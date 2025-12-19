¥·ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÁÒ¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Öci.Himalayas¡Ê¥·ー¥¢¥¤¡¦¥Ò¥Þ¥é¥ä¡Ë¡×¤¬ 14Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¯¥é¥¦¥É·¿£×£Í£ÓÇä¾å¥·¥§¥¢No.1¤ò³ÍÆÀ
ÁÒ¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê°Ê²¼¡¢WMS¡Ë¤Î³«È¯Äó¶¡¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥Í¥Ã¥È¡Ê°Ê²¼¥·ー¥Í¥Ã¥È¡¢ËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Ìîºê¿É§¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥í¥¤¥È¥Èー¥Þ¥Ä¥ß¥Ã¥¯·ÐºÑ¸¦µæ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¤¬È¯´©¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤ÈÅ¸Ë¾¡Ú2025Ç¯ÅÙÈÇ¡Û¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯ÅÙ¥¯¥é¥¦¥É·¿WMSÇä¾å¥·¥§¥¢16.7¡ó¤ÇNo.1¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µ»öÁ´Ê¸¡§ https://www.cross-docking.com/news/no1_14/
*¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ß¥Ã¥¯·ÐºÑ¸¦µæ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¡Ø¥¹¥Þー¥È¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤ÈÅ¸Ë¾ 2025Ç¯ÅÙÈÇ https://mic-r.co.jp/mr/03650/
¥·ー¥Í¥Ã¥È¼ÂÀÓ :
https://www.cross-docking.com/philosophy/
¡Ú³µÍ×¡Û
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢WMS¡¦¥Ðー¥¹´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¦TMS¡¦Æ°ÂÖ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¦WES¤È¤¤¤Ã¤¿ÊªÎ®ÎÎ°è¤Î¼çÍ×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤äÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯ÅÙ¤ÎWMS»Ô¾ì¤ÏÁ°Ç¯Èæ112.0%¤Î228.5²¯±ß¤È°ú¤Â³¤³ÈÂç¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¥¯¥é¥¦¥É·¿WMS¤Ï105.9²¯±ß¤ÈÁ´ÂÎ¤Î46.4¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¦¥É²½¤Ï´ë¶Èµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤ÏÍâÇ¯ÅÙ¤Ë¥¯¥é¥¦¥ÉÈæÎ¨¤¬48.9¡ó¤Ø¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥·ー¥Í¥Ã¥È¤Î¥¯¥é¥¦¥É·¿WMS¡Öci.Himalayas¡×¤ÎÉ¾²Á¡Û
¥·ー¥Í¥Ã¥È¤Ï1992Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÁÒ¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤ÎÊªÎ®¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ1,300µòÅÀ°Ê¾å¤ÎÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖ¤Ç³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿WMS»Ô¾ì¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍøÍÑÎÁ¥·¥§¥¢1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¡¢²·Çä¡¢¾®Çä¡¢µ¡´ïÉôÉÊ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢ÊªÎ®µòÅÀ¤Î¿·Àß¤ä·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊªÎ®DX¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥àºþ¿·¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¤âÁ°Ç¯Èæ117.3¡ó¤È¤¤¤¦¸²Ãø¤Ê¿¤Ó¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¶È³¦¤Ï¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¡¦²¹ÅÙÂÓ¡¦¥í¥Ã¥È´ÉÍý¤Ê¤É¡¢WMS¤Ë¹âÅÙ¤ÇåÌÌ©¤Êµ¡Ç½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÎÎ°è¤Ç¤¹¡£¥·ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÆÃÀ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¿©ÉÊ¶È³¦¸þ¤±¤ÎÉ¸½àµ¡Ç½¤ò½¼¼Â¤µ¤»¡¢¶È³¦ÆÃÍ¤Î±¿ÍÑ¤òÉý¹¤¯¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡Öci.Himalayas¡×¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁÎÎ°è¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤¬Âç¤¤¯¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢WMSÆ³Æþ´ë¶È¤Î½¾¶È°÷µ¬ÌÏ¤Ï¡¢50Ì¾Ì¤Ëþ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤«¤é3,000Ì¾Ä¶¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¶È¼ï¤òÌä¤ï¤º¹â¤¤½ÀÆðÀ¤ÈÅ¬±þÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥¦¥ÉWMS¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2024Ç¯ÅÙ¤ÎÆ°¸þ¡Û
2024Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢ÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤Î¿·Àß¤ä´ûÂ¸µòÅÀ¤Î¥ê¥×¥ìー¥¹¤¬Áê¼¡¤®¡¢¾Ê¿Í²½¡¦¼«Æ°²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿WMS¤Î¹âÅÙ²½¥Ëー¥º¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢½ÀÆð¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤ÈËÉÙ¤ÊÏ¢·È¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡Öci.Himalayas¡×¤Ø¤Î°ú¤¹ç¤¤¤¬Áý²Ã¡£µì¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¤Î°Ü¹Ô¡¢¾¦ÊªÊ¬Î¥¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿Æ³Æþ¤â¿Ê¤ß¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉWMS¤ÎºÎÍÑ¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊªÎ®KPI¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ê¬ÀÏ¥Äー¥ë¡Öci.Himalayas /Compass¡×¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢ºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢·Ð±ÄÁØ¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿³èÍÑ¤ä°Õ»×·èÄê¤Î¹âÅÙ²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
