¼¢²ì¸©ÆüÌîÄ®¤ÈÇÀ¶ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
ÀôÂçÄÅ»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§Æî½Ð¸°ì¡Ë¤ÈÆüÌîÄ®¡ÊÄ®Ä¹¡§ËÙ¹¾ÏÂÇî¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯12·î18Æü¤Ë¡ÖÇÀ¶È¤òÄÌ¤¸¤¿Ï¢·È¤Ë¤è¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Ê¤É£´¹àÌÜ¤Ë¤ï¤¿¤ëÇÀ¶ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÇÀ¶ÈÏ¢·È¶¨Äê¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢·È¼èÁÈ»ö¹à¡Û
- ÇÀ¶È¤òÄÌ¤¸¤¿Ï¢·È¤Ë¤è¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
- ´Ä¶ÊÝÁ´·¿ÇÀ¶È¤Î¼Â¸½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
- »ñ¸»½Û´Ä·¿ÇÀ¶È¤Î¼Â¸½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
- ÇÀ¶È¤òÄÌ¤¸¤¿Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¸òÎ®¡¦´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
º¸¤«¤éÀôÂçÄÅ»Ô¡¦Æî½Ð ¸°ì »ÔÄ¹¡¡¡¿¡¡ÆüÌîÄ®¡¦ËÙ¹¾ ÏÂÇî Ä®Ä¹
ÀôÂçÄÅ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ÔÌ±¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¡×µÚ¤Ó¡Ö¿©ÎÁ´íµ¡¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¼ç¿©¤Ç¤¢¤ê¡¢±ÉÍÜ²Á¤ä¥«¥í¥êー¹×¸¥ÅÙ¤¬¹â¤¤ÊÆ¡Ê¿©ÎÈ¡Ë¤ò¹ñÆâ¤ÎÇÀ¶È¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë·Á¤Ç°ÂÄêÅª¤Ë³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢ÎáÏÂ5Ç¯3·î¤Ë¡Ö°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¿©ÎÈ¤Î°ÂÄêÅª³ÎÊÝ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹½ÁÛ¡×¤òºöÄê¡£ËÜ¹½ÁÛ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢ÇÀ¶ÈÏ¢·ÈÀè¤È¤Ê¤ë¼«¼£ÂÎ¤òÊç½¸¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤Î¿ä¿Ê¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ»Ô¤Î¹½ÁÛ¤ÈÆ±Ä®¤ÎÇÀ¶È¿¶¶½¤ÎÊý¸þÀ¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¶¨ÄêÄù·ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÌîÄ®¤Ç¤Ï¡ÖÇÀ¶È´Ø·¸¿Í¸ý¤Î¹âÎð²½¡×µÚ¤Ó¡ÖÇÀÃÏ¤ÎÊÝÁ´´ÉÍý¡×¤Î½ÅÅÀ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÇÀ¶È¤ò³Ë¤È¤·¤¿·ÐºÑ³èÆ°¤äÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î°Ý»ý¡¢ÇÀ»ºÊª¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²½¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ä®Á´ÂÎ¤ÇÇÀ¶È¤ò¼é¤ê¼¡À¤Âå¤Ø·Ñ¾µ¤¹¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶á¹¾ÆüÌî¸òÎ®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤è¤ë¡Ö»°Êý¤è¤·¡ª¶á¹¾ÆüÌîÅÄ¼ËÂÎ¸³¡¦ÇÀÂ¼À¸³èÂÎ¸³¡×¤ä¡¢ºùÃ«ÃÏ°èÇÀÂ¼RMO¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤Ë¤è¤ëÅÄ¤ó¤Ü¥ªー¥ÊーÀ©ÅÙ¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢Ä®³°¤ä¸©³°¤«¤éÅÄ¿¢¤¨ÂÎ¸³¤ä¼ý³ÏÂÎ¸³µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ä¼èÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ£¸Ç¯»º¤Î¡Ö´Ä¶¤³¤À¤ï¤êÊÆ¡×¤òÀôÂçÄÅ»Ô¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ä³Ø¹»µë¿©¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÏ¢·È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢ÇÀ¶ÈÂÎ¸³Åù¤Ë¤è¤ë´Ø·¸¿Í¸ý¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¼èÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢ÆüÌîÄ®¤È¤Î¡Ö¿©¤ÈÇÀ¡×¤òÄÌ¤¸¤¿»ýÂ³Åª¤Ê´Ø·¸À¤Î¹½ÃÛ¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´°õ¼°¤Ë¤ª¤±¤ëÀôÂçÄÅ»ÔÄ¹¤ÈÆüÌîÄ®Ä¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÀôÂçÄÅ»Ô¡¦Æî½Ð¡¡¸°ì¡¡»ÔÄ¹
