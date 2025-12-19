¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¡Ö¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è MAX¡×¤´·ÀÌó¤Çd¥Ý¥¤¥ó¥È2,500pt ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â(°Ê²¼¡¢¥É¥³¥â)¤Ï¡¢¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¡Ö¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è MAX¡×¤Î¤´·ÀÌó¤È¥¨¥ó¥È¥êー¤Çd¥Ý¥¤¥ó¥È(´ü´Ö¡¦ ÍÑÅÓ¸ÂÄê)¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¡Ø¥É¥³¥â MAX¡Ù¡Ø¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è MAX¡Ù¤´·ÀÌó¤Çd¥Ý¥¤¥ó¥È(´ü´Ö¡¦ÍÑÅÓ¸ÂÄê)2,500pt¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×(°Ê²¼¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó)¤ò¡¢2025Ç¯12·î19Æü(¶â)¤«¤é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¢¨1¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤«¤Ä¥¨¥ó¥È¥êー¤µ¤ì¤¿·î¤ÎÍâ·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è MAX¡×¤ò¤´·ÀÌó¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤µ¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ëd¥Ý¥¤¥ó¥È(´ü´Ö¡¦ÍÑÅÓ¸ÂÄê)¤ò 2,500 ¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè
¢¨2 ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ö¡Ø¥É¥³¥â MAX¡Ù¡Ø¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è MAX¡Ù¤´·ÀÌó¤Çd¥Ý¥¤¥ó¥È(´ü´Ö¡¦ÍÑÅÓ¸ÂÄê)2,500pt ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡ä
https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/cp/sports_2500pt/
¡¡¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¡Ö¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è MAX¡×¤Ï¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê1¡¢£Ê2¡¢£Ê3 ¥êー¥°¤ÎÁ´»î¹ç¤ò¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ëDAZN¤¬ÄÉ²ÃÎÁ¶â0±ß¤Ç¸«ÊüÂê¢¨3 ¤È¤Ê¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡££Ê¥êー¥°¤Î¥¯¥é¥Ö·ÐÍ³¤Ç¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤´·ÀÌó¶â³Û¤Î°ìÉô¤¬¥¯¥é¥Ö¶¯²½Èñ¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¡Ö¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è MAX¡×¤ò¤´·ÀÌó¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢MUFG ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Î¥Ê¥¤¥È¥Ä¥¢ー¤ä¡¢DAZN¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«ーÈÖÁÈ¡ÖÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL
TIME¡×¤ÎÈÖÁÈ´ÑÍ÷¡¢£Ê¥êー¥°¥¯¥é¥Ö¤Î¥¿¥ª¥ë¥Þ¥Õ¥éー¡¢£Ê¥êー¥°¸ø¼°µå¤¬¡¢¹ç·×1,150Ì¾¤µ¤Þ¤ËÃêÁª¤Ç¤¢¤¿¤ë¡Ö£Ê¥êー¥° ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤µ¤ÞÉ¬¸« ´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂè2ÃÆ¡ªÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¹ë²Ú¾ÞÉÊ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤â¡¢2025Ç¯12·î19Æü(¶â)¤«¤é 2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¡Ö£Ê¥êー¥° ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤µ¤ÞÉ¬¸« ´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂè2ÃÆ¡ªÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¹ë²Ú¾ÞÉÊ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡ä
https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/cp/jleague_campaign2/
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥³¥â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¡Ö¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è MAX¡×¤ØSIM¤Î¤ß·ÀÌó(¿·µ¬·ÀÌó¡¦¤Î¤ê¤«¤¨(MNP)) ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È(´ü´Ö¡¦ÍÑÅÓ¸ÂÄê)ºÇÂç20,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿ÊÄè¤¹¤ë¡ÖSIM¤Î¤ß·ÀÌó¤Çd¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¢¨4 ¤â2025Ç¯6·î5Æü(ÌÚ)¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¡ÖSIM¤Î¤ß·ÀÌó¤Çd¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¤¤¤º¤ì¤âÅ¬ÍÑ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¹ç·×ºÇÂç22,500¥Ý¥¤¥ó¥È¤Îd¥Ý¥¤¥ó¥È(´ü´Ö¡¦ÍÑÅÓ¸ÂÄê)¤ò¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
<¡ÖSIM¤Î¤ß·ÀÌó¤Çd¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×>
https://onlineshop.docomo.ne.jp/special/sim-campaign
£Ê¥êー¥°¤Î¥È¥Ã¥×¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥É¥³¥â¤Ï¡¢º£¸å¤â¥¯¥é¥Ö¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢£Ê¥êー¥°¡¦³Æ¥¯¥é¥Ö¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø¤´±þÊç¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óµ¬Ìó¤Ê¤É¾ÜºÙ¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨2 ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø¤Î±þÊç¤Ï1²óÀþ¤Ë¤Ä¤1²ó¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¡¢1¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ä¤1²ó¤Î¤ß¤Þ¤Ç¤¬¿ÊÄèÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ÊÄè¤µ¤ì¤ëd¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´ü´Ö¡¦ÍÑÅÓ¸ÂÄê¡Ë¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢¿ÊÄè·î¤ÎÍâ¡¹·îËö¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3 ÄÉ²ÃÍÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¼è°·¤¤¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖDAZN for docomo¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡Êhttps://www.docomo.ne.jp/service/dazn/¡Ë
¢¨4 ¥É¥³¥â mini¡¦¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è 20 ¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢2,500pt¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Ï¥É¥³¥â MAX¡¦¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è MAX ¤Î¤´·ÀÌó¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊÌ»æ¡Û
¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¡Ö¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è MAX¡×¤´·ÀÌó¤Çd¥Ý¥¤¥ó¥È(´ü´Ö¡¦ÍÑÅÓ¸ÂÄê) 2,500pt ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ³µÍ×
1. ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾
¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¡Ö¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è MAX¡×¤´·ÀÌó¤Çd¥Ý¥¤¥ó¥È(´ü´Ö¡¦ÍÑÅÓ¸ÂÄê) 2,500pt¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
2. ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö
2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°10»þ00Ê¬～½ªÎ»ÆüÌ¤Äê
3. ¿ÊÄè¾ò·ï
°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤¹Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡Ê£±¡Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¥×¥é¥ó¡Ê¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è MAX¡×¡Ë¤Î²óÀþ ¡¡·ÀÌó¤ËÉ³¤Å¤¯d¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤è¤ê¥¨¥ó¥È¥êー¢¨1¢¨2 ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡Ê£²¡Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤«¤Ä¥¨¥ó¥È¥êー·î¤ÎÍâ·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¥×¥é¥ó¡Ê¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¤Þ¤¿¤Ï ¡Ö¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è MAX¡×¡Ë¤¤¤º¤ì¤«¤ò·ÀÌó³«»Ï¡Ê³«ÄÌ¡Ë¢¨3 ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¢¨²¼µ¤Î¾ì¹ç¤Ï¿ÊÄèÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦²¼µ¥×¥é¥óÊÑ¹¹¼êÂ³¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¿ÊÄèÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¤«¤é¡Ö¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è MAX¡×¤Ø¤Î¥×¥é¥óÊÑ¹¹
¡Ö¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è MAX¡×¤«¤é¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¤Ø¤Î¥×¥é¥óÊÑ¹¹
¡¦¥¨¥ó¥È¥êー»þ¤Îd¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¡Ö¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è MAX¡×¤ª¿½¹þ¤ß»þ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿d¥¢¥«
¡¡¥¦¥ó¥È¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡£
¡¦¥¨¥ó¥È¥êー¤ÎÍâ¡¹·î°Ê¹ß¤Ë¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¡¦¡Ö¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è MAX¡×³«ÄÌ¤·¤¿¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥É¥³¥â
¡¡MAX¡×¡¦¡Ö¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è MAX¡×³«ÄÌÆü¤ÎÍâ·î°Ê¹ß¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤¿¾ì¹ç¡£
¡¦Ë¡¿ÍÌ¾µÁ¤Î²óÀþ·ÀÌó¤Î¾ì¹ç¡£
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æd¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Ç¤Ê¤¤Êý¡£
4. ¿ÊÄè»þ´ü
±þÊç¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿·î¤ÎÍâ¡¹·îËö¤Ë¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
5. ÆÃÅµ¾ÜºÙ¢¨4
d¥Ý¥¤¥ó¥È(´ü´Ö¡¦ÍÑÅÓ¸ÂÄê) 2,500 ¥Ý¥¤¥ó¥È
¢¨1 ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è MAX¡×¤Î1·ÀÌó¤¢¤¿¤ê¡¢1²ó¸Â¤êÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±·îÆâ¤ËºÆ¥¨¥ó¥È¥êー¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨2 ²¼µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¿ÊÄè¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤·¤¯¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÆÃÅµÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý ³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦£Ê¥êー¥° ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤µ¤ÞÉ¬¸« ´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂè1ÃÆ¡ªd¥Ý¥¤¥ó¥È5,000pt¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ÞÉ¬¸«d¥Ý¥¤¥ó¥È5,000pt¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¦¡Ö¥®¥¬¥é¥¤¥È¡×¡Öirumo¡×·ÀÌó¼Ô¸ÂÄê¡ª¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¡Ö¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è MAX¡×¤ËWeb ¤Ë¤Æ¤ª¿½¹þ¤ß¤Ç 3,000¥Ý¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¦¡Ö¥®¥¬¥é¥¤¥È¡×¡Öirumo¡×·ÀÌó¼Ô¸ÂÄê¡ª¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¡Ö¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è MAX¡×¤ËWeb ¥¨¥ó¥È¥êー¡õ¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë¤Æ¤ª¿½¹þ¤ß¤Çd¥Ý¥¤¥ó¥È ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¦¥®¥¬¥é¥¤¥È¡¦irumo ·ÀÌó¼Ô¸þ¤± MAX¡¦¥Ý¥¤³è MAX ¿½¹þ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¤½¤Î¤Û¤«¼Â»Ü·î¤¬½ÅÊ£¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ÅÊ£¤·¤¿ÅöÁªÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Æ±·îÆâ¤ËÊ£¿ô»Üºö¤Î¿ÊÄè¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¡¡¡¡¡¡¤¿¾ì¹ç¡¢¿ÊÄè¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤Î¹â¤¤»Üºö¤¬Í¥Àè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¡¦¿ÊÄè»þ´üÅù¤Ï³Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤Ë¤Æ
¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨3 SIM¥«ー¥É¤òÁªÂò¤Î¾ì¹ç¡¢¾¦ÉÊ¤ÏºÇÃ» 3 ÆüÄøÅÙ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¾¦ÉÊ¼õ¤±¼è¤ê¸å¤Ë¥É¥³¥â MAX¡¦¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è MAX³«ÄÌ¤Î¼êÂ³¤¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨4 ¿ÊÄè¤¹¤ëd¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´ü´Ö¡¦ÍÑÅÓ¸ÂÄê¡Ë¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢¿ÊÄè·î¤ÎÍâ¡¹·îËö¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´±þÊç¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤Îµ¬Ìó¤ËµºÜ¤Î¡Ö¢£ÆÃÅµ¾ÜºÙ¡×¡Ö¢£ÆÃÅµ¿ÊÄè»þ´ü¡×¡Ö¢£Ãí°Õ»ö¹à¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¡¡¡¡¡¡
¤¤¡£