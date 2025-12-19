¡ÚÊ£¿ô³«ºÅ¡ª¡ÛMMD¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÖÄ´ºº¤ò¡ÈÉð´ï¡É¤Ë¡¢»Ô¾ì¤òÆ°¤«¤¹¡£-¥¹¥Þ¥Û¡¦·èºÑ»Ô¾ì¤Î»öÎã¤Ë³Ø¤Ö¡È¿·¤·¤¤¾ï¼±¡É¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ëPRÀß·×-¡×
https://mmdlabo.jp/seminar/detail_2510.html
»Ô¾ì¤òÆ°¤«¤·¡¢¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥ê¥µー¥ÁPR¤òÃ±¤Ê¤ë¡Ö¿ô»ú¤ÎÈ¯É½¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¡È¼Ò²ñ¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤òÌä¤¤Ä¾¤¹ÀïÎ¬¡É¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢11·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿PRÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー(https://mmdlabo.jp/seminar/detail_2497.html)¤òºÆÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¡¦·èºÑ»Ô¾ì¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¡Ö¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤¿¤á¤Î»×¹ÍË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ì¤é¤ìÊý¤òÊÑ¤¨¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ä
- Ä´ºº¤ò¡ÖÀïÎ¬¤Îµ¯ÅÀ¡×¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¥ê¥µー¥ÁÃ´Åö¼Ô
- ¼«¼Ò¤Î¹Êó³èÆ°¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤¿¤¤¹Êó¡¦PRÃ´Åö¼Ô
- Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢PR³èÍÑ¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý
- ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î¼èºà¤òÁý¤ä¤·¡¢¶È³¦¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤¿¤¤Êý
- ¥½ー¥È¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë»ö¶È¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÀÕÇ¤¼Ô
¡ã¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡ä
¢£¼çºÅ
MMD¸¦µæ½ê
¢£ÆüÄø
¡¦12/23¡Ê²Ð¡Ë11:00～12:00¡Ê¼õÉÕ10:50～¡Ë
¡¦1/9¡Ê¶â¡Ë15:00～16:00¡Ê¼õÉÕ14:50～¡Ë
¡¦1/19¡Ê·î¡Ë15:00～16:00¡Ê¼õÉÕ14:50～¡Ë
¡¦1/28¡Ê¿å¡Ë11:00～12:00¡Ê¼õÉÕ10:50～¡Ë
¢¨¤¤¤º¤ì¤âÆ±¤¸ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
Zoom¤Ë¤Æ³«ºÅ
¢¨11·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿PRÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー(https://mmdlabo.jp/seminar/detail_2497.html)¤ÎºÆÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½¤áÏ¿²è¤·¤¿¤â¤Î¤òÅê±Æ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤´¼ÁÌä¡¦¤´°Õ¸«¤Ï¥»¥ß¥Êー½ªÎ»¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤Æ¤´²óÅú¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Äê°÷
³Æ500Ì¾
¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ø¤½¤ì¤¾¤ì²¼µÆü»þ¤Þ¤Ç¤Ë¥»¥ß¥ÊーURL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ú12/23¼Â»Ü¡Û12/22¡Ê·î¡Ë18»þ¤Þ¤Ç
¡¦¡Ú1/9¼Â»Ü¡Û1/8¡ÊÌÚ¡Ë18»þ¤Þ¤Ç
¡¦¡Ú1/19¼Â»Ü¡Û1/16¡Ê¶â¡Ë18»þ¤Þ¤Ç
¡¦¡Ú1/28¼Â»Ü¡Û1/27¡Ê²Ð¡Ë18»þ¤Þ¤Ç
¢£¿½¹þÄùÀÚ
¡¦¡Ú12/23¼Â»Ü¡Û12/22¡Ê·î¡Ë17»þ¤Þ¤Ç
¡¦¡Ú1/9¼Â»Ü¡Û1/8¡ÊÌÚ¡Ë17»þ¤Þ¤Ç
¡¦¡Ú1/19¼Â»Ü¡Û1/16¡Ê¶â¡Ë17»þ¤Þ¤Ç
¡¦¡Ú1/28¼Â»Ü¡Û1/27¡Ê²Ð¡Ë17»þ¤Þ¤Ç
¢£ÈñÍÑ
ÌµÎÁ
