹·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢MC¤»¤¤¤ä¤âÎÞ¤òÎ®¤·¤ÆÇú¾Ð¡£¾®äØ¤â¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤è¤Í¡×¡ÖµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¿Í´Ö¤ÎËÜÀ¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂè4¥²ー¥à¡Ö¿çÌ²Íß¤Î»þ´Ö¡×¤ÇÆùÂÎ¤ÈÀº¿À¤¬¸Â³¦¤Ë¡Ä¡©¶¯Îõ¤Ê¿çËâ¤ÎÃæ¡¢Î¢ÀÚ¤ê¤¬Ï¢È¯¤·¡¢°ìµ¤¤Ë»¦È²¤È¤·¤¿¶õµ¤¤Ë¡£¶ØÍß¤¬À¸¤ó¤À¶¸µ¤¤¬¤Ä¤¤¤Ë´í¸±¤ÊÎÎ°è¤ØÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Âè5¥²ー¥à¡ÖÊÝ¿ÈÍß¤Î»þ´Ö¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤¹¤é²õ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¶Ë¸Â¤Î¿´ÍýÀï¤Ë¿´¤¬ÀÞ¤ì¤«¤±¤ë·Ý¿Í¤¬Â³½Ð¡£¥é¥¹¥È¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¥·¥êー¥º»Ë¾åºÇ¤â²á¹ó¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥²ー¥à¤Ç¤Ï¡¢¾®äØ¤¬¡ÖºÇ¸å¤Ë°ìÈÖ¥¥Ä¤¤¤Î¤¤¿¤Ê¡×¡Ö´°Á´¤Ê¤ë²æËý¡¢´°Á´¤Ê¤ë¶ØÍß¡×¤ÈÓ¹¤ê¡¢¤»¤¤¤ä¤â¡Öµæ¶Ë¤ÎÀï¤¤¤«¤â¡×¤ÈÂ©¤òÆÝ¤àÅ¸³«¤Ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍß¤òÀ©¤·¡¢¾Þ¶â¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡Ä¡©¾×·â¤Î·ëËö¤Ë¡¢¤»¤¤¤ä¤¬Ï³¤é¤·¤¿¡Ö¿ÍÂÎ¼Â¸³¸«¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤¬¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î°Û¾ïÀ¤òÊª¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¶ØÍß¶æ³ÚÉô～¤â¤¦¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹～¡Ù¤Ï¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ1ÏÃÌµÎÁ¡¦Á´5ÏÃ°ìµóÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ABEMA¡Ø¶ØÍß¶æ³ÚÉô～¤â¤¦¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹～¡ÙÇÛ¿®³µÍ×
ÈÖÁÈÇÛ¿®¥Úー¥¸URL¡§https://abema.tv/video/title/90-2047
¢¨Á´5ÏÃ¡¦1ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ
½Ð±é
¡ÚMC¡Û¾®äØÀéË¡¡¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë
¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á
ÎëÌÚ¤â¤°¤é¡Ê¶õµ¤³¬ÃÊ¡Ë
¹âÌîÀµÀ®¡Ê¤¤·¤¿¤«¤Î¡Ë
¤È¤â¤·¤²¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥Àー¡Ë
¥Ë¥·¥À¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë
¤ß¤Á¤ª¡Ê¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë
¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï
¥ä¥¸¥Þ¥êー¡£¡Ê¥¹¥«¥Á¥ã¥ó¡Ë
¢¨¸Þ½½²»½ç
¢¨²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ú¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.¡Û¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖABEMA¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·"¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó"¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®»ö¶È¡£ÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢24 »þ´ÖÊÔÀ®¤Î¥Ë¥åー¥¹ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤äÎø°¦ÈÖÁÈ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌó25¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò24»þ´Ö365ÆüÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¤Ï¹ñÆâÈ¯¤ÎÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆüËÜ No.1¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ºî±Ç²è¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤äÉñÂæ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤âÅ¸³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Ç¤âºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢·î³Û1,080±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹ð¤Ä¤¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
