ºÇÃ»1¥ö·î¤ÇAIÆâÀ½²½¤ò¼Â¸½¡¢DifyÆÃ²½·¿¡ÖAXÀïÎ¬¹½ÁÛ¤«¤é³«È¯¡¦¼«Áö»Ù±ç¡×³«»Ï

Ragate¡Ê¥éー¥²¥¤¥È¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.ragate.co.jp/)¡Ê°Ê²¼¡¢¥éー¥²¥¤¥È¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡ÖDifyÆÃ²½·¿AI¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó(AX)»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£MBAÊÝÍ¼Ô¤Ë¤è¤ëROI²Ä»ë²½¤È¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥óÊ¬ÀÏ¡¢AWSÇ§Äêµ»½Ñ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥»¥¥å¥¢¤Ê³«È¯´Ä¶¹½ÃÛ¡¢¤½¤·¤ÆÆâÀ½²½¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½Ñ°ÜÅ¾¤Þ¤Ç¡¢ºÇÃ»1¥ö·î¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Î»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸URL¡§https://www.ragate.co.jp/service/866lmotnd9u
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎAI³èÍÑ¤ò¡ÖÀïÎ¬¹½ÁÛ¡×¡Ö³«È¯¸¡¾Ú¡×¡ÖÆâÀ½²½¡¦·ÑÂ³¡×¤Î3ÃÊ³¬¤Ç»Ù±ç¤·¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÄ§¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. MBAÍýÏÀ¤Ë¤è¤ëROI²Ä»ë²½¤È·Ð±ÄÁØ¤Ø¤ÎÀâÌÀÎÏ¶¯²½
- ¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥óÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢AIÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³²þÁ±¸ú²Ì¤òÄêÎÌÅª¤Ë²Ä»ë²½
- ROI»î»»¥â¥Ç¥ë¤ÎºîÀ®¤Ç¡¢Åê»ñÈ½ÃÇ¤ËÉ¬Í×¤Ê·Ð±Ä»ØÉ¸¤òÌÀ³Î²½
- ·Ð±ÄÁØ¸þ¤±¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó»ñÎÁ¤ÎºîÀ®»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÒÆâ¾µÇ§¥×¥í¥»¥¹¤ò±ß³ê²½
2. Dify¡ßAWSÅý¹ç¤Ë¤è¤ë¥»¥¥å¥¢¤Ç¹âÂ®¤Ê³«È¯´Ä¶
- AWSÇ§Äêµ»½Ñ¼Ô¥Áー¥à¤¬¡¢Amazon BedrockÅù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥°¥ìー¥É¤Î¥»¥¥å¥¢´Ä¶¤ò¹½ÃÛ
- ¥Îー¥³ー¥ÉLLM¥¢¥×¥ê³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àDify¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¿ô¥ö·î¤«¤«¤ë³«È¯¤ò¿ô½µ´Ö¤ËÃ»½Ì
- RAG(¸¡º÷³ÈÄ¥À¸À®)´Ä¶¤äAI¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¡¢¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°ÉÔÍ×¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë¼ÂÁõ
3. ¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó·Á¼°¤Îµ»½Ñ°ÜÅ¾¤Ë¤è¤ë´°Á´ÆâÀ½²½»Ù±ç
- ¥×¥í¥ó¥×¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹°ÜÅ¾¤Ç¡¢¼«¼Ò¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤¬²ÄÇ½¤Ë
- DifyÁàºî¥¹¥¥ë¤ÎÂÎ·ÏÅª¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÒÆâ¤Ëµ»½Ñ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ
- ºÇ¿·LLMÆ°¸þ¤ÎÄê´üÅª¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤È¡¢µ»½Ñ¸ÜÌä¤È¤·¤Æ¤Î·ÑÂ³¥µ¥Ýー¥È
Dify³«È¯¥¹¥¥ë¤ÎÆâÀ½²½¤È·ÑÂ³Åª¤ÊLLM¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É»Ù±ç
¢£ ¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ÎÇØ·Ê
À¸À®AIµ»½Ñ¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ëDX¿ä¿Ê¤ò·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÆ³Æþ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡ÖAIÅê»ñ¤ÎÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬ÉÔÌÀ³Î¡×¡Öµ»½ÑÁªÄê¤Î´ð½à¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö³«È¯¸å¤Î±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼éÂÎÀ©¤¬¹½ÃÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢PoC(³µÇ°¼Â¾Ú)ÃÊ³¬¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜ³ÊÆ³Æþ¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¡ÖPoC¤ÎÊè¾ì¡×ÌäÂê¤Ç¤¹¡£µ»½Ñ¸¡¾Ú¤È·Ð±ÄÀïÎ¬¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¡¢ROI(Åê»ñÂÐ¸ú²Ì)¤òÄêÎÌÅª¤Ë¼¨¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·Ð±ÄÁØ¤Î¾µÇ§¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢³°Éô¥Ù¥ó¥Àー¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿³«È¯ÂÎÀ©¤Ç¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤äµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥³¥¹¥È¤¬È¯À¸¤·¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÅê»ñ¸úÎ¨¤¬°²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤ÏAWS Partner of the Year 2022¼õ¾Þ´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Îµ»½ÑÎÏ¤È¡¢MBAÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¯ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Åö¼Ò¤Î¹Í»¡¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
À¸À®AI³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¡Öµ»½Ñ¤Î²ÄÇ½À¡×¤È¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹À®²Ì¡×¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¹Â¤Ç¤¹¡£µ»½Ñ¼Ô¤ÏºÇ¿·¤ÎLLM¤äRAGµ»½Ñ¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ð±ÄÁØ¤¬µá¤á¤ë¤Î¤Ï¡ÖÅê»ñ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿À®²Ì¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ò¶¶ÅÏ¤·¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÍ¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤â´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ï¹×¸¥¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢MBAÍýÏÀ¤ÈDifyµ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¹½Â¤Åª²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤òÊ¬ÀÏ¤·¤ÆROI¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢µ»½Ñ¼Ô¤¬¤½¤ì¤òºÇÃ»¥ëー¥È¤Ç¼ÂÁõ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ»½Ñ¤ò¼ÒÆâ¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò´ë¶ÈÆâÉô¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£¤³¤Î3ÃÊ³¬¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤³¤½¤¬¡¢¿¿¤ÎAI¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¶È³¦ÊÌ¡¦¶ÈÌ³ÊÌ¤ÎAI³èÍÑ¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ùー¥¹²½¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿×Â®¤«¤Ä¹âÀºÅÙ¤ÊÀïÎ¬ºöÄê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Dify¤Ë¸Â¤é¤º¡¢´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥Þ¥ë¥ÁLLM¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÂÐ±þ¤ä¡¢AIÎÑÍý¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¹½ÃÛ»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Êñ³çÅª¤ÊAX¿ä¿Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤È³È½¼¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸À®AIµ»½Ñ¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÀïÎ¬¤È¼ÂÁõ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖAI³èÍÑ¤ÎÀ®¸ù»öÎã¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¾ðÊó
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