¡Ø¶áÇ¯¤Î¤ªÊÆ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿©ÎÁ¤ò½ä¤ë¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¿©¤Î°ÂÄê³ÎÊÝ¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀôÂçÄÅ»Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÇÀÃÏ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¾ÃÈñÃÏ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤¿¿©ÎÈ³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢À¸»ºÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤Î¹âÎð²½¡×¤ä¡ÖÃ´¤¤¼êÉÔÂ¡×¤Ê¤É¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö¿©¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÁÐÊý¤Î²ÝÂê¤òÊä´°¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¶¦Â¸¶¦À¸¤Î´Ø·¸À¡×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÌîÄ®ÍÍ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¾ÃÈñ¼Ô¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Å¤¯¤ê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»Ô¤È¤·¤Æ¤â¾ÃÈñÃÏ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢¹ÔÀ¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º½»Ì±Æ±»Î¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö´é¤Î¸«¤¨¤ë´Ø·¸À¡×¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Îå«¤¬¡Ö»Ò¡¹Â¹¡¹¡×¤Ë¤ï¤¿¤ê·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ù
ÆüÌîÄ®¡¦ËÙ¹¾¡¡ÏÂÇî¡¡Ä®Ä¹
¡Ø¤³¤Î¤¿¤ÓÀôÂçÄÅ»ÔÍÍ¤ÈÇÀ¶ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÌîÄ®¤Ï¡¢¡ÖÇä¤ê¼ê¤è¤·¡¢Çã¤¤¼ê¤è¤·¡¢À¤´Ö¤è¤·¡×¤Î¡Ö»°Êý¤è¤·¡×¤ÎÀº¿À¤òÀ¸¤ó¤À¶á¹¾ÆüÌî¾¦¿ÍÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÀ¸»ºÃÏ¤È¾ÃÈñÃÏ¤¬¸ß¤¤¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¤È¤â¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö»°Êý¤è¤·¡×¤Î¼ÂÁ©¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüÌîÄ®¤Ç¤Ï¡¢ÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤Î¹âÎð²½¤äÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀôÂçÄÅ»ÔÍÍ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢´Ä¶¤³¤À¤ï¤êÊÆ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüÌî¤ÎÇÀ»ºÊª¤Î²ÁÃÍ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÇÀ¶È¤ò¼¡À¤Âå¤Ø·Ñ¾µ¤¹¤ëÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÄ¿¢¤¨¤ä¼ý³Ï¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤¿¸òÎ®¤Ê¤É¡¢Ã±¤Ê¤ëÇÀ»ºÊª¤Î¼è°ú¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö´é¤Î¸«¤¨¤ë´Ø·¸¡×¤òÃÛ¤¡¢Î¾»ÔÄ®¤Î½»Ì±¤Î³§ÍÍ¤¬¸ß¤¤¤ÎÃÏ°è¤òÂèÆó¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤ò°é¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ù
¡Ê»²¹Í¡ËÀôÂçÄÅ»Ô¤Î¡Ö¿©¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ç¤Ê¼èÁÈ¤ß£±.°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¿©ÎÈ¤Î°ÂÄêÅª³ÎÊÝ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹½ÁÛ