¥·ー¥Í¥Ã¥È¤Ïº£¸å¤â¥¯¥é¥¦¥ÉWMS¡Öci.Himalayas¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢AI³èÍÑ¤ä¼þÊÕ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊªÎ®KPIÊ¬ÀÏµ¡Ç½¤Î³È½¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î²þÁ±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯·Ð±ÄÁØ¤Î°Õ»×·èÄê¤ò»Ù¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯·×²è¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢CLO»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÅý¹çÅª¤ÊÊªÎ®¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤È¤â¤ËÊªÎ®¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¡Úci.Himalayas¥·¥êー¥º¤Î¤´¾Ò²ð¡Û
¢£¥¯¥é¥¦¥É·¿£×£Í£Ó(ÁÒ¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡Öci.Himalayas/R2¡×
ci.Himalayas/R2¤Ï¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É·¿¤ÎWMS¡ÊÁÒ¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ç¤¹¡£ÊªÎ®°ì¶Ú30Ç¯¤Î·Ð¸³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ä¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·ºî¤ê¾å¤²¡¢14Ç¯Ï¢Â³¥¯¥é¥¦¥É·¿WMSÇä¾å¥·¥§¥¢No.1¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨Æþ¸Ë¡¦½Ð¸Ë¡¦ºß¸Ë¡¦Ãª²·¡¦ÀÁµá¤Ê¤É¡¢ÁÒ¸Ë´ÉÍý¤ËÉ¬ÍÑ¤Êµ¡Ç½¤¬¡¢É¸½à¤Ç210°Ê¾åÅëºÜ¡¢½ÀÆð¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¤È¤Î°Û¤Ê¤ë¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡¡¡§https://www.cross-docking.com/service/wms-standard/
¢£Î®ÄÌ£×£Í£Ó¡Öci.Himalayas/X¡×
ci.Himalayas/X¤Ï¡¢14Ç¯Ï¢Â³¥¯¥é¥¦¥É·¿WMSÇä¾å¥·¥§¥¢No.1¤ò¸Ø¤ë¥·ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÉ¸½à¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¡¢¿©ÉÊ¡¦Î®ÄÌÄÌ»ö¶È¸þ¤±¤Îµ¡Ç½¤òÂ¿¿ô²Ã¤¨¤¿Î®ÄÌ£×£Í£Ó¤Ç¤¹¡£¿©ÉÊ´ØÏ¢¤Î¥áー¥«ー¡¢¾®Çä¶È¡¦²·¶È¡¦¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¶È¡¦£³£Ð£Ì¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Â¿¸À¸ìÈÇ£×£Í£Ó¡Öci.Himalayas/GLOBAL¡×
ci.Himalayas/GLOBAL ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡Öci.Himalayas/R2¡×¤ò³¤³°¤ÇÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËºÇÅ¬²½¤ò¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦¥¿¥¤¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¡¦¥ß¥ã¥ó¥Þー¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ASEAN³Æ¹ñ¤ËµòÅÀ¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡¡¡§https://www.cross-docking.com/service/wms-asia/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥·ー¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢1992Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÊªÎ®°ì¶Ú¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à²½¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡¢ÁÒ¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¹¡£¡Ö¸½¾ì¤ò£É£Ô¤Çµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤¹¤ë¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢±Ä¶È¡¦³«È¯¡¦¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·È¤ï¤ë´Ø·¸¼ÔÁ´°÷¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤ÇÊªÎ®¤Î¸½¾ì¤ò½ÏÃÎ¤·¡¢ÊªÎ®¸½¾ì¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ËºÇÅ¬²ò¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2011Ç¯¤«¤é14Ç¯Ï¢Â³¥¯¥é¥¦¥É·¿WMSÇä¾å¥·¥§¥¢No.1*¤òÃ£À®¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÊªÎ®¥·¥¹¥Æ¥à¥µー¥Ó¥¹¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¤ÎÊªÎ®ÀïÎ¬¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ß¥Ã¥¯·ÐºÑ¸¦µæ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¡Ø¥¹¥Þー¥È¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤ÈÅ¸Ë¾ 2025Ç¯ÅÙÈÇ https://mic-r.co.jp/mr/03650/
¼ÂÀÓ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://www.cross-docking.com/philosophy/¡¡
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥Í¥Ã¥È ¡¡¡¡¡¡ ÀßÎ©¡§¡¡1992Ç¯1·î10Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®Ìîºê ¿É§ URL¡§¡¡https://www.cross-docking.com/
½êºßÃÏ¡§ ¢©261-0023 ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥ 1 ÃúÌÜ 3 ËëÄ¥¥Æ¥¯¥Î¥¬ー¥Ç¥ó B Åï 11 ³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¡¦ÊªÎ®¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ³«È¯¡¦ÈÎÇä¶ÈÌ³
¡¦ÊªÎ®¥·¥¹¥Æ¥à¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¶ÈÌ³
¡¦²»À¼¡¦²èÁüÇ§¼±¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ³«È¯¡¦ÈÎÇä¶ÈÌ³
¡¦¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼ËöÈÎÇä¶ÈÌ³
¡¦ÅÅµ¤ÄÌ¿®¹©»ö¶È¡Ê·úÀß¶Èµö²ÄÈÖ¹æ:ÀéÍÕ¸©ÃÎ»ö(ÈÌ-28)Âè50701¹æ¡Ë