ÎáÏÂ£µÇ¯£³·î¤ËºöÄê¡£À¸»ºÃÏ¤È¤Î¡Ö¶¦Â¸¶¦À¸¤Î´Ø·¸À¡×¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«¤Î¿©ÎÈ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¹½ÁÛ¡£ÇÀÃÏ¤Î¾¯¤Ê¤¤ÀôÂçÄÅ»Ô¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤ÊÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë»ÔÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤ì¤ë¤À¤±¤Î°ÂÄêÅª¤Ê¿©ÎÈ³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢À¸»ºÃÏ¤Ç¤Ï¡¢ÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤Î¸º¾¯¡¦¹âÎð²½¡¢ÇÀÃÏÌÌÀÑ¤Î¸º¾¯¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©ÎÈÀ¸»º´ðÈ×¤Î¶¯²½¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µë¿©¤Ê¤É°ìÄê¤Î¿©ÎÈ¼ûÍ×¤¬¤¢¤ëÅÔ»ÔÉô¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÈÀ¸»ºÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬Áê¸ß¤Î¥ê¥½ー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÀôÂçÄÅ»Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿©ÎÈ¤Î°ÂÄêÅª¤Ê³ÎÊÝ¤ò¡¢À¸»ºÃÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ¸»º¼Ô¤Î½êÆÀ°ÂÄê¤äµÙ¹ÌÃÏ¤Î³èÍÑ¡¢¿·¤¿¤ÊÃ´¤¤¼ê³ÎÊÝ¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÝÂê¤òÊä´°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÏ¢·È¤òÁÏ½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»ÔÌ±¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¡×µÚ¤Ó¡Ö¿©ÎÁ´íµ¡¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
£².¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¤ªÊÆ¤òÌµÇÀÌô/¸ºÇÀÌô¤Î¡Ö¶â²êÊÆ¡Ê¤¤ó¤á¤Þ¤¤¡Ë¡×¤Ë
ÎáÏÂ£µÇ¯£´·î¤«¤é¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Î³Ø¹»µë¿©¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊÆ¤ò¡¢ÇÀ¶ÈÏ¢·ÈÀè¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇÌµÇÀÌôËô¤Ï¸ºÇÀÌô¤ÎÇÀË¡¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¸¼ÊÆ¤ËÊÑ¹¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅìÍÎ¥é¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀºÊÆ²Ã¹©µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢
ÇÀ¶ÈÏ¢·ÈÀè¤Î³Æ»ºÃÏ¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¸¼ÊÆ¤Î±ÉÍÜ¤òÂ¿¤¯»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÈþÌ£¤·¤¯
¾Ã²½À¤ËÍ¥¤ì¤¿¡Ö¶â²êÊÆ¡×¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÄó¶¡¡£
£³.¤È¤¤á¤µë¿©¡¡～³Ø¹»µë¿©¤Ë¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¿©ºà¤äÈ¯¹Ú¿©ÉÊ～
ÎáÏÂ£´Ç¯£´·î¤«¤é¡Ö¤È¤¤á¤µë¿©¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£È¯¹Ú¿©ÉÊ¤ä
¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¿©ºà¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¤¤Ä¤â¤È
¤Ï°ã¤¦ÆÃÊÌ¤Êµë¿©¤ò¡¢Ëè·î£²²óÄó¶¡¡£¿©°é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬
´¶À÷¾É¤ËØí¤ê¤Ë¤¯¤¤¡¢´¶À÷¤·¤Æ¤â½Å¾É²½¤·¤Ë¤¯¤¤¥«¥é¥À¤Å¤¯¤ê
¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
£´.¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
ÎáÏÂ£µÇ¯£´·î¤«¤éÅìÍÎ¥é¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ç¥ÉØ¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¡£»ÔÆâ¤ÎÇ¥ÉØ¤òÂÐ¾Ý¤Ë½ÐÀ¸ÆÏÄó½Ð¤ÎÍâ·î¤«¤é½Ð»ºÍ½Äê·î¤Þ¤ÇËè·îºÇÂç10kg¤Î¡Ö¶â²êÊÆ¡Ê¤¤ó¤á¤Þ¤¤¡Ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï¤«¤é1Ç¯´Ö¤Ç607Ì¾¡ÊÂÐ¾Ý¼Ô¤Î73.5¡ó¡Ë¤¬»²²Ã¡£
º£¸å¶â²êÊÆ¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¸ú²Ì¤Î¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢¼¡Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»Üºö¤ÎÅ¸³«¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
